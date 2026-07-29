Đây là những đối tượng được nhận quà 10.000.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

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HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội và nội dung, mức quà tặng của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

Theo Nghị quyết, dịp ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, quà tặng của Thành phố Hà Nội tới các đối tượng bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 (lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 (tiền khởi nghĩa);

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước";

- Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước";

- Các cá nhân tiêu biểu;

- Các cơ sở cách mạng.

Theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, nhiều đối tượng được nhận quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. Ảnh minh họa: TL

Trong đó, điểm đặc biệt lưu ý mức quà tặng của Thành phố tới người được hưởng lên đến 10.000.000 đồng. Cụ thể:

- Mức quà (bằng tiền) 10.000.000 đồng/người đối với người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 (lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa);

- Mức quà 3.000.000 đồng/người: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"; người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" (trường hợp người đứng tên trong kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã chết thì đại diện vợ, chồng, con được tặng quà).

Trường hợp 01 cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 01 suất quà tặng của Thành phố.

- Mức quà 27.000.000 đồng/đơn vị (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 25.000.000 đồng) đối với các cơ sở cách mạng do đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm tặng.

- Mức quà 12.000.000 đồng/suất (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng) đối với các cá nhân tiêu biểu là người có công thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 do đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm tặng.

Theo Nghị quyết nêu trên, ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 sắp tới mức quà tặng bằng tiền 10.000.000 đồng dành cho đối tượng:

- Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 (lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa).

Hà Nội: 4 mức quà tặng người có công dịp Quốc khánh 2/9 Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về việc tặng quà cho các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng trên địa bàn.