Hoàng Thùy không đủ điều kiện diễn nội y Victoria's Secret

Thông tin Hoàng Thùy chuẩn bị tham gia casting cho show diễn của Victoria's Secret đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô không đủ điều kiện để casting vì không có quốc tịch Mỹ.

Ngày 1/4, trang chủ Victoria's Secret đăng tuyển thiên thần tiếp theo với hình thức tuyển chọn mở rộng trên toàn nước Mỹ cho show diễn trong năm 2026. Theo bài đăng, Victoria's Secret đón nhận các hồ sơ đăng ký đến hết ngày 28/5, tuy nhiên điều kiện phải là người cư trú hợp pháp tại Mỹ.

"Đây là cơ hội để bạn sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret huyền thoại, nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn cũng sẽ được ký hợp đồng độc quyền với IMG Models", bài viết cho biết.

Hoàng Thùy vẫn còn cơ hội tham gia casting cho Victoria's Secret.

Trước thông tin này, Hoàng Thùy khẳng định: "Dù thể lệ hiện tại chỉ dành cho những người cư trú hợp pháp tại Mỹ, tôi biết rằng đó không phải là con đường duy nhất".

Á hậu cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị và tìm kiếm cơ hội thông qua các công ty quản lý. Và khi cơ hội phù hợp đến, tôi sẽ sẵn sàng nắm lấy để tiếp tục hành trình của mình đến với Victoria’s Secret và nhiều cột mốc lớn hơn nữa".

Hoàng Thùy chia sẻ thêm: "Tôi tin rằng con đường đi đến ước mơ không phải lúc nào cũng thẳng, nhưng sự chuẩn bị và kiên trì sẽ luôn đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình".

Người đẹp cho biết giấc mơ được trình diễn cho Victoria’s Secret của cô đã bắt đầu từ 14 năm trước, khi bắt đầu bước vào hành trình làm người mẫu. Hoàng Thùy nói cô học hỏi từ những siêu mẫu mà mình ngưỡng mộ, từ catwalk, sự tự tin cho đến lối sống kỷ luật của họ.

"Khi hiểu sâu hơn về ngành thời trang, tôi nhận ra rất nhiều người trong số họ đều được đại diện bởi những công ty quản lý người mẫu hàng đầu. Từ năm 2012 đến 2017, tôi đã tham gia rất nhiều buổi casting, trong đó có 6 lần casting với IMG tại New York, London và Paris và tôi đều bị từ chối ở tất cả lần đó. Nhưng chính những lần bị từ chối ấy lại khiến tôi mạnh mẽ hơn", cô nói.

IMG Models hiện là đơn vị quản lý có mối liên kết chặt chẽ với Victoria’s Secret trong việc phát triển và cung cấp người mẫu. Năm 2017, khi Miss Universe còn thuộc IMG, Hoàng Thùy đã chọn bước vào hành trình thi sắc đẹp và giúp cô có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019.

Cô nhấn mạnh mục tiêu của mình không đơn thuần là tham gia một đợt tuyển chọn của Victoria’s Secret mà là tìm cơ hội thông qua các công ty quản lý quốc tế, đặc biệt là IMG Models.

Hoàng Thùy cho biết hiện cô phải tập luyện từ kỹ năng catwalk, phong thái, khả năng thể hiện trước ống kính, cách xây dựng hình ảnh cá nhân cho đến việc chăm sóc thể lực và giữ tinh thần ổn định để chuẩn bị cho vòng casting của Victoria's Secret.

Người đẹp duy trì tập luyện 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 2 tiếng, ăn uống hạn chế tinh bột và uống nhiều nước. Cô không đặt mục tiêu giảm cân mà muốn tăng cơ, siết cơ rõ hơn, đặc biệt là vùng eo để tổng thể trông khỏe khoắn. Số đo hiện tại của người đẹp là 86-61-97 cm.

Hoàng Thùy chia sẻ nếu portfolio phù hợp, cô sẽ bước qua vòng casting online và tiếp tục vào vòng casting trực tiếp. Hành trình tiếp theo người đẹp sẽ cập nhật với khán giả.

"Tôi tin kết quả rất quan trọng, nhưng hành trình bạn dám bước tới giấc mơ còn quan trọng hơn. Nếu thành công, đó là điều tuyệt vời. Nếu chưa đạt được, đó vẫn là cơ hội quý giá để trưởng thành và tiến xa hơn", cô nói.

Hoàng Thùy sinh năm 1992, quê Thanh Hóa. Cô nổi tiếng từ ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, sau đó trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và vào top 20 Miss Universe 2019.

Hoàng Thùy là gương mặt first face, vedette được nhiều nhà thiết kế yêu thích. Cô còn là huấn luyện viên các chương trình người mẫu, sắc đẹp như The Face Vietnam, Đại sứ Hoàn mỹ...