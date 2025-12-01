Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Qua đời vì suy thận cấp do ăn hải sản sai cách
Thông tin anh Vương (Thiên Tân, Trung Quốc) đáng sống năng động, khỏe mạnh, vui vẻ bỗng đột ngột qua đời ở tuổi 30 vì suy thận cấp khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp sốc nặng.
Theo lời người nhà anh Vương, buổi tối hôm xảy ra sự việc, anh Vương ăn tối với hải sản và uống rượu. Sau khi ăn, anh cảm thấy khó chịu nhưng chỉ mua thuốc tiêu hóa uống vì nghĩ rằng do ăn quá no.
Quá nửa đêm, anh có biểu hiện đau lưng, đau ở chân cái, cả người mệt mỏi, buồn tiểu nhưng không thể đi tiểu, rối loạn nhịp tim và tâm trạng bồn chồn bất thường nên được đưa đến viện khám.
Được biết hơn 2 năm trước anh Vương từng được chẩn đoán axit uric cao, chưa tới mức phải điều trị và được bác sĩ khuyên điều chỉnh chế độ ăn uống và tái khám định kỳ. Tuy nhiên, anh đã không thực hiện mà hàng ngày vẫn luôn uống bia và hải sản vào buổi tối..
Bác sĩ cho biết, kiểu ăn uống này với người khỏe mạnh đã hại, với người có bệnh nền axit uric cao càng như "tự đầu độc".
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh Vương bị suy thận cấp. Đồng thời rối loạn nhịp tim và có dấu hiệu tăng u rê huyết nhanh. Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng anh không qua khỏi.
Điều gì xảy ra khi bạn uống bia với hải sản?
Thường xuyên ăn hai loại thực phẩm này quả thực sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Bởi hải sản chứa nhiều chất purin, nếu hấp thụ quá nhiều chất purin, không được chuyển hóa và bài tiết thuận lợi sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa purin, từ đó sinh ra axit uric tăng cao.
Có thể hàm lượng purine trong bia không cao như tưởng tượng nhưng nếu uống bia thường xuyên sẽ dễ dẫn đến giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Purine trong cơ thể chủ yếu dựa vào thận để chuyển hóa dưới dạng nước tiểu và đào thải ra ngoài cơ thể. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên sẽ dẫn đến lượng purin dư thừa không thể chuyển hóa và đào thải ra ngoài một cách thuận lợi, điều này còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút.
Vì vậy, nếu không muốn gặp rắc rối với bệnh gút thì không nên thường xuyên ăn những thực phẩm này, đặc biệt bản thân những người bị gút càng phải lưu ý.
3 sai lầm cần tránh khi ăn hải sản
Ăn hải sản chưa chín
Hải sản chưa chín có thể chứa vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh. Nấu chín hải sản trong nước sôi ít nhất 4-5 phút để tiêu diệt hoàn toàn các vi khuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Uống rượu bia khi ăn hải sản
Thói quen uống bia rượu khi thưởng thức hải sản có thể gây ra bệnh gout. Acid uric từ hải sản kết hợp với các chất trong rượu bia làm tăng nguy cơ gout. Hãy hạn chế hoặc tránh uống cùng lúc để bảo vệ sức khỏe của bạn.
Ăn hoa quả ngay sau khi ăn hải sản
Ăn hoa quả ngay sau khi thưởng thức hải sản có thể gây rối loạn tiêu hóa vì sự kết hợp không hợp lý giữa các chất dinh dưỡng trong hai loại thực phẩm này. Hãy để khoảng 2 tiếng sau khi ăn hải sản hãy ăn hoa quả để tránh tình trạng này.
