Đi bộ 10, 30 hay 60 phút - Thời lượng nào là tốt nhất?

Đi bộ là hình thức vận động tự nhiên nhất của con người, dễ thực hiện và phù hợp với mọi lứa tuổi. Chỉ vài bước đi cũng có thể kích thích tuần hoàn máu, giúp tinh thần thoải mái hơn. Tuy nhiên, thời lượng đi bộ có thể tạo ra những tác động khác biệt rõ rệt lên não bộ, tim mạch và chuyển hóa năng lượng.

1. Điều gì xảy ra khi bạn đi bộ 10 - 15 phút?

Lợi ích của việc đi bộ xuất hiện ngay từ những bước đầu tiên. Chỉ sau một đến hai phút, nhịp tim và lưu lượng máu tăng lên, cơ bắp bắt đầu nóng dần.

Sau khoảng 5 - 10 phút, tâm trạng được cải thiện rõ rệt, mức độ căng thẳng giảm xuống, đồng thời năng lượng cơ thể tăng lên. Trong vòng 10 -15 phút, đi bộ còn giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, đặc biệt nếu được thực hiện sau bữa ăn.

Đi bộ được xem là bài tập đơn giản nhưng mang lại lợi ích toàn diện cho cơ thể.

2. Lợi ích đi bộ từ 20 - 30 phút

Ngay cả những chuyến đi bộ ngắn cũng đã mang lại lợi ích cho sức khỏe, vì vậy không ngạc nhiên khi đi bộ lâu hơn sẽ càng tăng hiệu quả. Khi bạn duy trì khoảng 20 - 30 phút, cơ thể bắt đầu đốt cháy nhiều calo hơn, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Một điểm cộng đáng chú ý của việc đi bộ nửa giờ là khả năng cải thiện tiêu hóa. Thói quen đi bộ khoảng 30 phút sau bữa trưa hoặc bữa tối sẽ giúp đường ruột hoạt động tốt hơn và dễ chịu hơn.

Khi duy trì thói quen đi bộ từ 30 đến 45 phút, bạn không chỉ cải thiện thể chất mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần…

3. Lợi ích đi bộ 30 - 45 phút

Khi duy trì thói quen đi bộ từ 30 đến 45 phút, bạn không chỉ cải thiện thể chất mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần. Khoảng thời gian này giúp cơ thể giải phóng endorphin và serotonin – những "hormone hạnh phúc" – mang lại cảm giác tích cực, giảm lo âu và hạn chế những suy nghĩ tiêu cực. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy đầu óc minh mẫn và tinh thần sảng khoái hơn sau mỗi buổi đi bộ.

4. Điều gì xảy ra khi bạn đi bộ 45 phút đến 1 giờ?

Trong khoảng thời gian này, cơ thể và não bộ của bạn nhận được nhiều lợi ích vượt trội. Mức dopamine cùng các chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hạnh phúc sẽ tăng lên, giúp bạn cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn.

Nếu duy trì thói quen đi bộ đều đặn, bạn còn cải thiện rõ rệt sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Theo đó, hãy bắt đầu đi bộ và đi bao nhiêu cũng tốt hơn là ngồi yên một chỗ.

Lưu ý khi đi bộ

Chọn giày thoải mái, phù hợp với bàn chân.

Giữ dáng đi tự nhiên, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước.

Uống đủ nước trước và sau khi đi bộ.

Tránh đi bộ ngay sau khi ăn quá no.

Bắt đầu từ cường độ nhẹ, sau đó tăng dần thời gian và tốc độ…



