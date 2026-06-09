Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Bị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều (SN 1990, trú tại thôn Nam Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Giết người”.
Triều là kẻ nghiện ma tuý sử dụng dao tấn công tổ công tác công an làm Trung tá Phạm Ngọc Khánh - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa) trọng thương.
Trước đó, sáng 1/6, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh làm tổ trưởng phối hợp với Công an xã Nông Cống thực hiện rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với người liên quan đến ma túy trong xã.
Khi tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã xét nghiệm chất ma tuý nhưng người này không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, dùng dao nhọn để chống đối quyết liệt.
Đối diện với đối tượng manh động, có hung khí nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh vẫn giữ vững bản lĩnh, trực tiếp tiếp cận, kiên trì tuyên truyền, vận động đối tượng buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Triều mở cửa, cầm dao lao liều lĩnh tấn công tổ công tác.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, khi tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và những người xung quanh bị đe dọa trực tiếp, Trung tá Phạm Ngọc Khánh dũng cảm lao lên khống chế Triều, quyết tâm tước bỏ hung khí để bảo vệ đồng đội và giữ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Trong không gian chật hẹp, đối tượng đang trong trạng thái kích động mạnh, chống trả điên cuồng bằng dao nhọn, Trung tá Khánh bị đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng .
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đồng chí trong tổ công tác đã khẩn trương sơ cứu và đưa Trung tá Phạm Ngọc Khánh đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, Trung tá Phạm Ngọc Khánh qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Lực lượng chức năng cũng khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều, xét nghiệm nhanh, người này dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, Triều khai sử dụng ma túy (dạng đá) vào tối 31/5.
Sau khi nắm bắt thông tin, ông Lê Đức Thái - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh.
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