Quê hương các tuyển thủ Đình Bắc, Xuân Mạnh sôi động trước giờ bóng lăn trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Chiều 26/8, không khí chuẩn bị cổ vũ đội tuyển Việt Nam diễn ra sôi động tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Các màn hình LED được lắp đặt tại những khu vực công cộng, tạo điểm xem bóng đá tập trung cho người dân trước giờ bóng lăn.

Tại khu vực sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung, quê nhà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, một màn hình LED cỡ lớn đã được dựng lên. Gia đình cầu thủ cùng chính quyền và người dân địa phương đang hoàn tất những công việc cuối cùng để đón bà con đến theo dõi trận đấu.

Màn hình LED được lắp đặt tại sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung, quê hương tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, phục vụ người dân theo dõi trận chung kết. (Ảnh: H. Dũng).

Anh Nguyễn Nam Thắng, người dân xã Yên Trung cho biết, mọi người háo hức chờ màn thể hiện của Đình Bắc cùng các đồng đội. "Gia đình Bắc và mọi người chuẩn bị địa điểm để bà con tập trung xem, cổ vũ. Chúng tôi mong Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, giành chiến thắng để người hâm mộ cả nước cùng vui", anh Thắng nói.

Không khí chờ trận chung kết cũng được chuẩn bị tại quê nhà tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Một màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại nhà văn hóa xóm Phú Sơn, xã Vân Du, phục vụ người dân theo dõi và cổ vũ đội tuyển.

Tại khu vực trung tâm, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cũng dựng một màn hình LED lớn ở sân phía trước. Điểm xem bóng đá tập trung này có sức chứa khoảng 2.000 người. Theo ông Nguyễn Đức Thụ, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, việc lắp đặt màn hình nhằm tạo không gian để người dân khu vực TP Vinh (cũ) cùng theo dõi trận đấu. "Chúng tôi muốn tạo điều kiện để người dân có một điểm xem bóng đá tập trung, cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng này", ông Thụ cho hay.

Tại xã Quỳ Hợp, cũng đã lắp màn hình LED tại khu vực công viên hồ Thung Mây để phục vụ người dân xem trận chung kết. (Ảnh: CSCC)

Không chỉ ở quê các tuyển thủ và khu vực trung tâm, không khí cổ vũ còn lan tới các huyện miền núi của Nghệ An. Tại xã Quỳ Hợp, một doanh nghiệp lắp màn hình LED tại khu vực công viên hồ Thung Mây để phục vụ người dân xem trận chung kết. Ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, cho biết doanh nghiệp đã xin phép và phối hợp với địa phương tổ chức điểm xem bóng đá tập trung. Công an, quân sự xã được huy động hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra trận đấu.

Tại xã Diễn Châu, một màn hình LED cỡ lớn cũng được dựng tại một khu đô thị trên địa bàn. Khu vực xem bóng đá được bố trí như một sân khấu ngoài trời, sẵn sàng đón đông người dân đến cổ vũ.

Anh Nguyễn Xuân Anh, một người dân địa phương, cho biết màn hình lớn giúp người hâm mộ có không gian tập trung, cùng hòa vào không khí của trận chung kết được chờ đợi.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0, tạo lợi thế trước màn tái đấu trên sân nhà.

Tại quê Đình Bắc, Xuân Mạnh và nhiều địa phương khác ở Nghệ An, màn hình sẵn sàng. Người hâm mộ chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc để cùng hướng về đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định ngôi vô địch.