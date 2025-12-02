Người đàn ông 59 tuổi tử vong sau khi chạy bộ buổi sáng vì một sai lầm mà nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người đàn ông bất ngờ tử vong sau khi tập thể dục; ông có thói quen thức dậy lúc 4 giờ sáng để chạy bộ. Việc tập luyện quá sớm, khi chưa ăn sáng tưởng như vô hại nhưng về lâu dài lại tạo gánh nặng nghiêm trọng cho tim.
Đột tử vì chạy bộ tập thể dục sai cách
Mới đây, ông Chương, 59 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc đang khỏe mạnh bỗng đột ngột tử vong ngay sau buổi chạy bộ buổi sáng khiến nhiều người bàng hoàng tiếc thương.
Được biết, ông Chương có thể trạng tốt, không cao huyết áp, không tiểu đường và ngày nào cũng chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Trước hôm mất, ông cũng không có dấu hiệu bất thường hay mệt mỏi đáng kể nào. Sự việc diễn ra quá đột ngột sau khi chạy về tới nhà, ông có dấu hiệu loạng choạng rồi bất ngờ ngã gục và tử vong ngay tại chỗ.
Điều tra bệnh sử, các bác sĩ phát hiện trong quá trình chạy bộ hằng ngày, ông Chương đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng, khiến tim phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài, từ đó dẫn đến đột tử do suy tim cấp tính.
Giải thích về điều này, bác sĩ cho rằng chính việc tập thể dục vào lúc sáng sớm không đúng cách như: chạy lúc chưa ăn sáng, thiếu kiểm soát và không theo dõi sức khỏe định kỳ đã trở thành "kẻ giết người âm thầm" cướp đi tính mạng của ông.
3 sai lầm khi tập thể dục buổi sáng gây hại sức khỏe
Tập luyện cường độ cao, không khởi động
Đây là lỗi nhiều người hay mắc phải, đặc biệt là những người đã có thói quen chạy bộ lâu năm. Họ nghĩ rằng cơ thể đã quen với việc chạy nên không cần khởi động. Tuy nhiên, bắt đầu vận động mạnh mà không khởi động kỹ là cực kỳ nguy hiểm.
Sáng sớm, tuần hoàn máu còn chậm, cơ, khớp, dây chằng còn kém linh hoạt, nếu không khởi động, máu và oxy khó lưu thông kịp thời đến toàn thân. Khi vận động đột ngột, cơ thể dễ gặp tình trạng quá tải tim, chuột rút, chấn thương cơ bắp. Với người lớn tuổi, hệ tim mạch đã suy yếu, dễ dẫn đến loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột tử.
Tập luyện quá sức, không lắng nghe tín hiệu cơ thể
Nhiều người cho rằng tập càng lâu, càng nhiều mới tốt, thậm chí mỗi ngày phải cố gắng vượt qua giới hạn bản thân thì mới khỏe hơn... nhưng suy nghĩ này có thể gây hại.
Đặc biệt, với người trung niên và cao tuổi, tập luyện quá sức sẽ làm tim bị quá tải, dễ dẫn đến suy tim, bệnh tim mạn tính trở nặng. Ngoài ra, khớp gối, cổ chân… cũng dễ bị tổn thương, nếu chạy bộ với cường độ cao, lâu dài sẽ khiến khớp bị mòn, dẫn đến thoái hóa khớp sớm.
Dừng tập đột ngột, không thả lỏng
Nhiều người chạy xong thấy mồ hôi ướt đẫm người thường ngồi xuống hoặc nằm nghỉ ngay, vì cho rằng như vậy sẽ nhanh phục hồi... nhưng cách làm này cực kỳ sai lầm, đặc biệt với hệ tim mạch và cơ bắp.
Việc dừng vận động đột ngột khiến tuần hoàn máu bị gián đoạn, máu có thể ứ đọng ở chi dưới, gây chóng mặt.
Người lớn tuổi sau khi vận động không nên nghỉ ngơi ngay hoặc để cơ thể lạnh đột ngột, dễ gây rối loạn tuần hoàn, cảm lạnh, làm giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm bệnh.
Các phòng tránh:: Sau khi chạy bộ, nên thực hiện các động tác thả lỏng nhẹ nhàng như đi bộ chậm, giãn cơ, giúp cơ thể phục hồi dần.
Chạy bộ tập thể dục buổi sáng bao nhiêu là đủ?
Chạy bộ trong khoảng thời gian bao lâu sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng và mục tiêu chạy bộ. Theo các huấn luyện viên, những người mới tham gia chạy bộ thì chỉ nên chạy ngắn khoảng 2km hoặc chạy 30 phút là được.
Với những bạn đã chạy bộ một thời gian thì nên tăng thời gian luyện tập lên bằng cách tăng thêm 1-2km hoặc chạy thêm 15 phút trong buổi tập cho đến khi nào chạm mốc chạy 1 tiếng vào buổi sáng.
Hơn nữa, bạn cũng không nên chạy bộ kín nguyên cả tuần, cơ thể của chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi và tốt nhất bạn chỉ nên chạy từ 3-5 buổi/tuần.
