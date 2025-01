Đề án về chuyển đổi số năm 2025 của Hà Nội vừa phê duyệt có điểm gì đặc biệt?

Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh do khu sản xuất có côn trùng, phân động vật GĐXH - Chiều 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm số 1 của Thành phố Hà Nội có kết luận về công tác kiểm tra đảm bảo ATTP Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình).

Theo đó, Đề án nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số Thành phố Hà Nội, tập trung giải quyết các nhiệm vụ mang tính đột phá trong triển khai chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị của TP, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ giao TP Hà Nội thực hiện đến năm 2025; tiếp tục phấn đấu tăng chỉ số xếp hạng chuyển đổi số của thành phố.

Trong đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được TP giao đến năm 2025 về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6785/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt Đề án "Một số nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số TP Hà Nội năm 2025". Ảnh Cao Hưng

Thứ ba, phát triển hạ tầng số: Khai thác hiệu quả Trung tâm Dữ liệu chính của Thành phố phục vụ triển khai Chính quyền số theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin, có khả năng kết nối, chia sẻ theo quy định.

Thứ tư, phát triển nền tảng hệ thống: Triển khai Hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của TP và kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin của Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông theo quy định; Hệ thống quản trị công việc tổng thể của TP; Thí điểm Nền tảng Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Thứ năm, phát triển dữ liệu số: Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu về hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp Hà Nội; UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn. Xây dựng Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số Sở Công Thương Hà Nội (Giai đoạn 1); Hệ thống tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Thứ sáu, phát triển ứng dụng, dịch vụ: Xây dựng, phát triển các ứng dụng chuyên ngành phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước tại các cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài TP theo quy định; Xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ bảy, an toàn thông tin mạng: Triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình "4 lớp", đặc biệt nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp.

Thứ tám, phát triển kinh tế số và xã hội số: Triển khai Hóa đơn điện tử; Chữ ký số cá nhân cho lãnh đạo tại các doanh nghiệp và chữ ký số cho người lao động tại các doanh nghiệp (có nhu cầu sử dụng); Vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng;

Giải pháp chuẩn hóa việc đánh số nhà; xây dựng địa chỉ số quốc gia; Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội.

Thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà, căn hộ và dữ liệu dân cư. Khuyến khích thử nghiệm các mô hình mới, giải pháp mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

