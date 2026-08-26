Dẹp loạn 'giang hồ mạng': Bảo vệ chuẩn mực văn hóa và nhân cách thế hệ trẻ

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai? Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Ảo tưởng sức mạnh từ sự tò mò của cộng đồng

Thời gian gần đây, việc Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ, xử lý hình sự hàng loạt đối tượng nổi danh trên không gian mạng như: Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ là Lã Thúy Kiều; Huấn "Hoa Hồng"; Hải Sapa TV... được dư luận đồng tình ủng hộ. Những cái tên từng "làm mưa làm gió" trên nền tảng số bằng các chiêu trò lệch chuẩn đã lần lượt phải tra tay vào còng số 8, trả giá cho hành vi coi thường pháp luật.

Trên thực tế, sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội vốn mang lại nhiều tiện ích cho đời sống nhưng đồng thời cũng kéo theo những mặt trái biến tướng. Đáng lo ngại, một bộ phận người dùng trở nên nổi tiếng không phải nhờ tài năng, trí tuệ hay đóng góp tích cực cho cộng đồng mà lại đến từ việc nói tục, chửi bậy, khoe thân hay thực hiện những hành vi kỳ dị, bất thường.

Do đặc điểm của thuật toán và tâm lý đám đông, những nội dung "dị, lạ, độc", mang tính bạo lực hay rùng rợn thường thu hút lượng tương tác, theo dõi rất lớn. Chính sự hiếu kỳ thiếu chọn lọc của người xem đã vô tình tạo "đất sống" cho các đối tượng. Họ lợi dụng không gian mạng để chửi bới, thách thức lẫn nhau nhằm tăng tương tác, từ đó bán hàng online, kiếm tiền trên sự nhảm nhí và xây dựng một vầng hào quang ảo về sự "quyền lực".

Sự nổi tiếng từ tai tiếng có thể khiến một số "giang hồ mạng" ảo tưởng sức ảnh hưởng của mình và sử dụng đám đông để gây sức ép, thách thức người khác. Tuy nhiên, lượt tương tác dù có nhiều đến đâu cũng không cứu nổi họ khỏi vòng lao lý mà còn đẩy họ đi nhanh hơn và xa hơn.

Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an (ảnh VTV).

Tác động độc hại tới thế hệ trẻ

Điều đáng lo ngại, những cách ứng xử thiếu chuẩn mực thường được "thưởng" bằng lượng tương tác lớn khiến một bộ phận công chúng, nhất là người trẻ, lầm tưởng tai tiếng cũng là con đường dẫn đến thành công.

Bình luận về thực trạng này, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, việc cơ quan công an liên tiếp triệt phá nhóm "giang hồ mạng", xóa bỏ các hình tượng xấu trên mạng xã hội là việc làm cấp thiết. Điều này giúp bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ sự phát triển nhân cách của thế hệ trẻ khỏi các tác động tiêu cực, đồng thời hướng tới xây dựng một môi trường mạng văn minh, lành mạnh và hướng thiện.

Những trường hợp như: Khánh Sky, Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và mới đây nhất là vợ chồng Hải Sapa TV lần lượt bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc làm trong sạch môi trường mạng.

"Việc cơ quan chức năng xử lý những đối tượng trên là cần thiết để đảm bảo sự lành mạnh trong thông tin mạng và giảm bớt những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên và những người sử dụng mạng xã hội", luật sư Anh chia sẻ.

Nhìn nhận ở một góc độ khác, luật gia Trần Văn Hiếu - Chi hội Luật gia (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, việc các hình ảnh bạo lực, giang hồ được cổ xúy công khai đã và đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và điều này dễ bóp méo nhân cách giới trẻ. Bởi lẽ, thanh thiếu niên – lứa tuổi chưa hoàn thiện về nhận thức, rất dễ coi các đối tượng này là "thần tượng", từ đó bắt chước hành vi ngông cuồng, lệch chuẩn.

"Xử lý nghiêm các đối tượng "giang hồ mạng" là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của các cơ quan chức năng. Việc áp dụng các chế tài hình sự nghiêm khắc không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Mạng xã hội là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả là thật.

Để dẹp bỏ triệt để hiện tượng này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, mỗi người dùng mạng xã hội — đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao bộ lọc văn hóa, kiên quyết tẩy chay các nội dung độc hại, không tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật "núp bóng giải trí" trên không gian mạng", luật gia Hiếu chia sẻ.