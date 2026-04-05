44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thể chất, Khánh Thi cho rằng tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, cô học cách cân bằng cảm xúc, giữ suy nghĩ lạc quan và trân trọng những gì mình đang có. Gia đình nhỏ bên chồng và các con cũng là nguồn động lực lớn giúp cô duy trì năng lượng tích cực. Chính sự viên mãn trong cuộc sống góp phần tạo nên thần thái tự tin, rạng rỡ – yếu tố mà nhiều người cho rằng còn quan trọng hơn cả vẻ đẹp ngoại hình.