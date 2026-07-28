Giờ sinh Âm lịch của người có vận tiền bạc vượng nhất

Giờ Thìn Âm lịch (7 giờ - 9 giờ sáng): Khéo léo, khiêm tốn, tài vận ổn định

Trong tử vi, người sinh vào giờ Thìn còn được cho là có Thân cư Tài Bạch, tức coi trọng tài chính và luôn hướng đến sự ổn định về tiền bạc. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi, người sinh vào giờ Thìn Âm lịch thường sở hữu tư duy nhanh nhạy, có tầm nhìn và biết cách đối nhân xử thế. Họ sống rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng dễ nhận được sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Điểm nổi bật của người sinh vào khung giờ này là sự khiêm tốn. Dù đạt được thành công, họ hiếm khi phô trương mà luôn giữ tinh thần học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân. Chính thái độ cầu tiến giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, sự kiên nhẫn cũng là ưu điểm lớn của người sinh giờ Thìn. Họ biết cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, tránh những rủi ro không cần thiết trong công việc lẫn đầu tư.

Trong tử vi, người sinh vào giờ Thìn còn được cho là có Thân cư Tài Bạch, tức coi trọng tài chính và luôn hướng đến sự ổn định về tiền bạc. Nhờ biết quản lý thu nhập, chi tiêu hợp lý và không ngừng phấn đấu, họ thường xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng theo thời gian.

Giờ Tuất Âm lịch (19 giờ - 21 giờ): Biết lập kế hoạch, càng lớn tuổi càng sung túc

Nhờ tầm nhìn xa cùng sự bền bỉ, người sinh giờ Tuất thường từng bước gây dựng sự nghiệp, tích lũy tài sản và đạt được cuộc sống ổn định. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường được đánh giá là cẩn trọng, có trách nhiệm và rất rõ ràng trong các mục tiêu cuộc sống. Họ coi trọng chữ tín, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc, luôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hạn chế nợ nần.

Theo quan niệm tử vi, đây cũng là nhóm người mang cách cục Thân cư Tài Bạch, luôn xem tài chính là nền tảng để chăm lo cho bản thân và gia đình. Vì vậy, họ có xu hướng lập kế hoạch dài hạn, tiết kiệm và đầu tư một cách thận trọng.

Nhờ tầm nhìn xa cùng sự bền bỉ, người sinh giờ Tuất thường từng bước gây dựng sự nghiệp, tích lũy tài sản và đạt được cuộc sống ổn định.

Nếu duy trì thái độ khiêm nhường, sống chân thành và không ngừng nỗ lực, vận trình tài lộc của họ được cho là ngày càng rộng mở, đặc biệt ở giai đoạn trung niên và hậu vận.

Giờ Dần Âm lịch (3 giờ - 5 giờ sáng): Chủ động tạo cơ hội, sự nghiệp mang đến tài lộc

Theo quan niệm dân gian, tài lộc của người sinh giờ Dần không đến từ may mắn đơn thuần mà chủ yếu được tạo nên bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm. Ảnh minh họa

Những người sinh vào giờ Dần Âm lịch thường có tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ và không dễ đầu hàng trước thử thách. Họ luôn chủ động tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chờ đợi may mắn đến với mình.

Theo tử vi, người sinh giờ Dần thường sớm xác định mục tiêu nghề nghiệp và kiên trì theo đuổi đến cùng. Họ có khả năng tổ chức, tinh thần lãnh đạo và luôn nỗ lực nâng cao năng lực bản thân. Chính sự chăm chỉ giúp họ tạo dựng sự nghiệp vững chắc, từ đó cải thiện thu nhập và tích lũy tài sản.

Ngoài ra, người sinh vào khung giờ này còn được đánh giá cao ở khả năng xây dựng các mối quan hệ chất lượng. Nhờ cư xử chân thành và sẵn sàng hỗ trợ người khác, họ thường gặp được quý nhân, nhận nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong công việc.

Theo quan niệm dân gian, tài lộc của người sinh giờ Dần không đến từ may mắn đơn thuần mà chủ yếu được tạo nên bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm và luôn chủ động nắm bắt cơ hội. Đây cũng là yếu tố giúp họ có nhiều triển vọng về tài chính trong tương lai.

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