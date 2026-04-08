Phương Oanh diện váy cưới gây tranh cãi

Mới đây, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh diện thiết kế váy cưới tông sáng, đính kết cầu kỳ, kết hợp cùng vương miện và layout trang điểm long lanh. Người đẹp gốc Hà thành viết: "Shining bright like a bride" (tạm dịch: Toả sáng như một cô dâu).

Tuy nhiên, bộ ảnh không hoàn toàn được đón nhận bởi một số ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn mang màu sắc "tuổi teen", chưa đủ sắc sảo và chiều sâu cần có trên sàn catwalk chuyên nghiệp; cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh của Phương Oanh phù hợp với các concept nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn là những sân khấu đòi hỏi thần thái mạnh.

Ở chiều ngược lại, một số bình luận còn dành lời khen cho ngoại hình và thần thái tổng thể của Phương Oanh, nhận xét rằng cô vẫn giữ được nét tươi tắn, cuốn hút riêng, đồng thời có tiềm năng cải thiện nếu được rèn luyện thêm về kỹ năng trình diễn.

Sau khi đăng quang tại chung kết Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Cô nàng cho biết đang từng bước hoàn thiện bản thân để có một nhiệm kỳ Hoa hậu rạng rỡ.