Đầu năm lao đao, cuối năm rực rỡ: 4 con giáp càng nỗ lực càng dễ đổi đời

Cuộc sống vốn là một chuỗi những thử thách và phần thưởng xen kẽ nhau. Phong thủy luân chuyển, khổ tận rồi cũng đến ngày cam lai. Đối với 4 con giáp đặc biệt dưới đây, những vất vả giọt mồ hôi của nửa đầu năm chính là bước đệm hoàn hảo để họ bung tỏa rực rỡ trong nửa cuối năm, theo Phụ nữ mới.

Con giáp Dậu: Vượt khó để bứt phá

Càng về cuối năm, vận trình của con giáp Dậu càng có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, đầu năm 2026, người tuổi Dậu có thể trải qua giai đoạn khá áp lực. Công việc gặp trở ngại, sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường làm việc khiến họ phải thận trọng trong từng bước đi. Dù bỏ ra nhiều công sức, tuổi Dậu đôi khi vẫn chưa nhận được thành quả tương xứng.

Trong cuộc sống, những vấn đề nhỏ liên tục phát sinh, áp lực tài chính cũng khiến họ thêm mệt mỏi. Tuy nhiên, tuổi Dậu vốn kiên trì và có khả năng nhìn nhận vấn đề tốt nên không dễ dàng bỏ cuộc.

Càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có dấu hiệu khởi sắc. Nhờ kinh nghiệm tích lũy và những nỗ lực trước đó, tuổi Dậu có thể tìm thấy cơ hội đột phá trong sự nghiệp, thậm chí được giao nhiệm vụ quan trọng hoặc có cơ hội thăng tiến.

Tài chính cũng được cải thiện khi những kế hoạch đầu tư, tích lũy trước đó bắt đầu cho kết quả. Cuộc sống nhờ vậy trở nên ổn định và thoải mái hơn.

Con giáp Sửu: Chăm chỉ rồi sẽ được đền đáp

Đến cuối năm, vận trình của con giáp tuổi Sửu có khả năng chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng chăm chỉ, thực tế và có trách nhiệm. Thế nhưng đầu năm 2026, con giáp này dễ rơi vào cảnh làm nhiều nhưng thành quả chưa tương xứng.

Tại nơi làm việc, tuổi Sửu có thể cảm thấy công sức chưa được ghi nhận đúng mức, thậm chí gặp phải những tình huống khiến họ cảm thấy thiếu công bằng. Trong gia đình, nhiều trách nhiệm cũng khiến họ khó có thời gian nghỉ ngơi.

Dù vậy, người tuổi Sửu có sức chịu đựng tốt và luôn tin rằng nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Chính sự bền bỉ này giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đến cuối năm, vận trình của con giáp tuổi Sửu có khả năng chuyển biến tích cực. Họ có thể gặp được người nhìn thấy năng lực của mình và trao cho cơ hội phát triển.

Thu nhập chính được kỳ vọng tăng lên, trong khi một số khoản thu phụ bất ngờ cũng có thể xuất hiện. Những gánh nặng trước đó dần được tháo gỡ, giúp cuộc sống trở lại ổn định.

Con giáp Dần: Gian nan thử sức, cuối năm đổi vận

Cuối năm, vận trình của tuổi Dần được dự đoán có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ảnh minh họa

Đầu năm 2026, người tuổi Dần có thể cảm thấy mọi việc không diễn ra theo kế hoạch. Công việc liên tục xuất hiện thay đổi và tình huống bất ngờ, buộc họ phải xoay xở trong thời gian ngắn.

Chuyện tình cảm và các mối quan hệ cũng có thể phát sinh khúc mắc, khiến tinh thần tuổi Dần đôi lúc xuống dốc. Tuy nhiên, đây là con giáp có bản lĩnh, quyết đoán và tinh thần không dễ khuất phục.

Cuối năm, vận trình của tuổi Dần được dự đoán có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhờ lòng dũng cảm và khả năng xử lý vấn đề, họ có thể vượt qua những khó khăn tồn đọng và đạt được thành quả đáng kể.

Các mối quan hệ xã hội cũng dần tốt lên. Sự xuất hiện của những người hỗ trợ đúng lúc có thể mang đến cho tuổi Dần thêm cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Con giáp Ngọ: Bận rộn đầu năm, cuối năm hái quả ngọt

Càng về cuối năm, vận trình của con giáp Ngọ càng sáng hơn. Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, đầu năm 2026, người tuổi Ngọ có thể trải qua quãng thời gian bận rộn và mệt mỏi. Họ dành nhiều thời gian cho công việc, thường xuyên phải tăng ca nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Dù vậy, tuổi Ngọ vốn năng động, lạc quan và luôn có động lực tiến về phía trước. Khó khăn không dễ khiến họ từ bỏ mục tiêu.

Càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng sáng hơn. Sau thời gian thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm, tuổi Ngọ có thể tìm được hướng phát triển phù hợp với bản thân.

Khi xác định đúng mục tiêu, công việc có khả năng tiến triển nhanh, tài chính cũng được cải thiện. Cuộc sống vì thế trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Vận may bất ngờ trong những tháng cuối năm là đòn bẩy tuyệt vời để 4 con giáp này bứt phá giới hạn, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta chỉ cần ngồi yên chờ sung rụng.

Thực tế, cơ hội tốt chỉ thực sự biến thành thành tựu khi nó gặp được những con người đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tri thức, kỹ năng lẫn một tinh thần trách nhiệm cao độ. Miễn là bạn luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trên giảng đường lẫn nơi làm việc, chủ động nắm bắt thời cơ khi nó vừa xuất hiện, thì bất kể thuộc bản mệnh nào, bạn vẫn có thể tự tay tạo nên một cái kết viên mĩ và tự hào cho năm nay, theo Thanh niên Việt.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.