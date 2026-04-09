Dầu gội không chứa silicon của Việt Nam được ưa chuộng
Dầu gội không silicon đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng làm sạch nhẹ nhàng, không gây bết dính và phù hợp với xu hướng chăm sóc tóc bền vững. Dưới đây là các dòng dầu gội không silicon thương hiệu Việt đang được ưa chuộng nhất hiện nay.
Dầu gội Vỏ Bưởi & Bồ Kết Herbario (thuần chay)
Nổi bật trong số các dầu gội thiên nhiên phải kể đến Herbario. Sản phẩm kết hợp các thảo mộc truyền thống như bồ kết, vỏ bưởi cùng công nghệ chiết xuất hiện đại nhằm giữ lại tối đa hoạt chất tự nhiên.
Điểm đáng chú ý, thay vì làm mượt tóc bằng silicon, dầu gội vỏ bưởi & bồ kết Herbario hướng đến việc phục hồi tóc từ bên trong bằng protein thực vật, giúp sợi tóc được chắc khỏe hơn. Đồng thời, sản phẩm sử dụng các acid amin và hoạt chất thảo mộc thiên nhiên như cỏ xạ hương, bồ kết, mang đến trải nghiệm làm sạch nhẹ dịu và hỗ trợ giảm rụng tốt.
- Thành phần chính: Chiết xuất hạt bồ kết, tinh dầu vỏ bưởi, chiết xuất cỏ xạ hương, lúa mì, protein đậu hà lan và vitamin B5.
- Công dụng: Giúp làm sạch tóc và da đầu dịu nhẹ, nuôi dưỡng tóc chắc khoẻ, giảm gãy rụng.
- Phù hợp với: Mọi loại tóc, đặc biệt tóc yếu, dễ gãy rụng và da đầu nhạy cảm.
Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân
Nguyên Xuân là thương hiệu dược liệu của công ty Hoa Linh, nổi tiếng với việc kết hợp 13 vị dược liệu cổ truyền. Công thức không silicon giúp tóc tơi và thông thoáng da đầu.
- Thành phần chính: Chiết xuất bạch quả, hà thủ ô, bồ kết, hoắc hương, hương nhu, núc nác, dâu tằm, tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh, lô hội, vitamin E.
- Công dụng: Giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp tóc mềm mại và suôn mượt, hỗ trợ chăm sóc tóc.
- Phù hợp với: Mọi loại tóc, đặc biệt tóc yếu hoặc dễ kích ứng.
Dầu gội Thảo dược Kiềm dầu NamNung
NamNung là thương hiệu dược liệu Việt Nam chú trọng vào các giải pháp chăm sóc tóc từ thảo mộc dân gian. Dòng dầu gội kiềm dầu của hãng tập trung giải quyết vấn đề bết dính và dầu thừa – những nguyên nhân chính gây nặng tóc và bít tắc da đầu.
Với công thức không silicon, NamNung sử dụng các chiết xuất từ Chanh và Gừng để làm sạch sâu, kết hợp cùng Bồ kết và Hà thủ ô để nuôi dưỡng tóc.
- Thành phần chính: Chiết xuất bồ kết, hà thủ ô, chanh, gừng, vỏ bưởi.
- Công dụng: Loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa, kiểm soát lượng dầu giúp tóc bồng bềnh, giúp tóc mềm mượt, vào nếp tự nhiên.
- Phù hợp với: Người có da đầu dầu, tóc nhanh bết, tóc yếu dễ gãy rụng hoặc tóc bạc sớm.
Dầu gội dược liệu Thái Dương 7
Được xem là một trong những dòng dầu gội thảo mộc "quốc dân" tại Việt Nam, Thái Dương 7 nổi bật với công thức từ dược liệu truyền thống, hoàn toàn nói không với các chất tạo mượt silicon.
- Thành phần chính: Chiết xuất bồ kết, hương nhu, tang bạch bì và các dược liệu truyền thống.
- Công dụng: Giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp tóc sạch thoáng và nhẹ nhàng.
- Phù hợp với: Người có da đầu dầu, tóc dễ bết.
Silicon là hợp chất thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc tóc với các tên gọi như Dimethicone hoặc Cyclomethicone. Thành phần này tạo lớp phủ trên bề mặt tóc, giúp tóc có cảm giác mềm mượt ngay sau khi sử dụng.
Tuy nhiên, khi sử dụng trong thời gian dài, lớp màng này có thể tích tụ gây bít tắc da đầu, đồng thời ngăn cản các dưỡng chất thấm vào bên trong lõi tóc.
Dầu gội không chứa silicon có thực sự cần thiết?
Việc lựa chọn sản phẩm không chứa silicon thường phù hợp với những người có da đầu nhạy cảm, dễ bết hoặc muốn chăm sóc tóc theo hướng an toàn, lành tính.
Một số lợi ích có thể kể đến:
- Giúp da đầu thông thoáng hơn
- Hạn chế cảm giác nặng tóc
- Tạo điều kiện để tóc hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.
Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, tóc có thể hơi khô hoặc rít nhẹ. Đây là phản ứng thường gặp khi lớp tồn dư cũ được loại bỏ.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
