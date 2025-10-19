Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Trường THPT bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 19-10, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tổ chức cuộc làm việc với lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy và phụ huynh của 75 học sinh bán trú để bàn giải pháp tổ chức lại bếp ăn sau sự cố 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả kiểm định mẫu thức ăn, xác định một mẫu nhiễm khuẩn Bacillus cereus – loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu chín để lâu ở nhiệt độ thường.

"Nhà trường xin nhận trách nhiệm vì chưa kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến, dẫn đến sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh" – ông Đỗ Văn Mỹ nói và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh.

Liên quan đến trách nhiệm của bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú, ông Đỗ Văn Mỹ cho biết nhà trường đã đổi mật khẩu hệ thống camera giám sát khu vực bếp, đảm bảo bà Huế không còn quyền truy cập.

Một số phụ huynh đề nghị điều chuyển bà Huế ra khỏi trường vì cho rằng bà có liên quan đến sự cố. Tuy nhiên, ông Mỹ cho hay vụ việc đang trong quá trình xác minh, chưa có kết luận chính thức nên chưa thể xem xét điều chuyển cán bộ.

Phụ huynh học sinh đề nghị điều chuyển công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Ảnh Hoàng Phúc

Theo ông Đỗ Văn Mỹ, nhà trường đã kiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động bán trú, gồm đại diện Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh, tổ bán trú và giáo viên chủ nhiệm, nhằm tăng cường minh bạch trong khâu tổ chức bữa ăn. Phụ huynh được quyền giám sát trực tiếp quá trình giao nhận, chế biến và phục vụ bữa ăn của học sinh.

Bên cạnh đó, tổ kiểm thực 3 bước được thành lập lại. Trong đó giao nhận thực phẩm có nhân viên y tế, giáo viên trực và 2 cấp dưỡng tham gia; cấp dưỡng trực tiếp chế biến và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

UBND xã Kim Ngân đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, đồng thời yêu cầu nhà trường khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý bếp ăn.

Cùng với việc lập biên bản vi phạm, UBND xã Kim Ngân cho biết Công an đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng bên trong vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh của Trường PTDT nội trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Tổng cộng 40 học sinh nhập viện điều trị. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú - đã có thái độ ngăn cản trong việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có biểu hiện rõ ràng của ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế. Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế để phục vụ xác minh, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể.

