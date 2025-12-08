Mới nhất
Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Thứ hai, 20:49 08/12/2025 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Khi bạn hiểu được bản chất con người, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa.

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa - Ảnh 1.5 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế: Nắm vững là thành công

GĐXH - Bạn có biết, những người thực sự có trí tuệ thường rất bình tĩnh trong các mối quan hệ xã giao không? Họ không lạnh lùng, mà họ biết chọn lọc.

Nhiều thanh niên trẻ chia sẻ với nhau một câu nói: "Hôn nhân đến cuối cùng đều như vậy". Câu nói này có vẻ bi quan, nhưng lại nói lên sự thật mộc mạc nhất của hôn nhân - bản tính con người vốn phức tạp và hay thay đổi, và hôn nhân chính là cuộc gặp gỡ cùng sự mài giũa giữa hai tâm hồn.

Bản tính con người phức tạp, hôn nhân cần bao dung

Đọc tác phẩm "Vầng trăng và sáu xu" (của W.Somerset Maugham) người ta phải suy ngẫm: Trong mỗi một con người, sự thấp hèn và sự vĩ đại, sự độc ác và lòng tốt, sự thù hận và tình yêu đều có thể tồn tại cùng lúc. Điều đó cho thấy sự đa diện của bản tính con người.

Nhiều phụ nữ cảm thấy đau khổ và rối bời trong hôn nhân thường là vì họ đặt kỳ vọng quá cao vào "bản tính" của đối phương.

Chúng ta luôn hy vọng bạn đời có thể chu đáo như lúc yêu, nhưng lại quên rằng mỗi người trước hết đều là một cá thể độc lập. Một người bạn của tôi thường xuyên cãi nhau sau khi kết hôn, vì cô ấy muốn chồng lúc nào cũng ở bên, trong khi chồng lại muốn có không gian riêng của mình như đi đá bóng ở công viên, gặp gỡ bạn bè... Mâu thuẫn này tưởng chừng là vấn đề "yêu hay không yêu," nhưng thực chất là sự khác biệt bình thường trong nhu cầu của bản tính con người.

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa - Ảnh 2.

Hôn nhân cần sự thấu hiểu và bao dung. Ảnh minh họa

2. Để lại khoảng trống cho nhau, hôn nhân mới dài lâu

Một mối quan hệ lành mạnh không phải là "tự đốt cháy mình" để yêu đối phương, mà là yêu người khác nhưng không quên yêu chính mình.

Cách tôi và chồng tôi chung sống rất thoải mái, anh ấy có sở thích nhiếp ảnh, thường xuyên đi thực tế; tôi cũng có những việc mình đam mê. Sau khi bận rộn công việc riêng, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm, đi dạo và xem TV. Chính cách tôn trọng sự độc lập của nhau này lại giúp tình cảm trở nên vững chắc hơn.

Tỉ phú người Mỹ Charlie Munger từng nói: ""Đừng kỳ vọng quá nhiều vào bản chất con người". Câu nói này đặc biệt đúng trong hôn nhân. Chúng ta phải chấp nhận đối phương là người phàm, hiểu rằng việc đối phương yêu bản thân mình hơn là bản tính tự nhiên. Khi bạn có thể chấp nhận sự ích kỷ trong bản tính con người, bạn sẽ không quá tự trách mình vì những xích mích nhỏ trong hôn nhân.

3. Bỏ qua kỳ vọng hoàn hảo, nhìn thấy vẻ đẹp chân thật

Một người bạn từng cãi nhau lớn tiếng chỉ vì chồng vứt vớ bẩn lên ghế sofa, cô cho rằng đây là biểu hiện của "không yêu". Mãi đến sau này cô mới hiểu: "Nhiều thất vọng trong hôn nhân là do coi đối phương là 'đồng đội hoàn hảo,' mà quên mất rằng anh ấy trước hết chỉ là một 'người bình thường'". Chúng ta thường đặt bộ lọc lý tưởng lên đối phương trước hôn nhân, nhưng sau đó phải đối mặt với bản tính con người chân thật nhất.

Một mâu thuẫn phổ biến khác là kỳ vọng đối phương "hiểu mình". Tôi từng hy vọng chồng có thể nhận ra tôi mệt và chủ động làm việc nhà, nhưng anh ấy thường không có phản ứng gì. Sau này tôi học cách trực tiếp bày tỏ nhu cầu: "Hôm nay em rất đau lưng, anh rửa bát giúp em được không?" Anh ấy lập tức đi làm. Bản chất con người là "tránh khó tìm dễ", giao tiếp trực tiếp thường hiệu quả hơn nhiều so với việc đoán ý.

Lời kết: Tìm thấy công thức hạnh phúc trong mỗi ngày bình thường

Nỗi đau trong hôn nhân thường bắt nguồn từ sự hiểu lầm về bản tính con người: cho rằng tình yêu có thể thay đổi một người, cho rằng hôn nhân có thể xóa bỏ mọi sự ích kỷ. Thực tế, tình cảm tốt đến mấy cũng khó chống lại sự lười biếng và cái tôi trong bản tính con người.

Trí tuệ hôn nhân thực sự là chấp nhận sự không hoàn hảo của đối phương, và chấp nhận cả những giới hạn của chính mình.

Không vì anh ấy quên ngày kỷ niệm mà phủ nhận mọi sự hy sinh khác; không vì cô ấy đôi lúc cằn nhằn mà bỏ qua sự quan tâm hàng ngày. Khi bạn buông bỏ chấp niệm "cải tạo đối phương," những chuyện nhỏ từng khiến bạn suy sụp lại trở thành "hơi ấm khói lửa" trong hôn nhân.

Bởi lẽ, bản chất của hôn nhân chính là hai người đầy khiếm khuyết, dựa trên sự thấu hiểu và bao dung, cùng nhau vun đắp cuộc sống trở nên thoải mái cho cả hai. Hôn nhân không phải là cổ tích, mà là sự giao thoa của hai cuộc đời chân thật. Khi chúng ta học cách nhìn nhận bạn đời bằng tâm thái bình thường và đối xử với sự khác biệt bằng lòng bao dung, chúng ta sẽ tìm thấy công thức hạnh phúc thuộc về riêng mình trong những ngày bình thường.


Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi già sau mất mát và cô đơn, tôi nhận ra muốn sống bình yên không phải cứ nương nhờ con cái.

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Các nhà khoa học đã quét não của hai nhóm trẻ có độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh gia đình tương tự. Kết quả cho thấy, bộ não của những trẻ thường xuyên bị la mắng có dung tích nhỏ hơn rõ rệt so với trẻ ít bị mắng, và trí thông minh cũng bị ảnh hưởng.

Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Thiên vị con cái khiến nhiều gia đình tan vỡ. Câu chuyện mẹ U80 hối hận muộn màng là lời cảnh tỉnh đầy xót xa cho mọi bậc cha mẹ.

Những cặp đôi hoàng đạo 'dính nhau như sam', càng chơi càng nghiện

Những cặp đôi hoàng đạo 'dính nhau như sam', càng chơi càng nghiện

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Những cặp đôi cung hoàng đạo này sở hữu sự đồng điệu hiếm có, họ có thể chia sẻ mọi chuyện, đồng hành trong đam mê và luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau.

Nhà trai ở Phú Thọ hăm hở gánh lễ sang hàng xóm hỏi cưới gây sốt mạng

Nhà trai ở Phú Thọ hăm hở gánh lễ sang hàng xóm hỏi cưới gây sốt mạng

Gia đình - 14 giờ trước

Yêu nét đẹp cưới hỏi truyền thống, nhà trai ở Phú Thọ chuẩn bị lễ vật chu đáo rồi gánh sang nhà gái để hoàn tất lễ ăn hỏi.

Không than vãn, luôn mỉm cười trước khó khăn: 4 cung hoàng đạo sống tích cực nhất

Không than vãn, luôn mỉm cười trước khó khăn: 4 cung hoàng đạo sống tích cực nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại sở hữu lối sống giản dị đến lạ. Họ không phức tạp hóa vấn đề, không để mình sa vào những suy nghĩ tiêu cực.

6 kiểu phản bội còn 'đau' hơn cả ngoại tình, rất khó được tha thứ

6 kiểu phản bội còn 'đau' hơn cả ngoại tình, rất khó được tha thứ

Gia đình - 1 ngày trước

Theo chuyên gia Tracey Cox, ngoại tình không phải là mức độ cao nhất của phản bội trong hôn nhân, có 6 kiểu phản bội gây đau đớn nhiều hơn và khó được tha thứ.

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cặp đôi đã gặp nhau là lập tức hút nhau mãnh liệt, hòa hợp từ tính cách đến cảm xúc như thể được số phận an bài.

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Ai cũng mong ước cuộc sống sung túc, thoải mái nhưng không phải ai cũng biết cách mở ra cánh cửa giàu có.

Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân

Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Họp lớp ở tuổi ngoài 50, khi đã bước qua nhiều nấc thang sự nghiệp, trải nghiệm đủ những thăng trầm đời sống, chúng tôi mới hiểu những điều mà tuổi trẻ không bao giờ hình dung nổi.

Không than vãn, luôn mỉm cười trước khó khăn: 4 cung hoàng đạo sống tích cực nhất

Không than vãn, luôn mỉm cười trước khó khăn: 4 cung hoàng đạo sống tích cực nhất

Gia đình

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại sở hữu lối sống giản dị đến lạ. Họ không phức tạp hóa vấn đề, không để mình sa vào những suy nghĩ tiêu cực.

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Gia đình
Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Gia đình
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con
Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Nuôi dạy con

