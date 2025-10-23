Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải mua

Thứ năm, 06:25 23/10/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

ĐBQH nêu ý kiến có thể in sách giáo khoa phát cho các nhà trường và nhà trường cho học sinh mượn học, như vậy, vừa đảm bảo miễn phí, tiết kiệm.

Chiều 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Liên quan đến chủ trương cung cấp bộ sách giáo khoa miễn phí, ông Nguyễn Tuấn Thịnh (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội) kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể.

ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải mua - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội.

"Có thể in sách giáo khoa phát cho các nhà trường và các nhà trường cho học sinh mượn học. Như vậy, vừa đảm bảo miễn phí, tiết kiệm, không phải lo việc hằng năm phải mua sách giáo khoa. Tất nhiên, trong quá trình sử dụng, có cuốn nào hư hỏng, học sinh làm mất, phải đền bù, cấp bù", ông Thịnh kiến nghị và cho rằng, với phương án này, có thể giải quyết bài toán miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước.

Tham gia thảo luận, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với mong đợi của cử tri và người dân.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc triển khai xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026–2027 sẽ gặp nhiều khó khăn do quỹ thời gian hạn hẹp và khối lượng công việc rất lớn.

GS.TS Nguyễn Anh Trí lo ngại việc triển khai sẽ không kịp với tiến độ đặt ra, đồng thời, đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về phương án xây dựng bộ sách giáo khoa dùng chung: "Tôi muốn biết, Bộ trưởng dự kiến sử dụng bộ sách nào để dùng chung cho cả nước?".

ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải mua - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Trao đổi, giải đáp lại những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027.

Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ SGK thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại.

"Bộ đang xây dựng đề án và trong đề án sẽ có phương án cụ thể", ông Sơn nói.

Về quy trình, Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ xin ý kiến Tổng bí thư về đề án và sau đó trình Thủ tướng phê duyệt. "Cố gắng trong tháng 11 có phương án", Bộ trưởng nói.

Minh Tuệ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 16 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi đánh giá tư duy do trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.

Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo dục - 21 giờ trước

Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.

Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”

Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”

Giáo dục - 1 ngày trước

9 cán bộ, công chức, viên chức tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật liên quan đến vụ việc vi phạm sửa điểm cho học sinh.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

Giáo dục - 2 ngày trước

Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'

Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và hoàn lưu sau bão đang ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, Ban Tổ chức điểm cầu TP Huế quyết định điều chỉnh địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025.

Các trường học tại Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ học ngày 22/10 để tránh bão số 12

Các trường học tại Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ học ngày 22/10 để tránh bão số 12

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Hai Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen).

TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026

TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố cấu trúc và đề minh họa 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Nhà giáo 2025, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Tháng 6/2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính ở nơi đủ điều kiện

Tháng 6/2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính ở nơi đủ điều kiện

Giáo dục - 2 ngày trước

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ chính thức triển khai từ tháng 6/2027 tại các điểm thi đủ điều kiện về hạ tầng và kỹ thuật.

Từ nữ sinh chuyên Toán đến "bông hồng" của ngành STEM

Từ nữ sinh chuyên Toán đến "bông hồng" của ngành STEM

Giáo dục - 3 ngày trước

Con đường chinh phục STEM chưa bao giờ bằng phẳng, nhất là với những người phụ nữ phải bước đi giữa định kiến giới. Song, Trần Thị Như Quỳnh (SN 2002, ở Hà Nội) đã vượt qua mọi rào cản để theo đuổi đam mê, khẳng định năng lực bằng hàng loạt học bổng và thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám mơ ước và dám dấn thân vào thế giới công nghệ.

Xem nhiều

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Giáo dục

Sau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.

Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'

Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'

Giáo dục
Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Giáo dục
Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'

Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'

Giáo dục
Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top