Quê hương các tuyển thủ Đình Bắc, Xuân Mạnh sôi động trước giờ bóng lăn trận chung kết Việt Nam - Thái Lan
GĐXH - Từ quê nhà Đình Bắc, Xuân Mạnh đến các huyện miền núi, đồng bằng Nghệ An, nhiều màn hình LED cỡ lớn được dựng lên để người dân cùng hướng về trận chung kết Việt Nam - Thái Lan.
Chiều 26/8, không khí chuẩn bị cổ vũ đội tuyển Việt Nam diễn ra sôi động tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Các màn hình LED được lắp đặt tại những khu vực công cộng, tạo điểm xem bóng đá tập trung cho người dân trước giờ bóng lăn.
Tại khu vực sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung, quê nhà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, một màn hình LED cỡ lớn đã được dựng lên. Gia đình cầu thủ cùng chính quyền và người dân địa phương đang hoàn tất những công việc cuối cùng để đón bà con đến theo dõi trận đấu.
Anh Nguyễn Nam Thắng, người dân xã Yên Trung cho biết, mọi người háo hức chờ màn thể hiện của Đình Bắc cùng các đồng đội. "Gia đình Bắc và mọi người chuẩn bị địa điểm để bà con tập trung xem, cổ vũ. Chúng tôi mong Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, giành chiến thắng để người hâm mộ cả nước cùng vui", anh Thắng nói.
Không khí chờ trận chung kết cũng được chuẩn bị tại quê nhà tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Một màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại nhà văn hóa xóm Phú Sơn, xã Vân Du, phục vụ người dân theo dõi và cổ vũ đội tuyển.
Tại khu vực trung tâm, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cũng dựng một màn hình LED lớn ở sân phía trước. Điểm xem bóng đá tập trung này có sức chứa khoảng 2.000 người. Theo ông Nguyễn Đức Thụ, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, việc lắp đặt màn hình nhằm tạo không gian để người dân khu vực TP Vinh (cũ) cùng theo dõi trận đấu. "Chúng tôi muốn tạo điều kiện để người dân có một điểm xem bóng đá tập trung, cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng này", ông Thụ cho hay.
Không chỉ ở quê các tuyển thủ và khu vực trung tâm, không khí cổ vũ còn lan tới các huyện miền núi của Nghệ An. Tại xã Quỳ Hợp, một doanh nghiệp lắp màn hình LED tại khu vực công viên hồ Thung Mây để phục vụ người dân xem trận chung kết. Ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, cho biết doanh nghiệp đã xin phép và phối hợp với địa phương tổ chức điểm xem bóng đá tập trung. Công an, quân sự xã được huy động hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra trận đấu.
Tại xã Diễn Châu, một màn hình LED cỡ lớn cũng được dựng tại một khu đô thị trên địa bàn. Khu vực xem bóng đá được bố trí như một sân khấu ngoài trời, sẵn sàng đón đông người dân đến cổ vũ.
Anh Nguyễn Xuân Anh, một người dân địa phương, cho biết màn hình lớn giúp người hâm mộ có không gian tập trung, cùng hòa vào không khí của trận chung kết được chờ đợi.
Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0, tạo lợi thế trước màn tái đấu trên sân nhà.
Tại quê Đình Bắc, Xuân Mạnh và nhiều địa phương khác ở Nghệ An, màn hình sẵn sàng. Người hâm mộ chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc để cùng hướng về đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định ngôi vô địch.
Người chơi Sao nhập ngũ lên tiếng sau tranh cãiCâu chuyện văn hóa -
Sau những tranh luận về thái độ trong những ngày đầu tham gia Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng, Erik lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận bản thân còn bỡ ngỡ và chưa bắt nhịp ngay khi bước vào môi trường quân ngũ.
Thưởng thức bánh lá mít, cốm dẹt miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt NamCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Trong khuôn khổ chương trình "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sáng 22/8 đã mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm đà hương sắc vùng sông nước Cần Thơ.
NSND Hồng Vân: Thanh xuân của tôi không thể thiếu Hồng ĐàoCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào có với nhau gần 40 năm gắn bó, họ không chỉ có tình đồng nghiệp mà còn có cả tình thân.
4 đạo diễn tay ngang gây sốt phòng vé: Người chạm mốc 2.000 tỷ, người hụt hơiCâu chuyện văn hóa -
Xuất phát điểm của cả Trấn Thành, Lý Hải, Huỳnh Lập và Thu Trang đều không phải là đạo diễn điện ảnh nhưng họ đều gây sốt phòng vé khi làm công việc tay ngang này.
Con trai NSƯT Lê Vi đưa bạn gái về Việt Nam thăm bà ngoạiCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - NSƯT Lê Vi hạnh phúc chia sẻ hình ảnh gia đình hội ngộ tại Việt Nam. Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ với khán giả rằng cậu con trai thứ đã có bạn gái và đưa cô cùng về quê hương của mẹ để ra mắt bà ngoại.
MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ điều khó nhất khi dẫn 'Tổ quốc trong tim'Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Trước thềm concert "Tổ quốc trong tim", MC Vũ Mạnh Cường không giấu được niềm tự hào khi được trở thành một phần của chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhất cả nước.
Nam NSƯT từng làm lễ tân khách sạn trước khi nổi tiếng màn ảnhCâu chuyện văn hóa -
Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, nam NSƯT này từng trải qua những năm tháng chật vật với nghề, làm thêm nhiều công việc.
Tranh luận con trai nghệ sĩ Vân Dung bị thay vaiCâu chuyện văn hóa -
Dàn diễn viên trẻ của Mùa hè năm ấy được khán giả đón nhận nhờ ngoại hình phù hợp và cách diễn tự nhiên. Việc thay dàn diễn viên khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn trưởng thành đặt ra bài toán quen thuộc của truyền hình Việt, bảo đảm logic tuổi tác nhưng không làm đứt gãy cảm xúc người xem.
Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' sau 25 nămCâu chuyện văn hóa -
Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên chính của "Phía trước là bầu trời" đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.
Cuộc sống viên mãn bên chồng Tây của 'nữ hoàng nhạc dance' tuổi 49Câu chuyện văn hóa -
Ở tuổi xấp xỉ 50, ca sỹ Thu Minh không còn đi diễn quá nhiều mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con ở Singapore.