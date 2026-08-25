Đi bộ 'Cùng Việt Nam tiến bước 2026' hướng tới Kỷ lục Guiness thế giới

Tiếp nối sức lan tỏa của chương trình năm 2025, hoạt động đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026 tiếp tục được Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức trên toàn quốc.

Với thông điệp "10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền," chương trình kêu gọi người dân trên cả nước cùng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh. Người dân có thể đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức, cùng đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh của chiến dịch.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ toàn quốc vào sáng Chủ nhật, ngày 30/8. Các hoạt động diễn ra từ 5h - 8h; trong đó, Lễ khai mạc được tổ chức đồng loạt vào 6h tại 34 tỉnh, thành phố và hoạt động đi bộ chính thức bắt đầu từ 6h30, tạo nên một hoạt động cộng đồng có quy mô rộng khắp, kết nối từ Trung ương đến địa phương.

Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh thông tin về chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026.

Toàn cảnh buổi phát động chiều 25/8.

Thông tin tại buổi họp báo vào chiều 25/8 tại Hà Nội, Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng: thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại," tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân và quần chúng nhân dân, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.

Mỗi bước chân trong chương trình không chỉ là hành động rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hàng triệu trái tim trên mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp bước chân trong sự kiện năm 2025.

Thông tin tại buổi họp báo vào chiều 25/8 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, năm 2025, chương trình đã được tổ chức rất thành công khi thu hút khoảng 1,2 triệu người tham dự với 6,3 tỷ bước chân. Đó là cơ sở để Ban tổ chức chương trình năm nay đặt quyết tâm đạt kết quả cao hơn năm trước và tin tưởng sẽ đạt mục tiêu đề ra là 10 tỷ bước chân. Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới sẽ đến trực tiếp ghi nhận để hướng tới xác lập kỷ lục thế giới cho chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm lan tỏa lối sống xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero. Theo đó, mỗi bước chân trong chương trình không chỉ là hành động rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện (29 - 30/8), Ban Tổ chức dự kiến triển khai chuỗi hoạt động và trải nghiệm kết nối cộng đồng, các không gian tương tác về lối sống xanh, Net Zero cùng nhiều nội dung tuyên truyền, giao lưu và vận động thể chất, góp phần tạo nên một sự kiện văn hóa - thể thao có sức lan tỏa trên toàn quốc.