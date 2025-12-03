Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ qua
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.
Trước khi phát hiện đột quỵ, bà Đ.T.C. (75 tuổi) xuất hiện đau đầu, chóng mặt nên đi khám ở địa phương. Tại đây, bà được chẩn đoán theo dõi cơn thiếu máu não, tăng huyết áp, nhưng chưa dùng thuốc điều trị.
10 ngày sau, khi dậy đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bà C. đột ngột xuất hiện đau đầu, chóng mặt, quay cuồng, buồn nôn, méo miệng, nói khó, tê bì yếu nửa người trái, đi lại mất thăng bằng, hồi hộp trống ngực nên được gia đình đưa tới PKĐK Medlatec Thanh Xuân để khám.
Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy các dấu hiệu bất thường rõ rệt, bao gồm: người bệnh tỉnh táo, Glasgow 15 điểm; huyết áp 150/90 mmHg; yếu nửa người trái, trương lực cơ và phản xạ gân xương giảm, cơ lực 4/5; mờ nhẹ nếp mũi má, mất cân xứng khi cười, khó nói, phát âm không rõ.
Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc đối quang (32 dãy) cho thấy xơ vữa vôi hóa động mạch cảnh trong hai bên đoạn xoang hang và động mạch đốt sống hai bên đoạn nội sọ. Chụp X-quang tim - phổi thường quy ghi nhận cung động mạch chủ giãn nhẹ, kèm vôi hóa.
Siêu âm Doppler hệ thống động mạch cảnh và động mạch đốt sống phần ngoài sọ phát hiện mảng xơ vữa vôi hóa tại xoang cảnh trái, gây hẹp lòng mạch không đáng kể. Siêu âm tim ghi nhận hở nhẹ van động mạch chủ.
Siêu âm Doppler hệ thống động mạch cảnh và động mạch đốt sống phần ngoài sọ cho thấy mảng xơ vữa vôi hóa tại xoang cảnh trái
Dựa vào các kết quả trên, bà C. được chẩn đoán theo dõi đột quỵ nhồi máu não giờ thứ 9 NIHSS 4 điểm - tăng huyết áp. Bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị theo chuyên khoa.
Cảnh báo đột quỵ gia tăng vào mùa lạnh
Theo BSCKI. Hoàng Minh Toại - Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) xảy ra khi một hoặc nhiều mạch máu cung cấp oxy cho não bị tổn thương, hoặc tắc nghẽn. Bệnh có 2 dạng chính: đột quỵ xuất huyết do mạch máu não bị vỡ và đột quỵ do thiếu máu cục bộ (động mạch bị tắc nghẽn).
Bác sĩ Toại cho hay, đối với người bị đột quỵ cứ mỗi 1 phút trôi qua, 2 triệu tế bào nơron thần kinh sẽ chết không hồi phục nếu thiếu máu nuôi. Người bệnh cần được đưa đến bệnh viện trong vòng 30 phút từ thời điểm bị đột quỵ, đây được xem là "thời gian kim cương".
Thời gian từ 3 - 4.5 giờ được coi là "thời gian vàng", sau thời gian này, người bệnh không được tái thông các mạch lớn bị tắc trong não sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc bị tàn phế.
Dấu hiệu nhận biết đột quỵ
B (BALANCE): Mất thăng bằng, đau đầu, chóng mặt.
E (EYESIGHT): Mất thị lực một phần/ hoàn toàn, tầm nhìn bị mờ đột ngột.
F (FACE): Gương mặt tự nhiên bị méo, nụ cười méo một bên, nhân trung bị lệch.
A (ARM): Một bên tay chân yếu, cầm nắm đồ không chắc.
S (SPEECH): Mất khả năng nói (đột nhiên khó nói).
T (TIME): Khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng trên hãy nhanh chóng gọi 115, hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Biện pháp phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh
Bên cạnh đó, bác sĩ Toại khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ trong mùa lạnh, người dân cần lưu ý những điều sau:
- Mặc đủ ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.
- Tăng cường ăn trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá. Hạn chế thực phẩm nhiều muối, đường và chất béo bão hòa.
- Tập thể dục thể thao thường xuyên phù hợp với tuổi tác và sức khỏe để giảm nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch.
- Từ bỏ thói quen hút thuốc, hạn chế uống rượu: Hút thuốc làm tăng huyết áp, giảm oxy trong máu và gây tổn thương mạch máu. Rượu cũng có thể làm giãn mạch máu, tạo cảm giác ấm áp nhưng lại làm cơ thể mất nhiệt và tăng nguy cơ đột quỵ.
- Quản lý căng thẳng: Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch, do đó, hãy cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
- Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ (huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và tình trạng tim mạch), từ đó có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời.
