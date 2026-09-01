Cuối tháng 7 âm lịch, có một nghi lễ nhiều gia đình quên để cầu bình an, tăng tài lộc

Cuối tháng 7 âm lịch, có một nghi lễ nhiều gia đình quên để cầu bình an, tăng tài lộc

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Hà My
Hà My
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GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều nghi lễ truyền thống, từ Vu Lan báo hiếu tới các phong tục dân gian. Khép lại tháng 7, nhiều gia đình còn duy trì một việc nhỏ mang ý nghĩa tri ân, đó là lễ tạ. Vậy vì sao cần lễ tạ cuối tháng 7 âm?

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