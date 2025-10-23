ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải mua
ĐBQH nêu ý kiến có thể in sách giáo khoa phát cho các nhà trường và nhà trường cho học sinh mượn học, như vậy, vừa đảm bảo miễn phí, tiết kiệm.
Chiều 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
Liên quan đến chủ trương cung cấp bộ sách giáo khoa miễn phí, ông Nguyễn Tuấn Thịnh (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội) kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể.
"Có thể in sách giáo khoa phát cho các nhà trường và các nhà trường cho học sinh mượn học. Như vậy, vừa đảm bảo miễn phí, tiết kiệm, không phải lo việc hằng năm phải mua sách giáo khoa. Tất nhiên, trong quá trình sử dụng, có cuốn nào hư hỏng, học sinh làm mất, phải đền bù, cấp bù", ông Thịnh kiến nghị và cho rằng, với phương án này, có thể giải quyết bài toán miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước.
Tham gia thảo luận, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với mong đợi của cử tri và người dân.
Tuy nhiên, ông cho rằng việc triển khai xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026–2027 sẽ gặp nhiều khó khăn do quỹ thời gian hạn hẹp và khối lượng công việc rất lớn.
GS.TS Nguyễn Anh Trí lo ngại việc triển khai sẽ không kịp với tiến độ đặt ra, đồng thời, đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về phương án xây dựng bộ sách giáo khoa dùng chung: "Tôi muốn biết, Bộ trưởng dự kiến sử dụng bộ sách nào để dùng chung cho cả nước?".
Trao đổi, giải đáp lại những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027.
Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ SGK thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại.
"Bộ đang xây dựng đề án và trong đề án sẽ có phương án cụ thể", ông Sơn nói.
Về quy trình, Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ xin ý kiến Tổng bí thư về đề án và sau đó trình Thủ tướng phê duyệt. "Cố gắng trong tháng 11 có phương án", Bộ trưởng nói.
Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 16 giờ trước
GĐXH - Theo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi đánh giá tư duy do trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.
Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dânGiáo dục - 21 giờ trước
Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.
Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”Giáo dục - 1 ngày trước
9 cán bộ, công chức, viên chức tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật liên quan đến vụ việc vi phạm sửa điểm cho học sinh.
40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phóGiáo dục - 2 ngày trước
Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.
Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và hoàn lưu sau bão đang ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, Ban Tổ chức điểm cầu TP Huế quyết định điều chỉnh địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025.
Các trường học tại Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ học ngày 22/10 để tránh bão số 12Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Hai Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen).
TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố cấu trúc và đề minh họa 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.
Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Nhà giáo 2025, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Tháng 6/2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính ở nơi đủ điều kiệnGiáo dục - 2 ngày trước
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ chính thức triển khai từ tháng 6/2027 tại các điểm thi đủ điều kiện về hạ tầng và kỹ thuật.
Từ nữ sinh chuyên Toán đến "bông hồng" của ngành STEMGiáo dục - 3 ngày trước
Con đường chinh phục STEM chưa bao giờ bằng phẳng, nhất là với những người phụ nữ phải bước đi giữa định kiến giới. Song, Trần Thị Như Quỳnh (SN 2002, ở Hà Nội) đã vượt qua mọi rào cản để theo đuổi đam mê, khẳng định năng lực bằng hàng loạt học bổng và thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám mơ ước và dám dấn thân vào thế giới công nghệ.
Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ănGiáo dục
Sau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.