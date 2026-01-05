Mới nhất
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Thứ hai, 10:50 05/01/2026 | Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 4 triệu đồng.

Đối tượng nhận quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó các đối tượng tặng quà được nêu rõ tại Điều 2 Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND. Cụ thể:

Người cao tuổi là công dân Việt Nam, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có đăng ký thường trú) ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12.

Từ 1/1/2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui dịp Tết Nguyên đán khi nhận quà tặng đặc biệtTừ 1/1/2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui dịp Tết Nguyên đán khi nhận quà tặng đặc biệt

GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với một số đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 2 triệu đồng.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng - Ảnh 2.

Từ 1/1/2026, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Nai được nhận quà tặng chúc thọ, mừng thọ theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND. Ảnh minh họa: TL

Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được quy định cụ thể như sau:

1. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: 400.000 đồng/người.

2. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: 500.000 đồng/người.

3. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi: 1.200.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng).

4. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi: 1.400.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 400.000 đồng).

5. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi: 4.000.000 đồng/người (bao gồm: 1.500.000 đồng tiền mặt; 5 mét vải lụa trị giá 700.000 đồng và khánh (hoặc tranh) chúc thọ trị giá 1.800.000 đồng).

6. Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: 3.000.000 đồng/người/năm (bao gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng).

Theo quy định nêu trên, từ 1/1/2026, người cao tuổi thọ từ 70 đến trên 100 tuổi sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có đăng ký thường trú) sẽ nhận được tặng quà chúc thọ mừng thọ với mức từ 1.200.000 - 4.000.000 đồng/người.

Trong đó người cao tuổi thọ 100 tuổi nhận mức quà tặng cao nhất 4.000.000 đồng/người (bao gồm: 1.500.000 đồng tiền mặt; 5 mét vải lụa trị giá 700.000 đồng và khánh (hoặc tranh) chúc thọ trị giá 1.800.000 đồng).

Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026

GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.

Nhóm sinh viên này sẽ được hưởng 800.000 đồng/người/tháng từ 1/1/2026Nhóm sinh viên này sẽ được hưởng 800.000 đồng/người/tháng từ 1/1/2026

GĐXH - Theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ, sinh viên dưới 25 tuổi theo học các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy văn bằng thứ nhất trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng 800.000 đồng/người/tháng.

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu trực giác nhạy bén đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Không phải mê tín, đó là sự kết hợp giữa quan sát, trải nghiệm và khả năng thấu cảm.

Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới

Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở câu hỏi họ đặt ra cho cuộc đời mình.

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong kho tàng tri thức phương Đông, giờ sinh từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố có liên hệ mật thiết đến số mệnh con người.

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 10 khoản tiền khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào các ngày Âm lịch này dù thời trẻ vất vả, lận đận đủ đường nhưng khi bước sang tuổi 35, cuộc sống bỗng chuyển mình rõ rệt, bình yên gõ cửa, phúc lành dần hiện hữu.

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Đời sống - 20 giờ trước

Quán tạp hóa cũ trên phố Quan Nhân (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm dừng chân của nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh, như một cách chạm lại ký ức tuổi thơ và những năm tháng học sinh giản dị giữa nhịp sống đô thị đổi thay.

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 1/7/2026 khi luật này chính thức có hiệu lực nhiều khoản thu nhập sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Hôm nay, những cơ hội bất ngờ sẽ gõ cửa 4 cung hoàng đạo này: có người nhận được lời mời hợp tác quan trọng, có người đàm phán thành công thương vụ then chốt, và đặc biệt có người chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu. Cùng xem đó là ai nhé!

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống
10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống
4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

Đời sống
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Đời sống

