'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình Haha", điểm đến miền Tây Nam Bộ mang đến cho các nghệ sĩ những trải nghiệm với nghề nuôi ong, nghề đóng đáy nơi cửa sông.
Tập 9 "Gia đình Haha" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc đến với khán giả. Mở đầu tập 9, chú Chín Cường đã trực tiếp hướng dẫn cho các thành viên "Gia đình Haha" có những trải nghiệm với nghề nuôi ong.
Theo lời giới thiệu của chú Chín Cường, vào mùa nắng, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, là thời điểm lý tưởng để thu hoạch mật ong mỗi tháng một lần. Mật phải đủ "chín", đầy và sánh mới đạt chất lượng. Mùa mưa thì hầu như không thể lấy mật bởi nguồn hoa khan hiếm, ong thiếu thức ăn.
Bùi Công Nam là người hăng hái tham gia công việc và cho thấy sự tỉ mỉ, cẩn trọng nhưng cũng có thành viên lại thực hiện chưa thật sự chuẩn xác. Jun Phạm can đảm, không sợ ong thì lại là người bị ong chích.
Gia đình Haha đón chào thêm một vị khách mới - Ái Phương. Nữ ca sĩ mang đến cảm giác trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, hài hước của những người xuất hiện trước đó như BB Trần, Thanh Duy. Ái Phương ngay lập tức cho thấy sự khác biệt về sự đảm đang, tháo vát. Cô hòa mình vào cuộc sống lao động của người dân khi thực hiện yêu cầu "xây nhà" cho ong một cách thành thạo.
Trong buổi tối muộn, các thành viên nam của “Gia Đình Haha” có dịp gặp gỡ anh Linh và chị Dung, những người gắn bó với nghề đóng đáy cửa sông truyền thống. Theo lời kể của người dân địa phương, nghề đóng đáy là một phương pháp đánh bắt cá, tôm truyền thống ở miền sông nước.
Anh Linh và chị Dung giải thích, nghề này bao gồm hai giai đoạn chính: Đóng đáy (lắp đặt ngư cụ) và tháo đáy (thu hoạch thủy sản). Chị Dung cũng tâm sự về tính chất vất vả của công việc, do phải thức đêm, dùng nhiều sức lực và thường xuyên phải tiếp xúc với sình lầy dưới sông.
Bùi Công Nam và Duy Khánh quyết tâm trải nghiệm trọn vẹn chuyến đi đánh cá để cùng hiểu sâu sắc hơn về nghề truyền thống đã gắn bó bao đời với bà con miền Tây sông nước. Trên chiếc ghe xuôi theo dòng sông nước trong đêm, cũng là dịp để các nghệ sĩ được "học" thêm nhiều kiến thức thú vị về các loài cá, tôm, cách người dân tận dụng nguồn tài nguyên trời phú để thu hoạch đồng thời hiểu thêm cả về những bấp bênh, khó nhọc...
