44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Chủ nhật, 10:25 05/04/2026 | Giảm cân
GĐXH - Khánh Thi dù đã trải qua 3 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, khỏe khoắn nhờ giảm cân khoa học.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 2.

Ở tuổi 44 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Khánh Thi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, thần thái rạng rỡ cùng phong cách sống tích cực. Không chỉ là một kiện tướng dancesport, nữ nghệ sĩ còn được xem là hình mẫu về việc duy trì sức khỏe và sắc vóc bền vững. Những bí quyết làm đẹp, giữ dáng của cô vì thế nhận được nhiều sự quan tâm.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 3.

Xuất thân là vận động viên dancesport chuyên nghiệp, Khánh Thi duy trì thói quen tập luyện đều đặn suốt nhiều năm. Với cô, vận động không chỉ là công việc mà còn là lối sống.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 4.

Dù bận rộn với vai trò giảng dạy, kinh doanh và chăm sóc gia đình, nữ nghệ sĩ vẫn dành thời gian mỗi ngày để tập luyện.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 5.

Các bài tập của Khánh Thi chủ yếu xoay quanh dancesport, kết hợp cùng những động tác tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Nhờ đặc thù của bộ môn này, cơ thể được vận động toàn diện, từ vùng bụng, eo, hông đến chân tay. Điều này giúp cô duy trì vóc dáng cân đối, săn chắc mà không cần quá phụ thuộc vào các phương pháp giảm cân cấp tốc.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 6.

Bên cạnh việc luyện tập, Khánh Thi đặc biệt chú trọng đến chế độ dinh dưỡng. Cô ưu tiên thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, protein từ thịt nạc và cá. Thay vì ăn kiêng khắt khe, nữ nghệ sĩ lựa chọn cách ăn uống cân bằng, kiểm soát khẩu phần và hạn chế đồ dầu mỡ, đường tinh luyện.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 7.

Một điểm đáng chú ý là Khánh Thi không chạy theo các trào lưu giảm cân nhanh. Cô cho rằng việc ép cân quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da. Thay vào đó, cô kiên trì với phương pháp “ăn đủ – tập đều”, giúp cơ thể thích nghi và duy trì lâu dài.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 8.

Ngoài vóc dáng, Khánh Thi còn chú ý chăm sóc da. Làn da khỏe mạnh của Khánh Thi không chỉ đến từ mỹ phẩm mà còn nhờ thói quen sinh hoạt lành mạnh. Cô uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp làn da duy trì độ đàn hồi và tươi tắn.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 9.

Ngoài ra, nữ kiện tướng cũng chú trọng quy trình chăm sóc da cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Với cô, việc chăm sóc da không cần quá cầu kỳ nhưng phải đều đặn và phù hợp với tình trạng da.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn khoe vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách - Ảnh 10.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thể chất, Khánh Thi cho rằng tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, cô học cách cân bằng cảm xúc, giữ suy nghĩ lạc quan và trân trọng những gì mình đang có. Gia đình nhỏ bên chồng và các con cũng là nguồn động lực lớn giúp cô duy trì năng lượng tích cực. Chính sự viên mãn trong cuộc sống góp phần tạo nên thần thái tự tin, rạng rỡ – yếu tố mà nhiều người cho rằng còn quan trọng hơn cả vẻ đẹp ngoại hình.

