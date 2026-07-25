Đây là lý do vì sao chủ xe bắt buộc phải mua bảo hiểm ô tô

Vì sao chủ xe phải mua bảo hiểm ô tô?

Chủ xe ô tô phải mua bảo hiểm xe ô tô vì những lý do sau:

- Loại bảo hiểm quan trọng nhất mà mọi chủ xe ô tô đều phải có là bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đây là loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi tham gia giao thông. Nếu không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS bắt buộc còn hiệu lực, chủ xe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

- Khi xảy ra tai nạn do lỗi của chủ xe, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chủ xe chi trả tiền bồi thường về sức khỏe, tính mạng và tài sản cho nạn nhân. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cực kỳ lớn cho chủ xe.

- Trường hợp chủ xe tham gia bảo hiểm tự nguyện như: Bảo hiểm thân vỏ, vật chất xe sẽ giảm thiểu chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện khi xe bị va quẹt, tai nạn, chìm ngập nước (thủy kích), hỏa hoạn, thiên tai hoặc mất cắp.

- Ngoài ra, tham gia bảo hiểm ô tô tự nguyện, bảo hiểm còn hỗ trợ chi phí y tế, cấp cứu hoặc trợ cấp trong trường hợp người lái xe và hành khách trên xe bị thương vong do tai nạn.

- Sở hữu bảo hiểm đầy đủ giúp người lái xe an tâm hơn về mặt tâm lý khi di chuyển trên đường.

- Tránh rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính hoặc tranh chấp pháp lý kéo dài khi không may gặp sự cố ngoài ý muốn.

Khi xảy ra tai nạn do lỗi của chủ xe, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chi trả tiền bồi thường về sức khỏe, tính mạng và tài sản cho nạn nhân. Ảnh minh họa: TL

Mua bảo hiểm ô tô bắt buộc ở đâu?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô. Chủ xe ô tô có thể mua bảo hiểm ô tô theo các hình thức sau:

- Mua bảo hiểm ô tô bắt buộc bản giấy. Đến trực tiếp các địa chỉ sau:

+ Trụ sở công ty bảo hiểm.

+ Đại lý phân phối bảo hiểm.

+ Ngân hàng.

+ Các cây xăng lớn.

- Mua bảo hiểm ô tô bắt buộc online qua website hoặc ứng dụng của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được phát hành ngay sau khi thanh toán thành công, không yêu cầu chủ xe đến văn phòng hay đặt lịch hẹn trước. Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận điện tử tương đương bản giấy theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP và các quy định hiện hành về chứng từ điện tử trong kinh doanh bảo hiểm.

Hiện có hai dạng kênh trực tuyến để mua bảo hiểm ô tô: ứng dụng tài chính của bên thứ ba và website chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm.

Mua bảo hiểm ô tô cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Theo Bảo hiểm PVI, khi mua bảo hiểm ô tô, chủ xe cần chuẩn bị 3 loại giấy tờ: giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn và căn cước công dân. Khi mua online, 3 loại này được nộp dưới dạng ảnh chụp tải lên hệ thống.

Quy định mới nhất 2023 về bảo hiểm ô tô, các tài xế không nên bỏ qua GĐXH - Bảo hiểm ô tô là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu khi tham gia giao thông. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả tất cả những thông tin cần thiết về loại giấy tờ này.