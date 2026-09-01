Cuối tháng 7 âm lịch, có một nghi lễ nhiều gia đình quên để cầu bình an, tăng tài lộc

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần từ 31/8 - 6/9/2026 có những ngày, giờ và hướng xuất hành được cho là thuận lợi hơn, trong đó ngày 2/9 có nhiều việc được đánh giá là phù hợp để tiến hành.

GĐXH – Bước vào tháng 7 âm lịch, không ít người đã bắt đầu đóng cửa trước các việc quan trọng từ mua sắm tài sản, xây sửa nhà tới cưới hỏi… Có người, Rằm tháng 7 đã qua vẫn tiếp tục kiêng kỵ vì lo ‘tháng cô hồn’ chưa hết. Điều này có thực sự tốt và sau Rằm tháng 7 có cần tiếp tục kiêng kỵ?