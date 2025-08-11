Mới nhất
Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Thứ hai, 09:51 11/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa lên sóng nhưng phân đoạn hôn Việt Hoa đã nhận về phản ứng tích cực.

Sau khi “Mặt trời lạnh” khép lại, dự án phim mới “Gió ngang khoảng trời xanh” sẽ lên sóng VTV3 vào 20h thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/8. "Gió ngang khoảng trời xanh" khai thác những góc khuất trong tâm lý và đời sống của những người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30. 

Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chỉ đạo, với sự góp mặt của dàn diễn viên truyền hình có tên tuổi như: Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, cùng với sự trở lại đáng chú ý của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng.

Bộ phim tập trung khai thác hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người phụ nữ - một đề tài quen thuộc, nhưng đạo diễn muốn mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều và hiện đại hơn. Mạch phim nhẹ nhàng, gần gũi, được tiếp cận qua một lăng kính mới: Không chỉ kể về tình yêu, hôn nhân, mà còn là hành trình của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, dám sống cho chính mình.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 1.

Denis Đặng từng xuất hiện trong nhiều MV triệu view của các ca sĩ nổi tiếng. Ảnh FBNV

Bên cạnh những diễn viên quen thuộc với khán giả VTV, "Gió ngang khoảng trời xanh" còn có sự góp mặt của những diễn viên trẻ, trong đó có cả những người lần đầu tiên góp mặt trong phim VTV. Denis Đặng là một ví dụ tiêu biểu, trong phim anh vào vai Mạnh Trường là một doanh nhân quyến rũ, thành đạt và là người trong mộng của Châu Ngân (diễn viên Việt Hoa).

Nhân vật Mạnh Trường có vẻ ngoài nam tính đầy mê hoặc, cực kỳ thấu hiểu tâm lý phụ nữ nhưng lại theo chủ nghĩa tự do, nói không với ràng buộc. Anh dễ dàng chinh phục các cô gái nhưng lại bị Châu Ngân, với sự kiêu hãnh và bản lĩnh của cô, làm cho hứng thú và day dứt khó quên.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 2.

Denis Đặng lần đầu tiên đóng phim truyền hình khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Denis Đặng nói rằng đây là vai diễn đầu tiên và đầy thử thách nhưng anh cảm thấy vinh dự khi được đóng cặp cùng diễn viên chuyên nghiệp như Việt Hoa. Đặc biệt, trên phim trường, nữ diễn viên luôn chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn.

Trong khi Việt Hoa sở hữu nhiều vai diễn với đa dạng nhân vật thì Denis Đặng lại lần đầu tham gia phim truyền hình. Hai người sẽ đóng cặp trong "Gió ngang khoảng trời xanh" - sự kết hợp hứa hẹn mang tới những câu chuyện và cảm xúc mới mẻ trên màn ảnh nhỏ.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 3.

Denis Đặng vào vai một doanh nhân lịch lãm, thành đạt. Ảnh VTV

Được biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo của loạt MV triệu view của hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng, nhưng Denis Đặng tự nhận mình là "tấm chiếu mới" với diễn xuất phim truyền hình. Anh tiết lộ, chính Việt Hoa là người ở thế chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn là một doanh nhân quyến rũ nhưng cứng rắn và lạnh lùng trong nội tâm. Trên phim trường, Việt Hoa luôn chủ động hỗ trợ anh hoàn thiện diễn xuất.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 4.

Denis Đặng gây chú ý với màn hôn Việt Hoa dưới mưa ở trong phim. Ảnh VTV

Dù lần đầu góp mặt nhưng Denis Đặng đã gây được chú ý bởi cảnh hôn lãng mạn dưới mưa là một điểm nhấn nghệ thuật riêng trong phim. Denis Đặng và Việt Hoa chỉ quay một đúp nhưng đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh vẫn yêu cầu quay lại vài lần để đảm bảo mọi góc máy, ánh sáng nhân tạo và chuyển động dưới mưa đều đẹp nhất. 

Nhờ "chemistry" mạnh giữa hai diễn viên, cảnh quay đã đạt được hiệu quả mong đợi và nhận được nhiều lời khen từ ê-kíp sản xuất.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 5.

Cảnh quay lãn mạn của Denis Đặng nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn đến ê-kíp sản xuất phim. Ảnh VTV

&quot;Em Xinh&quot; Lâm Bảo Ngọc từng bỏ âm nhạc vì trầm cảm, bí quyết gì khiến cô trở lại mạnh mẽ như hiện nay?'Em Xinh' Lâm Bảo Ngọc từng bỏ âm nhạc vì trầm cảm, bí quyết gì khiến cô trở lại mạnh mẽ như hiện nay?

GĐXH - Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc từng có giai đoạn 4 năm bị trầm cảm, tránh xa ánh đèn sâu khấu vì không có động lực gặp mọi người.

&quot;Gia đình Haha&quot; tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá

GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình Haha", điểm đến miền Tây Nam Bộ mang đến cho các nghệ sĩ những trải nghiệm với nghề nuôi ong, nghề đóng đáy nơi cửa sông.

&quot;Dưới cờ vinh quang&quot; và khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Bác lay động hàng vạn khán giả'Dưới cờ vinh quang' và khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Bác lay động hàng vạn khán giả

Khoảng 10.000 người tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh đã theo dõi trực tiếp chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' tối 9/8 nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.



Thanh Hằng (th)
'Em Xinh' Lâm Bảo Ngọc từng bỏ âm nhạc vì trầm cảm, bí quyết gì khiến cô trở lại mạnh mẽ như hiện nay?

'Em Xinh' Lâm Bảo Ngọc từng bỏ âm nhạc vì trầm cảm, bí quyết gì khiến cô trở lại mạnh mẽ như hiện nay?

'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá

'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá

'Dưới cờ vinh quang' và khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Bác lay động hàng vạn khán giả

'Dưới cờ vinh quang' và khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Bác lay động hàng vạn khán giả

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 13 năm về chung nhà, Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và các con...

Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi

Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Giải trí - 17 giờ trước

Đặng Thu Thảo - nàng hậu vẫn được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ", từng lọp top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Thế giới showbiz

Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Giải trí
Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Giải trí
Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Giải trí
Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

Thế giới showbiz

Top