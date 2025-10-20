Trường đại học nào cho sinh viên nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 dài nhất?
Thực hiện chủ trương linh hoạt lịch học để tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở xa, nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tính đến thời điểm hiện tại, có ba trường đại học tại TP.HCM có lịch nghỉ Tết dài nhất.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) dẫn đầu với tổng thời gian nghỉ lên đến 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/2/2026 và kết thúc vào ngày 1/3/2026.
Tiếp đến là Trường Đại học Công thương TP.HCM: Công bố lịch nghỉ kéo dài 28 ngày, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 8/3/2026.
Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cũng có kỳ nghỉ Tết dài 28 ngày, từ ngày 2/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026.
Bên cạnh nhóm dẫn đầu, nhiều trường đại học khác cũng linh hoạt sắp xếp thời gian nghỉ từ 19 đến 22 ngày (khoảng 3 tuần), phù hợp với sinh viên ở các khu vực lân cận hoặc có nhu cầu nghỉ dài hơn quy định chung của nhà nước.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nghỉ 22 ngày (từ 8/2 đến 1/3/2026).
Sinh viên các trường nghỉ 21 ngày gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), Trường Đại học Mở TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn....
Sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ nghỉ Tết 19 ngày từ ngày 9/2/2026 đến 27/2/2026. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng có lịch nghỉ tương tự.
Đa số các trường đại học còn lại lựa chọn lịch nghỉ phổ biến từ 13 đến 15 ngày (khoảng 2 tuần), thường bắt đầu từ ngày 22 hoặc 23 tháng Chạp đến hết mùng 6 hoặc mùng 7 tháng Giêng. Nhóm này bao gồm hầu hết các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (như Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách khoa), Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM...
Quy định chung của Nhà nước về nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là 9 ngày liên tục (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, các trường đại học hoàn toàn tự chủ trong việc thiết lập kế hoạch năm học để đảm bảo đủ số tuần thực học, từ đó dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong thời gian nghỉ Tết của sinh viên các trường.
Các trường đại học khuyến cáo, sinh viên cần chủ động theo dõi thông báo chính thức và chi tiết từ phòng đào tạo của trường mình để sắp xếp kế hoạch về quê và học tập sau kỳ nghỉ một cách chính xác nhất.
