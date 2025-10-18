Mới nhất
Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm

Thứ bảy, 19:00 18/10/2025 | Giáo dục
GĐXH - Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" ghi dấu chặng đường 25 năm, đây không chỉ là cuộc thi truyền hình mà còn là hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Mẹ - con, cô - trò cùng đi thi "Đường lên đỉnh Olympia"

Đằng sau mỗi câu hỏi, mỗi vòng đấu là những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng học hỏi, niềm tự hào, và sự tiếp nối giữa các thế hệ Olympia suốt 25 năm qua. Một trong những câu chuyện đẹp nhất của hành trình ấy là mối duyên giữa cô giáo Nguyễn Huỳnh Minh (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) - thí sinh Olympia năm thứ 5 và cô học trò Chử Ngọc Trâm - thí sinh của Olympia năm thứ 25.

Hai thế hệ, một người từng đứng trên sân khấu của hai thập kỷ trước, một người nay tiếp bước - cùng được gắn kết bởi niềm say mê tri thức.

Chử Ngọc Trâm chia sẻ trong chương trình "Café sáng với VTV3": "Cô Minh là người truyền cảm hứng rất nhiều cho em. Cô đã tiếp sức và động viên em trong suốt quá trình em tham gia chương trình." Còn cô Minh bồi hồi nhớ lại: "Nhìn thấy Trâm trên sân khấu, cảm xúc như sống lại – giống như 20 năm trước, khi mình được đứng ở vị trí ấy, với sự háo hức và niềm tự hào khó tả".

Cặp mẹ con và cô trò cùng thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Cô trò cùng là thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cách nhau 20 năm. Ảnh VTV

Ngoài cặp cô trò, "Đường lên đỉnh Olympia" còn chứng kiến cặp mẹ con cùng dự thi. Đó là trường hợp cô Nguyễn Thúy Hà (Hà Nội) là thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ nhất, nay là mẹ của bạn Đỗ Anh Minh, thí sinh năm thứ 25.

Thí sinh Anh Minh chia sẻ: "Mẹ kể cho em nghe rất nhiều kỷ niệm khi tham gia Olympia. Dù có căng thẳng, mẹ vẫn tự tin và làm tốt, thậm chí vào đến vòng thi tháng. Điều đó khiến em càng có động lực hơn."

Nhìn con trai mình dừng chân ở vị trí thứ hai trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 3 Quý 3 năm thứ 25, cô Thúy Hà vui mừng chia sẻ: "Về nhì cũng khiến con có chút tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ đó là kết quả rất tốt. Đôi khi, chính việc chưa đạt đỉnh cao lại giúp mình trưởng thành hơn".

Cặp mẹ con và cô trò cùng thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thúy Hà và con trai cùng là thí sinh của "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh VTV

Gala "Những ánh sao hy vọng" kỷ niệm hành trình 25 năm

25 năm với hơn 3.500 thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" đã trưởng thành từ cuộc thi đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Và mỗi sáng kiến, mỗi cống hiến dù nhỏ nhoi của từng cá nhân ấy sẽ luôn là một ánh sao hy vọng cho tương lai, cho cộng đồng, xã hội. "Đường lên đỉnh Olympia" không chỉ là một trò chơi truyền hình, không chỉ là một gameshow ghi nhớ, mà còn mang đến nhiều bài học quý báu, có giá trị tích cực trên hành trình “hậu Olympia” của các thí sinh.

Nhiều thế hệ cựu thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" đã bước ra khỏi chương trình mang theo hành trang tri thức và khát vọng để ghi dấu trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Nhiều quán quân, thí sinh Olympia đã và đang tiếp tục hành trình gặt hái thành công, khẳng định năng lực trí tuệ Việt trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm - Ảnh 3.

Nhiều thế hệ thí sinh tham gia chương trình Gala kỷ niệm 25 năm "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh VTV

Góp mặt trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm "Đường lên đỉnh Olympia", Ninh Thành Vinh - thí sinh năm thứ 19 bày tỏ: “Khi trở về trường quay S14, mình có cảm giác như một người con đi xa trở về nhà”. “Mỗi lần bước chân vào trường quay S14 lại là một cảm xúc khác nhau. Và lần này đặc biệt hơn khi mình lên sân khấu góp phần vào một tiết mục trong chương trình Gala 25 năm” - Phạm Thị Cẩm Ly, thí sinh năm thứ 19 bật mí.

Nhà báo Tạ Bích Loan, cũng là MC đầu tiên của Olympia, không giấu nổi niềm xúc động khi nhớ về chặng đường ấy: “Ban đầu, tôi nghĩ chương trình sẽ kéo dài khoảng 10 năm, hoặc lâu hơn một chút, nhưng không ngờ là 25 năm”.

Nhân kỷ niệm 25 năm "Đường lên đỉnh Olympia", Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình Gala với chủ đề "Những ánh sao hy vọng", phát sóng vào 21h30 Thứ Bảy ngày 18/10 trên VTV3. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ các cựu thí sinh, những người gắn bó với chương trình, mà còn tôn vinh những giá trị mà chương trình lan tỏa trong hành trình 1/4 thế kỷ.

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết "từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú"

GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồĐức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.


Thanh Hằng (th)
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Hà Nội sẽ chuyển khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô

Hà Nội sẽ chuyển khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô

Giáo dục - 3 giờ trước

Hà Nội sẽ di dời khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô từ nay đến năm 2030. Các khối sau đại học và trung tâm nghiên cứu vẫn được giữ lại.

Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?

Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 17/10 vừa qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Diễn đàn Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên với nhiều kiến thức bổ ích.

Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội

Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội

Giáo dục - 12 giờ trước

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu sơ chế của trường Tiểu học Cự Khê có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa, dễ lây nhiễm chéo.

3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạ

3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạ

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Công Thương TPHCM và Công nghiệp TPHCM đã dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó hướng tới mô hình xét tuyển tổng hợp, bỏ xét học bạ.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên lần 2: Bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên lần 2: Bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Cuộc thi sẽ khai phá những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá trong sinh viên và trở thành vườn ươm, bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982) – Phó trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội là ứng viên trẻ nhất ngành Dược.

Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý

Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - 2 ngày trước

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong tháng 10/2025, nhiều trường đại học công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2026.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Giáo dục - 3 ngày trước

Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán là hoàn toàn sai sự thật.

Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 34 thủ khoa ở 13 môn tại Kỳ thi chọn HSG thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2025-2026.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Giáo dục - 4 ngày trước

Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Giáo dục

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Giáo dục
Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục
Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Giáo dục

Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Giáo dục
Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội

Giáo dục

Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội

Giáo dục

Top