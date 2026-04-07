Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Để có được diện mạo "lão hóa ngược", Lương Bích Hữu trải qua hành trình nỗ lực và kiên trì. Vài năm trước, cô rơi vào giai đoạn tăng cân mất kiểm soát, có lúc cán mốc 65kg. Những bình luận trái chiều về ngoại hình là động lực giúp ca sĩ lấy lại vóc dáng. Từ giữa năm 2024, Lương Bích Hữu tập trung chế độ tập luyện, ăn uống khoa học, giảm được 20kg. Quá trình siết cân khó khăn ở giai đoạn đầu khi cô phải làm quen với chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột. Sau đó, mọi chuyện đi vào ổn định và cô duy trì hình thể mảnh mai đến nay.