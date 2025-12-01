Mới nhất
5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên

Thứ hai, 14:34 01/12/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhưng dễ bị quá tải trước lối sống hiện đại. Bài viết giới thiệu 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp thanh lọc gan, hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và bảo vệ gan khỏe mạnh hơn.

Vì sao phải giải độc gan?

Gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau, trong đó quan trọng nhất là lọc máu, loại bỏ độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và sản xuất các enzym cần thiết cho cơ thể. Khi gan bị quá tải, độc tố có thể tích tụ, ảnh hưởng đến tiêu hoá, làn da, năng lượng và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, việc hỗ trợ gan bằng chế độ ăn hợp lý là điều rất cần thiết.

Dấu hiệu gan đang bị quá tải mà bạn có thể dễ dàng nhận ra

Nhiều người thường bỏ qua những biểu hiện cho thấy gan đang "kêu cứu". Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

- Mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung

- Ăn uống khó tiêu, đầy bụng

- Da xám xịt, dễ nổi mụn

- Thường xuyên buồn nôn, khó chịu

- Mất ngủ, hay thức giấc giữa đêm

Nếu các triệu chứng này kéo dài, việc xem lại chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt là điều cần làm ngay.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp giải độc gan hiệu quả

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy một số thực phẩm quen thuộc khi được bổ sung đúng cách có thể hỗ trợ gan hoạt động nhẹ nhàng hơn. Chúng giúp thúc đẩy quá trình thải độc, tăng khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào gan.

Những thực phẩm này thường có đặc điểm chung: giàu chất chống viêm, chứa các hoạt chất giúp tăng sản xuất enzym giải độc và hỗ trợ chức năng gan. Việc đưa chúng vào thực đơn hằng ngày không chỉ tốt cho gan mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên - Ảnh 1.Chuyên gia 35 năm kinh nghiệm giải đáp toàn diện về gan nhiễm mỡ khi mang thai và chế độ ăn chuẩn cho mẹ bầu

GĐXH - Gan nhiễm mỡ khi mang thai là một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chuyên gia (35 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, gan và chuyển hoá - Bệnh viện Quân y 103) để phân tích nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt an toàn cho bà bầu mắc gan nhiễm mỡ.

5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên - Ảnh 2.Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

GĐXH - Lá gan là cơ quan giải độc quan trọng. Bài viết chỉ ra những thực phẩm người bệnh gan nên hạn chế để bảo vệ gan khỏe mạnh.

Bảo An
