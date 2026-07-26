Hà Nội: 4 mức quà tặng người có công dịp Quốc khánh 2/9

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo kế hoạch, hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong công tác chăm lo người có công, đồng thời bảo đảm thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội áp dụng 4 mức quà đối với các nhóm đối tượng khác nhau.