Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Ngày 5-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk , cho biết đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Trọng Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Thị Lâm Oanh (31 tuổi, cùng ngụ xã M’Drắk, Đắk Lắk), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trọng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra, ngày 9-5-2025, Sơn và Oanh đã làm hợp đồng thuê ô tô của anh T. Sau khi nhận xe, hai người đặt làm giả căn cước công dân mang tên anh T rồi mang xe đi tỉnh khác cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 15-6-2025, Sơn và Oanh tiếp tục liên hệ một gara ô tô tại Đồng Nai để bán chiếc xe trên. Sau khi nhận tiền, đôi tình nhân này dùng một phần để chuộc xe từ tiệm cầm đồ, giao lại cho gara, rồi quay về Đắk Lắk.

Công an cho hay năm 2024, Nguyễn Trọng Sơn bị TAND TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), tuyên phạt chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Trong thời gian đang chấp hành án treo, Sơn tiếp tục tái phạm.