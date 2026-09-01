Cuối tháng 7 âm lịch, có một nghi lễ nhiều gia đình quên để cầu bình an, tăng tài lộc

Tác dụng bất ngờ, ý nghĩa và cách bài trí cây trầu không trước nhà mang lại bình an không phải ai cũng biếtỞ -
GĐXH - Cây trầu không không chỉ là bài thuốc dân gian quen thuộc mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Khám phá ngay ý nghĩa, cách bài trí cây trầu không chuẩn nhất để mang lại may mắn, bình an cho gia đình bạn.
Cuộc sống nhung lụa của 2 nàng hot WAGs vừa xinh, vừa đảm Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên trong biệt thự bạc tỷỞ -
GĐXH - Nàng WAGs (hoặc WAGs) là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Wives and Girlfriends", dùng để chỉ vợ và bạn gái của các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là các cầu thủ bóng đá
Loại cây phong thủy tỏa hương quanh năm, giúp trấn giữ long mạch được săn lùngỞ -
GĐXH - Mai chiếu thủy là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích nhờ dáng cây đẹp, lá nhỏ và những chùm hoa trắng có hương thơm nhẹ. Trồng cây ở khu vực trước hiên là lựa chọn phù hợp nếu gia đình có khoảng không gian thoáng.
6 việc nên làm cuối tháng cô hồn để nhà cửa thanh sạch, con người bình anỞ -
GĐXH - Có 6 việc nên làm cuối tháng cô hồn giúp nhà cửa thanh sạch, tâm an, để việc thờ cúng giúp mọi người bình an, chứ không phải khiến gia chủ sống trong lo lắng, sợ hãi.
Để công việc được suôn sẻ, may mắn, người đi làm nên đặt thứ này trên bànỞ -
GĐXH - Tháp văn xương là bảo tháp có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, là biểu tượng của trí tuệ, có thể hỗ trợ đường học vấn, công danh, sự nghiệp.
Những điều đại kỵ khi bày hoa và đồ vật trên bàn thờ gây tổn hại phúc khíỞ -
GĐXH - Bài trí bàn thờ gia tiên không chỉ thể hiện lòng thành kính của con cháu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, gia đạo. Việc cắm hoa hay đặt vật phẩm thờ cúng sai cách rất dễ phạm vào những điều đại kỵ.
Bát Tụ Bảo Thần tài có thật sự hút tài lộc? Ý nghĩa phong thủy và những ai nên sử dụng?Ở -
GĐXH - Đặt bát Tụ Bảo thế nào để kích hoạt vượng khí, và những ai mới thực sự cần đến sự hỗ trợ của vật phẩm này? Hãy khám phá qua bài viết sau.
Vị trí đại kỵ khi treo đồng hồ và lưu ý khi treo đồng hồ trong nhà tích tài đón lộcỞ -
GĐXH - Không chỉ là vật dụng đo đếm thời gian, chiếc đồng hồ treo tường còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa dòng chảy năng lượng và tài vận của ngôi nhà.
Ảnh thờ tự nhiên bị đổ điềm báo gì cho gia đình, câu trả lời khiến nhiều người bất ngờỞ -
GĐXH - Ảnh thờ tự nhiên bị đổ có thể khiến nhiều gia chủ lo lắng. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý hợp lý để duy trì không gian thờ cúng trang nghiêm.
Người mệnh này trồng cây trầu bà, tài lộc nhân đôi, tiền vào như nước chẳng lo nghèo khóỞ -
GĐXH - Cây trầu bà không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang năng lượng phong thủy. Hãy cùng tìm hiểu người mệnh nào hợp với cây trầu bà nhất để kích hoạt may mắn, tài lộc.