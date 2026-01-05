Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng
GĐXH - HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 4 triệu đồng.
Đối tượng nhận quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Theo đó các đối tượng tặng quà được nêu rõ tại Điều 2 Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND. Cụ thể:
Người cao tuổi là công dân Việt Nam, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có đăng ký thường trú) ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12.
Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được quy định cụ thể như sau:
1. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: 400.000 đồng/người.
2. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: 500.000 đồng/người.
3. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi: 1.200.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng).
4. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi: 1.400.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 400.000 đồng).
5. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi: 4.000.000 đồng/người (bao gồm: 1.500.000 đồng tiền mặt; 5 mét vải lụa trị giá 700.000 đồng và khánh (hoặc tranh) chúc thọ trị giá 1.800.000 đồng).
6. Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: 3.000.000 đồng/người/năm (bao gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng).
Theo quy định nêu trên, từ 1/1/2026, người cao tuổi thọ từ 70 đến trên 100 tuổi sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có đăng ký thường trú) sẽ nhận được tặng quà chúc thọ mừng thọ với mức từ 1.200.000 - 4.000.000 đồng/người.
Trong đó người cao tuổi thọ 100 tuổi nhận mức quà tặng cao nhất 4.000.000 đồng/người (bao gồm: 1.500.000 đồng tiền mặt; 5 mét vải lụa trị giá 700.000 đồng và khánh (hoặc tranh) chúc thọ trị giá 1.800.000 đồng).
