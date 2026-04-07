Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Thứ ba, 17:36 07/04/2026 | Đẹp
GĐXH - Lương Bích Hữu gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 42. Khán giả bất ngờ với quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng hoàn hảo.

Mới đây, Lương Bích Hữu khoe một bức ảnh đời thường nhưng điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước nhan sắc ở tuổi 42 của nữ ca sĩ.

Ngay dưới bài đăng, fan dành nhiều bình luận khen ngợi cho ngoại hình "trẻ mãi không già", "bị thời gian bỏ quên" của Lương Bích Hữu.

Để có được diện mạo "lão hóa ngược", Lương Bích Hữu trải qua hành trình nỗ lực và kiên trì. Vài năm trước, cô rơi vào giai đoạn tăng cân mất kiểm soát, có lúc cán mốc 65kg. Những bình luận trái chiều về ngoại hình là động lực giúp ca sĩ lấy lại vóc dáng. Từ giữa năm 2024, Lương Bích Hữu tập trung chế độ tập luyện, ăn uống khoa học, giảm được 20kg. Quá trình siết cân khó khăn ở giai đoạn đầu khi cô phải làm quen với chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột. Sau đó, mọi chuyện đi vào ổn định và cô duy trì hình thể mảnh mai đến nay.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Lương Bích Hữu từng gây chú ý khi tạo dáng nghiêng đầu cười rạng rỡ, gợi nhớ khoảnh khắc đã được chụp năm 2005. So với 21 năm trước, nhan sắc hiện tại ở tuổi 42 của nữ ca sĩ được cho là không thay đổi nhiều, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều giữ được vẻ trong trẻo đặc trưng trước đây.

Khán giả cũng bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại hình ảnh 2 thập kỷ trước của Lương Bích Hữu. Thời điểm này, Lương Bích Hữu là một trong những giọng ca được giới trẻ yêu thích, nổi tiếng với bản hit "Cô gái Trung Hoa", "Dằm trong tim" - loạt ca khúc gắn với thời thanh xuân của người hâm mộ thế hệ 8X, 9X.

Hồi tháng 12/2025, video Lương Bích Hữu nhận bằng tốt nghiệp khoa Sư phạm âm nhạc sau nhiều năm học Nhạc viện TPHCM đạt gần 4 triệu lượt xem. Khán giả nhận xét, ca sĩ bước vào tuổi tứ tuần nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi.



Tin liên quan

Ca sĩ Lương Bích Hữu đón tin vui ở tuổi 41

Ca sĩ Lương Bích Hữu hiện ra sao sau khi phát hiện u não, vướng tin đồn qua đời?

Trước khi phát hiện bị u nang trong não, Lương Bích Hữu từng bị tai nạn bỏng nặng

Đường tình lận đận, cuộc sống của ca sĩ Lương Bích Hữu ở tuổi 39 ra sao?

Cùng chuyên mục

Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026

Mùa hè luôn là “sân chơi” của họa tiết hoa, nhưng năm 2026, xu hướng không còn thiên về sự rực rỡ quá mức mà chuyển sang những thiết kế tinh giản, dễ mặc hơn.

Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Chọn áo không chỉ dựa vào sở thích hay màu sắc mà còn cần phù hợp với dáng người để tôn lên ưu điểm và che khuyết điểm. Dưới đây là bí quyết chọn các kiểu áo cổ phù hợp với từng dáng người, để bạn mặc đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Văn Mai Hương tuổi 31 diện bikini 'bốc lửa', da nâu nổi bật

GĐXH - Lệ Quyên, Trương Quỳnh Anh, Hồng Ngọc ngỡ ngàng trước hình ảnh gợi cảm khi diện bikini của Văn Mai Hương.

Angelina Jolie ngoại hình khác lạ

Hình ảnh mới nhất của Angelina Jolie làm dấy lên thuyết âm mưu kỳ lạ. Một số người cho rằng đó không phải là đả nữ Hollywood đình đám, mà là người đóng thế.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

GĐXH - Khánh Thi dù đã trải qua 3 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, khỏe khoắn nhờ giảm cân khoa học.

Đội mũ gì hè 2026 để vừa chống nắng, vừa ‘có gu’?

Mùa hè không chỉ là câu chuyện mặc gì cho mát, mà còn là cách hoàn thiện outfit sao cho vừa gọn gàng, vừa có điểm nhấn. Trong đó, mũ là phụ kiện nhỏ nhưng lại có khả năng thay đổi toàn bộ cảm giác trang phục. Hè 2026, các kiểu mũ được ưa chuộng đều hướng đến sự tiện dụng, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Vòng eo con kiến của nữ ca sĩ 37 tuổi vừa viral trong lễ trao giải 'Làn sóng xanh'

GĐXH - Ở tuổi 37, Tóc Tiên dường như được thời gian ‘bỏ quên’ nhờ những nỗ lực tập luyện và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Dàn trai đẹp cao gần 1,9 m đang khuấy đảo rạp Việt

Sự xuất hiện của những gương mặt nam diễn viên trẻ có chiều cao trên 1,86 m cùng ngoại hình sáng đang tạo nên làn gió mới cho điện ảnh Việt. Từ những tân binh đến các tên tuổi đã khẳng định mình, họ gây chú ý nhờ lợi thế hình thể, phong cách hiện đại và cho thấy nỗ lực bứt phá trong diễn xuất, dần định hình thế hệ mỹ nam màn ảnh vừa có nhan sắc, chiều cao và tham vọng chinh phục khán giả.

Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

GĐXH - MC Ngô Mai Phương gây chú ý với hình ảnh bikini quyến rũ trong chuyến du lịch Maldives. Cô chứng minh sắc đẹp mẹ 2 con không hề thua kém ai.

1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

Rửa mặt tưởng là việc đơn giản, ai cũng làm hàng ngày nhưng nếu bạn vẫn giữ thói quen này thì nên bỏ ngay.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

Bà xã Duy Mạnh gây chú ý khi đeo dây chuyền 300 triệu đồng đi cổ vũ chồng

Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
