Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Sau khi “Mặt trời lạnh” khép lại, dự án phim mới “Gió ngang khoảng trời xanh” sẽ lên sóng VTV3 vào 20h thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/8. "Gió ngang khoảng trời xanh" khai thác những góc khuất trong tâm lý và đời sống của những người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30.

Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chỉ đạo, với sự góp mặt của dàn diễn viên truyền hình có tên tuổi như: Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, cùng với sự trở lại đáng chú ý của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng.



Bộ phim tập trung khai thác hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người phụ nữ - một đề tài quen thuộc, nhưng đạo diễn muốn mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều và hiện đại hơn. Mạch phim nhẹ nhàng, gần gũi, được tiếp cận qua một lăng kính mới: Không chỉ kể về tình yêu, hôn nhân, mà còn là hành trình của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, dám sống cho chính mình.

Denis Đặng từng xuất hiện trong nhiều MV triệu view của các ca sĩ nổi tiếng. Ảnh FBNV

Bên cạnh những diễn viên quen thuộc với khán giả VTV, "Gió ngang khoảng trời xanh" còn có sự góp mặt của những diễn viên trẻ, trong đó có cả những người lần đầu tiên góp mặt trong phim VTV. Denis Đặng là một ví dụ tiêu biểu, trong phim anh vào vai Mạnh Trường là một doanh nhân quyến rũ, thành đạt và là người trong mộng của Châu Ngân (diễn viên Việt Hoa).

Nhân vật Mạnh Trường có vẻ ngoài nam tính đầy mê hoặc, cực kỳ thấu hiểu tâm lý phụ nữ nhưng lại theo chủ nghĩa tự do, nói không với ràng buộc. Anh dễ dàng chinh phục các cô gái nhưng lại bị Châu Ngân, với sự kiêu hãnh và bản lĩnh của cô, làm cho hứng thú và day dứt khó quên.

Denis Đặng lần đầu tiên đóng phim truyền hình khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Denis Đặng nói rằng đây là vai diễn đầu tiên và đầy thử thách nhưng anh cảm thấy vinh dự khi được đóng cặp cùng diễn viên chuyên nghiệp như Việt Hoa. Đặc biệt, trên phim trường, nữ diễn viên luôn chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn.

Trong khi Việt Hoa sở hữu nhiều vai diễn với đa dạng nhân vật thì Denis Đặng lại lần đầu tham gia phim truyền hình. Hai người sẽ đóng cặp trong "Gió ngang khoảng trời xanh" - sự kết hợp hứa hẹn mang tới những câu chuyện và cảm xúc mới mẻ trên màn ảnh nhỏ.

Denis Đặng vào vai một doanh nhân lịch lãm, thành đạt. Ảnh VTV

Được biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo của loạt MV triệu view của hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng, nhưng Denis Đặng tự nhận mình là "tấm chiếu mới" với diễn xuất phim truyền hình. Anh tiết lộ, chính Việt Hoa là người ở thế chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn là một doanh nhân quyến rũ nhưng cứng rắn và lạnh lùng trong nội tâm. Trên phim trường, Việt Hoa luôn chủ động hỗ trợ anh hoàn thiện diễn xuất.

Denis Đặng gây chú ý với màn hôn Việt Hoa dưới mưa ở trong phim. Ảnh VTV

Dù lần đầu góp mặt nhưng Denis Đặng đã gây được chú ý bởi cảnh hôn lãng mạn dưới mưa là một điểm nhấn nghệ thuật riêng trong phim. Denis Đặng và Việt Hoa chỉ quay một đúp nhưng đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh vẫn yêu cầu quay lại vài lần để đảm bảo mọi góc máy, ánh sáng nhân tạo và chuyển động dưới mưa đều đẹp nhất.

Nhờ "chemistry" mạnh giữa hai diễn viên, cảnh quay đã đạt được hiệu quả mong đợi và nhận được nhiều lời khen từ ê-kíp sản xuất.

Cảnh quay lãn mạn của Denis Đặng nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn đến ê-kíp sản xuất phim. Ảnh VTV

