ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải mua

Chiều 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Liên quan đến chủ trương cung cấp bộ sách giáo khoa miễn phí, ông Nguyễn Tuấn Thịnh (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội) kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể.

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội.

"Có thể in sách giáo khoa phát cho các nhà trường và các nhà trường cho học sinh mượn học. Như vậy, vừa đảm bảo miễn phí, tiết kiệm, không phải lo việc hằng năm phải mua sách giáo khoa. Tất nhiên, trong quá trình sử dụng, có cuốn nào hư hỏng, học sinh làm mất, phải đền bù, cấp bù", ông Thịnh kiến nghị và cho rằng, với phương án này, có thể giải quyết bài toán miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước.

Tham gia thảo luận, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với mong đợi của cử tri và người dân.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc triển khai xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026–2027 sẽ gặp nhiều khó khăn do quỹ thời gian hạn hẹp và khối lượng công việc rất lớn.

GS.TS Nguyễn Anh Trí lo ngại việc triển khai sẽ không kịp với tiến độ đặt ra, đồng thời, đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về phương án xây dựng bộ sách giáo khoa dùng chung: "Tôi muốn biết, Bộ trưởng dự kiến sử dụng bộ sách nào để dùng chung cho cả nước?".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Trao đổi, giải đáp lại những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027.

Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ SGK thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại.

"Bộ đang xây dựng đề án và trong đề án sẽ có phương án cụ thể", ông Sơn nói.

Về quy trình, Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ xin ý kiến Tổng bí thư về đề án và sau đó trình Thủ tướng phê duyệt. "Cố gắng trong tháng 11 có phương án", Bộ trưởng nói.