Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách
GĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Suy gan cấp do uống mật cá trắm chữa đau đầu
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân Hà Thị L., (66 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và tiêu chảy nhiều lần sau khi uống mật cá trắm (cá nặng 3 kg).
Theo lời kể của bệnh nhân, bà đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương. Nhiều người tin rằng mật cá có thể nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng hay viêm đại tràng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy mật cá trắm, cá trôi đều chứa độc chất cyprinol cực mạnh, có thể gây ngộ độc cấp tính, đặc biệt khi cá nặng từ 3 Kg trở lên.
Ngay khi nhập viện, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc đã tiến hành thăm khám và xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm gan cấp với chỉ số men gan AST gần 10.000 U/L – cao gấp khoảng 250 lần so với giới hạn bình thường. Tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển biến sang suy gan cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Người bệnh suy gan cấp hồi phục sau 10 ngày điều trị
Trước diễn biến nguy kịch, suy gan cấp nguy cơ suy thận cấp, các bác sĩ nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị tích cực, bao gồm đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu cưỡng bức và đặc biệt là lọc máu hấp phụ bằng quả lọc MG250 – phương pháp hiện đại giúp loại bỏ độc tố ra khỏi máu.
Sau 48 giờ lọc máu, các chỉ số sinh hóa bắt đầu giảm dần và trở về ngưỡng bình thường. Bệnh nhân không còn đi ngoài, tỉnh táo, ăn uống được, chức năng gan, thận cải thiện, phục hồi tốt.
Sau 10 ngày điều trị, người bệnh hồi phục ổn định, không ghi nhận di chứng gan, thận và được bác sĩ cho xuất viện.
Bác sĩ Trần Thị Anh – Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ: "Mật cá trắm chứa độc tố cực mạnh, đặc biệt từ cá lớn. Việc sử dụng mật cá để chữa bệnh là hoàn toàn phản khoa học và có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời."
Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống mật các loại cá, đặc biệt là mật cá trắm. Khi trót uống cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ quaBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hạiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Người phụ nữ 59 tuổi bất ngờ phát hiện u màng não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Trước khi phát hiện u màng não, cô H. có biểu hiện mất ngủ triền miên và đau đầu âm ỉ... nhưng không đi khám.
Người phụ nữ 62 tuổi ở Nghệ An bị suy thận vì mắc sai lầm này khi bị viêm đường tiết niệuBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã bước sang suy thận mạn giai đoạn 3, nhiều khả năng do viêm bàng quang tái phát lâu năm không được điều trị đúng cách.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.
Báo động 'trẻ hóa' ung thư đại tràng, bác sĩ khuyến cáo 6 bệnh lý phổ biếnBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trước tình trạng ung thư đại tràng đang gia tăng, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Duật - Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội nhấn mạnh: Việc tầm soát, thông qua nội soi là hành động thiết thực nhất, loại bỏ nguy cơ ngay từ đầu.
6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơnBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.
Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.