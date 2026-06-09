Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
GĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển Navi, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra cho thấy, vào giữa năm 2022, mặc dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư.
Do tin lời quảng bá, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư cho khách hàng, nhưng cho đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, tại thời điểm Oanh huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An mới đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do đang nuôi con nhỏ, hiện Lê Thị Oanh đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.
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