Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến nay, Bùi Xuân Huấn đã lợi dụng mạng xã hội (chủ yếu là Facebook và TikTok) để tạo dựng ảnh hưởng, thu hút hàng triệu người theo dõi bằng những phát ngôn phản cảm, gây tranh cãi, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng của một bộ phận cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Lợi dụng sự ảnh hưởng này, Bùi Xuân Huấn cùng các đối tượng đồng phạm đã tổ chức bán hàng online, kêu gọi từ thiện và mua bán tài sản. Tuy nhiên, thay vì hoạt động hợp pháp, nhóm này đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.

"Huấn Hoa Hồng" tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 06/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Ngày 10/8/2026, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, bao gồm: Bùi Xuân Huấn; Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara); Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc); Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn); Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường)

Trong đó, Bùi Xuân Huấn bị bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác của Bùi Xuân Huấn và đồng phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định, đồng thời tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tài sản gửi Đơn đề nghị kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Nóng: Khám xét nơi ở của Huấn Hoa Hồng Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.



