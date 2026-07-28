Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo thống kê của lực lượng chức năng, vượt xe bằng cách lấn sang làn đường ngược chiều hiện đang là "tử huyệt" giao thông, chiếm trung bình tới 15% tổng số nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Thực tế cho thấy, khi tham gia giao thông, nhiều lái xe có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều hoặc phần đường có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt (vạch 1.1), không chịu đi về bên phải theo chiều đi của mình. Lâu dần, điều này hình thành một thói quen xấu: thiếu kiên nhẫn, không muốn xếp hàng theo thứ tự, hễ thấy xe phía trước cùng chiều là tìm mọi cách vượt lên bất chấp điều kiện địa hình.

Cục CSGT đề xuất cấm mượn làn ngược chiều để vượt xe nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Video: Cục CSGT

Nhiều lái xe mang tư duy chủ quan "không có biển báo cấm vượt là được vượt", dẫn đến tình trạng vượt ẩu diễn ra tràn lan ngay tại các đoạn đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt do mưa bão, hay thậm chí vượt khi phía trước ở làn ngược chiều đang có phương tiện di chuyển với tốc độ cao tới gần. Thậm chí, khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn thảm khốc, không ít người vẫn tặc lưỡi coi đó là "đen thôi, đỏ quên đi" thay vì nhìn nhận lại ý thức chấp hành pháp luật.

Trước thực trạng trên, Cục CSGT đề xuất trong công tác tổ chức giao thông mới cần quy định lại rõ ràng về việc vượt xe. Cụ thể, tuyệt đối không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại các tuyến đường cụ thể như: đường hẹp không đảm bảo an toàn, đường quanh co, đèo dốc, hoặc khi trời tối tầm nhìn hạn chế...

Thay vào đó, việc vượt xe phải được thực hiện chuẩn mực qua việc chuyển làn đường, đi đúng làn đường cùng chiều hoặc tại các khu vực được bố trí làn vượt xe chuyên biệt.

Để khắc phục ngay lập tức những nguy cơ rình rập tại các đoạn đường cong cua, hẹp, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kẻ vạch liền tại vạch tim đường, dứt khoát xóa bỏ tình trạng tài xế lợi dụng vạch đứt để mượn làn ngược chiều vượt xe.

Đề xuất này kỳ vọng sẽ tạo ra một bước chuyển biến căn cơ trong văn hóa giao thông, buộc tài xế phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đi đúng phần đường, làn đường, qua đó kéo giảm bền vững các vụ tai nạn giao thông đấu đầu thương tâm trên các tuyến quốc lộ và đường khu vực.

Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26 GĐXH - Quá trình lưu thông trên Quốc lộ 26 (Đắk Lắk), tài xế xe khách đã bất chấp nguy hiểm, lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều để vượt ẩu ngay trước mũi một phương tiện đang đi tới. Toàn bộ diễn biến của pha "cướp làn" thót tim này đã được người dân quay video phản ánh, giúp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vào cuộc xử lý.



