Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm
GĐXH - Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" ghi dấu chặng đường 25 năm, đây không chỉ là cuộc thi truyền hình mà còn là hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.
Mẹ - con, cô - trò cùng đi thi "Đường lên đỉnh Olympia"
Đằng sau mỗi câu hỏi, mỗi vòng đấu là những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng học hỏi, niềm tự hào, và sự tiếp nối giữa các thế hệ Olympia suốt 25 năm qua. Một trong những câu chuyện đẹp nhất của hành trình ấy là mối duyên giữa cô giáo Nguyễn Huỳnh Minh (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) - thí sinh Olympia năm thứ 5 và cô học trò Chử Ngọc Trâm - thí sinh của Olympia năm thứ 25.
Hai thế hệ, một người từng đứng trên sân khấu của hai thập kỷ trước, một người nay tiếp bước - cùng được gắn kết bởi niềm say mê tri thức.
Chử Ngọc Trâm chia sẻ trong chương trình "Café sáng với VTV3": "Cô Minh là người truyền cảm hứng rất nhiều cho em. Cô đã tiếp sức và động viên em trong suốt quá trình em tham gia chương trình." Còn cô Minh bồi hồi nhớ lại: "Nhìn thấy Trâm trên sân khấu, cảm xúc như sống lại – giống như 20 năm trước, khi mình được đứng ở vị trí ấy, với sự háo hức và niềm tự hào khó tả".
Ngoài cặp cô trò, "Đường lên đỉnh Olympia" còn chứng kiến cặp mẹ con cùng dự thi. Đó là trường hợp cô Nguyễn Thúy Hà (Hà Nội) là thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ nhất, nay là mẹ của bạn Đỗ Anh Minh, thí sinh năm thứ 25.
Thí sinh Anh Minh chia sẻ: "Mẹ kể cho em nghe rất nhiều kỷ niệm khi tham gia Olympia. Dù có căng thẳng, mẹ vẫn tự tin và làm tốt, thậm chí vào đến vòng thi tháng. Điều đó khiến em càng có động lực hơn."
Nhìn con trai mình dừng chân ở vị trí thứ hai trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 3 Quý 3 năm thứ 25, cô Thúy Hà vui mừng chia sẻ: "Về nhì cũng khiến con có chút tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ đó là kết quả rất tốt. Đôi khi, chính việc chưa đạt đỉnh cao lại giúp mình trưởng thành hơn".
Gala "Những ánh sao hy vọng" kỷ niệm hành trình 25 năm
25 năm với hơn 3.500 thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" đã trưởng thành từ cuộc thi đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Và mỗi sáng kiến, mỗi cống hiến dù nhỏ nhoi của từng cá nhân ấy sẽ luôn là một ánh sao hy vọng cho tương lai, cho cộng đồng, xã hội. "Đường lên đỉnh Olympia" không chỉ là một trò chơi truyền hình, không chỉ là một gameshow ghi nhớ, mà còn mang đến nhiều bài học quý báu, có giá trị tích cực trên hành trình “hậu Olympia” của các thí sinh.
Nhiều thế hệ cựu thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" đã bước ra khỏi chương trình mang theo hành trang tri thức và khát vọng để ghi dấu trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Nhiều quán quân, thí sinh Olympia đã và đang tiếp tục hành trình gặt hái thành công, khẳng định năng lực trí tuệ Việt trên bản đồ tri thức toàn cầu.
Góp mặt trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm "Đường lên đỉnh Olympia", Ninh Thành Vinh - thí sinh năm thứ 19 bày tỏ: “Khi trở về trường quay S14, mình có cảm giác như một người con đi xa trở về nhà”. “Mỗi lần bước chân vào trường quay S14 lại là một cảm xúc khác nhau. Và lần này đặc biệt hơn khi mình lên sân khấu góp phần vào một tiết mục trong chương trình Gala 25 năm” - Phạm Thị Cẩm Ly, thí sinh năm thứ 19 bật mí.
Nhà báo Tạ Bích Loan, cũng là MC đầu tiên của Olympia, không giấu nổi niềm xúc động khi nhớ về chặng đường ấy: “Ban đầu, tôi nghĩ chương trình sẽ kéo dài khoảng 10 năm, hoặc lâu hơn một chút, nhưng không ngờ là 25 năm”.
Nhân kỷ niệm 25 năm "Đường lên đỉnh Olympia", Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình Gala với chủ đề "Những ánh sao hy vọng", phát sóng vào 21h30 Thứ Bảy ngày 18/10 trên VTV3. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ các cựu thí sinh, những người gắn bó với chương trình, mà còn tôn vinh những giá trị mà chương trình lan tỏa trong hành trình 1/4 thế kỷ.
