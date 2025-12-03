Hành trình 1.600km vận chuyển trái tim, giành giật sự sống cho bé trai 9 tuổi
Trái tim của người hiến chết não từ Hà Nội được vận chuyển vượt 1.600km đến TPHCM trong 6 giờ, mang theo hy vọng sống cho cậu bé 9 tuổi suy tim giai đoạn cuối.
Ngày 2/12, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, đơn vị đã thực hiện ghép tim thành công cho bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.
Theo đó, sáng 29/11, ngay sau khi nhận thông tin về nguồn tạng hiến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Hội đồng Ghép tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM do GS.TS.BS Trương Quang Bình chủ trì đã họp khẩn, phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố lập phương án phẫu thuật.
Tại Hà Nội, TS.BS Cao Đằng Khang - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM), đã thực hiện ca lấy tim từ người hiến chết não, trước khi vận chuyển về TPHCM trong điều kiện bảo quản nghiêm ngặt.
Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc bệnh viện, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn với nhiều yếu tố bất lợi. Bệnh nhi chỉ nặng 33kg trong khi người hiến nặng 57kg - sự chênh lệch buộc ê-kíp phải tính toán tỉ mỉ để trái tim người lớn phù hợp với khoang ngực trẻ.
Chưa hết, bệnh nhi vừa trải qua đợt viêm phổi, sốt cao và nhiễm trùng trước mổ. Áp lực động mạch phổi ở mức cao làm tăng nguy cơ suy thất phải sau ghép. Đặc biệt, thời gian trái tim nằm ngoài cơ thể lên đến 6 giờ khiến khả năng hồi phục chức năng co bóp càng trở nên thách thức.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ, khoảnh khắc trái tim hiến tặng đập lại trong lồng ngực bệnh nhi khiến cả ê-kíp vỡ òa. "Trái tim đã đập lại được hơn 90 phút, rất mạnh mẽ và ổn định. Chúng tôi tin rằng ca ghép sẽ thành công", bác sĩ Định chia sẻ.
Sau 48 giờ hồi sức, bé trai có nhiều tín hiệu phục hồi đáng mừng: Tỉnh táo, hợp tác tốt, bắt đầu tập thở, huyết động ổn định, giảm dần nhu cầu vận mạch. Chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm - những dấu hiệu cho thấy trái tim mới đang hòa nhịp tốt với cơ thể.
Đây là ca ghép tim thứ 5 và cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ban lãnh đạo bệnh viện tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã lựa chọn trao đi sự sống. Ca ghép không chỉ là cột mốc chuyên môn quan trọng mà còn là câu chuyện nhân văn về hiến tạng cứu người.
