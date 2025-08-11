Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn
GĐXH - Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa lên sóng nhưng phân đoạn hôn Việt Hoa đã nhận về phản ứng tích cực.
Sau khi “Mặt trời lạnh” khép lại, dự án phim mới “Gió ngang khoảng trời xanh” sẽ lên sóng VTV3 vào 20h thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/8. "Gió ngang khoảng trời xanh" khai thác những góc khuất trong tâm lý và đời sống của những người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30.
Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chỉ đạo, với sự góp mặt của dàn diễn viên truyền hình có tên tuổi như: Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, cùng với sự trở lại đáng chú ý của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng.
Bộ phim tập trung khai thác hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người phụ nữ - một đề tài quen thuộc, nhưng đạo diễn muốn mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều và hiện đại hơn. Mạch phim nhẹ nhàng, gần gũi, được tiếp cận qua một lăng kính mới: Không chỉ kể về tình yêu, hôn nhân, mà còn là hành trình của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, dám sống cho chính mình.
Bên cạnh những diễn viên quen thuộc với khán giả VTV, "Gió ngang khoảng trời xanh" còn có sự góp mặt của những diễn viên trẻ, trong đó có cả những người lần đầu tiên góp mặt trong phim VTV. Denis Đặng là một ví dụ tiêu biểu, trong phim anh vào vai Mạnh Trường là một doanh nhân quyến rũ, thành đạt và là người trong mộng của Châu Ngân (diễn viên Việt Hoa).
Nhân vật Mạnh Trường có vẻ ngoài nam tính đầy mê hoặc, cực kỳ thấu hiểu tâm lý phụ nữ nhưng lại theo chủ nghĩa tự do, nói không với ràng buộc. Anh dễ dàng chinh phục các cô gái nhưng lại bị Châu Ngân, với sự kiêu hãnh và bản lĩnh của cô, làm cho hứng thú và day dứt khó quên.
Denis Đặng nói rằng đây là vai diễn đầu tiên và đầy thử thách nhưng anh cảm thấy vinh dự khi được đóng cặp cùng diễn viên chuyên nghiệp như Việt Hoa. Đặc biệt, trên phim trường, nữ diễn viên luôn chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn.
Trong khi Việt Hoa sở hữu nhiều vai diễn với đa dạng nhân vật thì Denis Đặng lại lần đầu tham gia phim truyền hình. Hai người sẽ đóng cặp trong "Gió ngang khoảng trời xanh" - sự kết hợp hứa hẹn mang tới những câu chuyện và cảm xúc mới mẻ trên màn ảnh nhỏ.
Được biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo của loạt MV triệu view của hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng, nhưng Denis Đặng tự nhận mình là "tấm chiếu mới" với diễn xuất phim truyền hình. Anh tiết lộ, chính Việt Hoa là người ở thế chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn là một doanh nhân quyến rũ nhưng cứng rắn và lạnh lùng trong nội tâm. Trên phim trường, Việt Hoa luôn chủ động hỗ trợ anh hoàn thiện diễn xuất.
Dù lần đầu góp mặt nhưng Denis Đặng đã gây được chú ý bởi cảnh hôn lãng mạn dưới mưa là một điểm nhấn nghệ thuật riêng trong phim. Denis Đặng và Việt Hoa chỉ quay một đúp nhưng đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh vẫn yêu cầu quay lại vài lần để đảm bảo mọi góc máy, ánh sáng nhân tạo và chuyển động dưới mưa đều đẹp nhất.
Nhờ "chemistry" mạnh giữa hai diễn viên, cảnh quay đã đạt được hiệu quả mong đợi và nhận được nhiều lời khen từ ê-kíp sản xuất.
Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãiGiải trí - 1 phút trước
GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.
Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc giaGiải trí - 29 phút trước
GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ GươmGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.
Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.
Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đìnhGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.
NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ conThế giới showbiz - 4 giờ trước
Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.
Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis NguyễnGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Sau 13 năm về chung nhà, Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và các con...
Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãiCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.
Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu ThảoGiải trí - 17 giờ trước
Đặng Thu Thảo - nàng hậu vẫn được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ", từng lọp top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?Thế giới showbiz
Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.