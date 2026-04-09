Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Dầu gội không chứa silicon của Việt Nam được ưa chuộng

Thứ năm, 08:00 09/04/2026 | Đẹp

Dầu gội không silicon đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng làm sạch nhẹ nhàng, không gây bết dính và phù hợp với xu hướng chăm sóc tóc bền vững. Dưới đây là các dòng dầu gội không silicon thương hiệu Việt đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Dầu gội Vỏ Bưởi & Bồ Kết Herbario (thuần chay)

Nổi bật trong số các dầu gội thiên nhiên phải kể đến Herbario. Sản phẩm kết hợp các thảo mộc truyền thống như bồ kết, vỏ bưởi cùng công nghệ chiết xuất hiện đại nhằm giữ lại tối đa hoạt chất tự nhiên.

Điểm đáng chú ý, thay vì làm mượt tóc bằng silicon, dầu gội vỏ bưởi & bồ kết Herbario hướng đến việc phục hồi tóc từ bên trong bằng protein thực vật, giúp sợi tóc được chắc khỏe hơn. Đồng thời, sản phẩm sử dụng các acid amin và hoạt chất thảo mộc thiên nhiên như cỏ xạ hương, bồ kết, mang đến trải nghiệm làm sạch nhẹ dịu và hỗ trợ giảm rụng tốt.

Dầu gội không chứa silicon của Việt Nam được ưa chuộng - Ảnh 1.

Dầu gội vỏ bưởi bồ kết Herbario 300ml không silicon & sulfate

- Thành phần chính: Chiết xuất hạt bồ kết, tinh dầu vỏ bưởi, chiết xuất cỏ xạ hương, lúa mì, protein đậu hà lan và vitamin B5.

- Công dụng: Giúp làm sạch tóc và da đầu dịu nhẹ, nuôi dưỡng tóc chắc khoẻ, giảm gãy rụng.

- Phù hợp với: Mọi loại tóc, đặc biệt tóc yếu, dễ gãy rụng và da đầu nhạy cảm.

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân

Nguyên Xuân là thương hiệu dược liệu của công ty Hoa Linh, nổi tiếng với việc kết hợp 13 vị dược liệu cổ truyền. Công thức không silicon giúp tóc tơi và thông thoáng da đầu.

Dầu gội không chứa silicon của Việt Nam được ưa chuộng - Ảnh 2.

Dầu gội dược liệu Nguyên xuân 250ml

- Thành phần chính: Chiết xuất bạch quả, hà thủ ô, bồ kết, hoắc hương, hương nhu, núc nác, dâu tằm, tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh, lô hội, vitamin E.

- Công dụng: Giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp tóc mềm mại và suôn mượt, hỗ trợ chăm sóc tóc.

- Phù hợp với: Mọi loại tóc, đặc biệt tóc yếu hoặc dễ kích ứng.

Dầu gội Thảo dược Kiềm dầu NamNung

NamNung là thương hiệu dược liệu Việt Nam chú trọng vào các giải pháp chăm sóc tóc từ thảo mộc dân gian. Dòng dầu gội kiềm dầu của hãng tập trung giải quyết vấn đề bết dính và dầu thừa – những nguyên nhân chính gây nặng tóc và bít tắc da đầu.

Với công thức không silicon, NamNung sử dụng các chiết xuất từ Chanh và Gừng để làm sạch sâu, kết hợp cùng Bồ kết và Hà thủ ô để nuôi dưỡng tóc.

Dầu gội không chứa silicon của Việt Nam được ưa chuộng - Ảnh 3.

Dầu gội Thảo dược Kiềm dầu NamNung 500ml

- Thành phần chính: Chiết xuất bồ kết, hà thủ ô, chanh, gừng, vỏ bưởi.

- Công dụng: Loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa, kiểm soát lượng dầu giúp tóc bồng bềnh, giúp tóc mềm mượt, vào nếp tự nhiên.

- Phù hợp với: Người có da đầu dầu, tóc nhanh bết, tóc yếu dễ gãy rụng hoặc tóc bạc sớm.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 7

Được xem là một trong những dòng dầu gội thảo mộc "quốc dân" tại Việt Nam, Thái Dương 7 nổi bật với công thức từ dược liệu truyền thống, hoàn toàn nói không với các chất tạo mượt silicon.

Dầu gội không chứa silicon của Việt Nam được ưa chuộng - Ảnh 4.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 7200ml

- Thành phần chính: Chiết xuất bồ kết, hương nhu, tang bạch bì và các dược liệu truyền thống.

- Công dụng: Giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp tóc sạch thoáng và nhẹ nhàng.

- Phù hợp với: Người có da đầu dầu, tóc dễ bết.

Silicon trong dầu gội là gì?

Silicon là hợp chất thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc tóc với các tên gọi như Dimethicone hoặc Cyclomethicone. Thành phần này tạo lớp phủ trên bề mặt tóc, giúp tóc có cảm giác mềm mượt ngay sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, khi sử dụng trong thời gian dài, lớp màng này có thể tích tụ gây bít tắc da đầu, đồng thời ngăn cản các dưỡng chất thấm vào bên trong lõi tóc.

Dầu gội không chứa silicon có thực sự cần thiết?

Việc lựa chọn sản phẩm không chứa silicon thường phù hợp với những người có da đầu nhạy cảm, dễ bết hoặc muốn chăm sóc tóc theo hướng an toàn, lành tính.

Một số lợi ích có thể kể đến:

- Giúp da đầu thông thoáng hơn

- Hạn chế cảm giác nặng tóc

- Tạo điều kiện để tóc hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, tóc có thể hơi khô hoặc rít nhẹ. Đây là phản ứng thường gặp khi lớp tồn dư cũ được loại bỏ.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lỗi phối trang sức âm thầm khiến outfit 'mất điểm'

Lỗi phối trang sức âm thầm khiến outfit 'mất điểm'

Thời trang - 2 giờ trước

Độ dài trang sức ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác thanh thoát của trang phục. Khi không hợp cổ áo, cả set đồ dễ trông nặng nề và kém tinh tế.

Hoàng Thùy không đủ điều kiện diễn nội y Victoria's Secret

Hoàng Thùy không đủ điều kiện diễn nội y Victoria's Secret

Đẹp - 14 giờ trước

Trước những thông tin về việc không đủ điều kiện casting của Victoria's Secret vì không có quốc tịch Mỹ, Hoàng Thùy cho biết có nhiều con đường để đến với show diễn nội y này.

Phương Oanh diện váy cưới gây tranh cãi

Phương Oanh diện váy cưới gây tranh cãi

Đẹp - 14 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh - Miss World Vietnam 2025 gây chú ý khi diện váy cưới lộng lẫy. Tuy nhiên, diện mạo này của người đẹp nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Phong cách thời trang đời thường trẻ trung, năng động của Hoa hậu Thanh Thủy

Phong cách thời trang đời thường trẻ trung, năng động của Hoa hậu Thanh Thủy

Đẹp - 1 ngày trước

Mặc dù đăng quang cuộc thi nhan sắc lâu đời Hoa hậu Việt Nam sắp được 4 năm, sau đó tiếp tục đăng quang một trong 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn trung thành với gu ăn mặc chuẩn Gen Z: Năng động với những gam màu trung tính.

Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Lương Bích Hữu gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 42. Khán giả bất ngờ với quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng hoàn hảo.

Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026

Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026

Thời trang - 2 ngày trước

Mùa hè luôn là “sân chơi” của họa tiết hoa, nhưng năm 2026, xu hướng không còn thiên về sự rực rỡ quá mức mà chuyển sang những thiết kế tinh giản, dễ mặc hơn.

Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Thời trang - 2 ngày trước

Chọn áo không chỉ dựa vào sở thích hay màu sắc mà còn cần phù hợp với dáng người để tôn lên ưu điểm và che khuyết điểm. Dưới đây là bí quyết chọn các kiểu áo cổ phù hợp với từng dáng người, để bạn mặc đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Văn Mai Hương tuổi 31 diện bikini 'bốc lửa', da nâu nổi bật

Văn Mai Hương tuổi 31 diện bikini 'bốc lửa', da nâu nổi bật

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Lệ Quyên, Trương Quỳnh Anh, Hồng Ngọc ngỡ ngàng trước hình ảnh gợi cảm khi diện bikini của Văn Mai Hương.

Angelina Jolie ngoại hình khác lạ

Angelina Jolie ngoại hình khác lạ

Đẹp - 3 ngày trước

Hình ảnh mới nhất của Angelina Jolie làm dấy lên thuyết âm mưu kỳ lạ. Một số người cho rằng đó không phải là đả nữ Hollywood đình đám, mà là người đóng thế.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - Khánh Thi dù đã trải qua 3 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, khỏe khoắn nhờ giảm cân khoa học.

Xem nhiều

Văn Mai Hương tuổi 31 diện bikini 'bốc lửa', da nâu nổi bật

Văn Mai Hương tuổi 31 diện bikini 'bốc lửa', da nâu nổi bật

Đẹp

GĐXH - Lệ Quyên, Trương Quỳnh Anh, Hồng Ngọc ngỡ ngàng trước hình ảnh gợi cảm khi diện bikini của Văn Mai Hương.

1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

Chăm sóc da
Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

Đẹp
44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Giảm cân
Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top