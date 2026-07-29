Người lao động sắp đón kỳ nghỉ dài 5 ngày liên tục

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Ngày Quốc khánh Việt Nam người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày?

Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Theo thông báo, công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch.

Đồng thời, thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026 Dương lịch) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Như vậy, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Việc bố trí lịch nghỉ nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm lịch nghỉ đã được thông báo.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định; tổ chức làm việc hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời cần phân công cán bộ, công chức trực xử lý các tình huống phát sinh đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị diễn ra thông suốt.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác và đặc thù hoạt động của đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ thứ Tư (ngày 2/9/2026 Dương lịch) và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 tương tự như quy định đối với công chức, viên chức; khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận các phương án nghỉ có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Theo Bộ Nội vụ, ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2026 người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày. Ảnh minh họa: TL

Quốc khánh 2/9 năm 2026 kỷ niệm bao nhiêu năm?

Ngày 2/9/2026 là kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945).

Ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay rơi vào thứ mấy?

Ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay rơi vào thứ Tư, ngày 2/9/2026.

Người lao động được hưởng chế độ tiền lương thế nào khi đi làm ngày Quốc khánh 2/9?

- Nếu người lao động đi làm vào ban ngày thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

- Nếu người lao động đi làm vào ban đêm thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

+ 30% mức tiền lương đi làm thêm vào ban đêm.

+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ sẽ được nhận mức lương như sau:

- Nếu người lao động thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.

- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng ít bằng 490% tiền lương.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày GĐXH - Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 29/8 đến hết 2/9.