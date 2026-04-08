Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Phương Oanh diện váy cưới gây tranh cãi

Thứ tư, 18:59 08/04/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phương Oanh - Miss World Vietnam 2025 gây chú ý khi diện váy cưới lộng lẫy. Tuy nhiên, diện mạo này của người đẹp nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh diện thiết kế váy cưới tông sáng, đính kết cầu kỳ, kết hợp cùng vương miện và layout trang điểm long lanh. Người đẹp gốc Hà thành viết: "Shining bright like a bride" (tạm dịch: Toả sáng như một cô dâu). 

Tuy nhiên, bộ ảnh không hoàn toàn được đón nhận bởi một số ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn mang màu sắc "tuổi teen", chưa đủ sắc sảo và chiều sâu cần có trên sàn catwalk chuyên nghiệp; cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh của Phương Oanh phù hợp với các concept nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn là những sân khấu đòi hỏi thần thái mạnh.

Ở chiều ngược lại, một số bình luận còn dành lời khen cho ngoại hình và thần thái tổng thể của Phương Oanh, nhận xét rằng cô vẫn giữ được nét tươi tắn, cuốn hút riêng, đồng thời có tiềm năng cải thiện nếu được rèn luyện thêm về kỹ năng trình diễn.

Phan Phương Oanh Tỏa sáng trong váy cưới ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Chỉ vài khoảnh khắc diện váy cưới, Phương Oanh nhận nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn mang màu sắc "teen"; chưa kể các cử chỉ tay và cách xử lý bước đi cũng thiếu sự tự tin.

Phan Phương Oanh Tỏa sáng trong váy cưới ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Hình ảnh diện váy cưới được Phương Oanh chia sẻ trên trang cá nhân: "Shining bright like a bride" (tạm dịch: Toả sáng như một cô dâu).

Phan Phương Oanh Tỏa sáng trong váy cưới ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Sau khi đăng quang tại chung kết Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Phan Phương Oanh Tỏa sáng trong váy cưới ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Cô nàng cho biết đang từng bước hoàn thiện bản thân để có một nhiệm kỳ Hoa hậu rạng rỡ.

Phan Phương Oanh Tỏa sáng trong váy cưới ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Phan Phương Oanh, sinh năm 2003 tại Hà Nội, vừa đăng quang Miss World Vietnam 2025. Người đẹp ghi điểm với diện mạo tươi tắn, thần thái cuốn hút cùng nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, cô sở hữu khả năng ngoại ngữ nổi bật với IELTS 7.5 và giao tiếp tiếng Trung thành thạo. Theo kế hoạch, Phương Oanh sẽ tham gia thi Miss World 2027.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top