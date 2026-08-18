Khởi tố vợ chồng Phú Lê

Phú Lê tại cơ quan điều tra.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan sai phạm trong hoạt động kế toán, mua bán hóa đơn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan, về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hiện Lê Văn Phú đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó có nội dung được xác định là thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.

Vợ chồng Phú Lê và đồng phạm.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, đối tượng thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và các hộ kinh doanh.

Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Khu vực nhà nơi vợ chồng Phú Lê sinh sống. Ảnh: Thanh Hà

Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú (SN 1980, quê Yên Bái), thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với vẻ bề ngoài khá bặm trợn, đầu trọc lóc, cơ thể phủ kín những hình xăm trổ. Phú Lê thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Hiện Facebook của người này đang có tới 1,4 triệu lượt theo dõi, chưa kể kênh Youtube có tới 2,24 triệu theo dõi và kênh TikTok có 1,3 triệu follower, 13,6 triệu lượt yêu thích. Thời gian vừa qua, Phú Lê là người thường xuyên xuất hiện trong clip quay chung với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng). Các clip này có nội dung nói chuyện phiếm, “xin tiền” để làm từ thiện cho người dân bị thiên tai, lũ lụt ở trên vùng cao.

Huấn Hoa Hồng và Phú Lê là cặp bài trùng trên mạng xã hội. Cả hai đối tượng đều mặc một bộ quần áo giống nhau khi bị bắt.

Sau khi Huấn Hoa Hồng bị bắt, Phú Lê dường như đang lựa chọn một hình ảnh hoàn toàn khác trên mạng xã hội. Thay vì nội dung mang màu sắc “giang hồ” như trước, trang cá nhân người này chủ yếu chia sẻ hình ảnh gia đình, con cái, nấu ăn…

Tương tự Huấn Hoa Hồng, Phú Lê cũng từng dính nhiều tiền án, tiền sự. Theo đó, năm 1997, Phú bị TAND tỉnh Yên Bái xử 6 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, năm 2000, Phú Lê lại bị TAND tỉnh Yên Bái kết án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phú Lê bị bắt trong một vụ án khác. Ảnh: Công an Hà Nội

Tiếp đó, năm 2020, Phú Lê vướng vụ việc liên quan gia đình hot girl Đào Chile (Trần Thị Đào, ở Hà Nội). Theo cáo buộc, vợ chồng Phú Lê bị cho là đã cử đàn em đến nhà Đào Chile hành hung người thân của cô. Cơ quan điều tra sau đó bắt giữ vợ chồng Lê Văn Phú và triệu tập những người liên quan để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội đình chỉ vụ án sau khi bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.

Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị xử phạt hành chính do dàn dựng clip "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng lên mạng xã hội để câu "like", "view". Trước đó, năm 2023, Phú Lê cũng gây tranh luận khi xuất hiện tại một chương trình Trung thu ở trường học trong trang phục mô phỏng Hoàng đế nhà Thanh.

Tháng 2/2025, Phú Lê bị xử phạt hành chính do dàn dựng clip "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng lên mạng xã hội để câu "like", "view".

Còn vợ Phú Lê là Lã Thúy Kiều (SN 1985) - từng sáng lập và giữ vai trò giám đốc tại một số doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Tương tự chồng, Lã Thúy Kiều cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những nội dung mang màu sắc rao giảng đạo lý, từng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.