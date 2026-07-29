Ngày 29/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 12 đã tiến hành làm việc với đại diện Công ty TNHH Thương mại và Vận tải T.B.P. để xác minh vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến phương tiện của doanh nghiệp này.

Trước đó, qua kênh thông tin tiếp nhận phản ánh trực tuyến qua số điện thoại Zalo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, cơ quan chức năng nhận được clip ghi lại cảnh xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 29E-110.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29RM-015.xx có hành vi vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, lực lượng CSGT đã lập tức chỉ đạo xác minh, truy vết phương tiện.

Hà Nội: Phạt nặng lái xe đầu kéo vượt ẩu suýt dẫn đến va chạm 'đấu đầu' với ô tô con. Video: Cục CSGT

Qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định người trực tiếp điều khiển phương tiện đầu kéo vi phạm vào thời điểm trên là ông P.T.N. (sinh năm 1979, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, qua các tài liệu và hình ảnh chứng minh, ông N. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, tài xế này đã thực hiện hành vi vượt xe khi có xe ngược chiều chạy trong đoạn đường định vượt, không có tín hiệu xin vượt, thuộc các trường hợp tuyệt đối không được vượt theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đấu đầu thảm khốc.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của tài xế, Đội CSGT đường bộ số 12 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.T.N. theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Với lỗi vi phạm nguy hiểm trên, tài xế P.T.N. đã bị lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000 đồng và trừ 02 điểm Giấy phép lái xe.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho các tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo khi tham gia giao thông, đồng thời cho thấy hiệu quả thiết thực từ kênh thông tin tương tác giữa lực lượng CSGT và quần chúng nhân dân trong việc chung tay đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi coi thường luật lệ giao thông.