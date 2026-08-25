Phương (Lưu Ly) chia tay Khánh (Long Vũ) để đi du học

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Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 phim "Mùa hè năm ấy", buổi biểu diễn chung kết học sinh thanh lịch ở trường đã diễn ra. Trước giờ lên sân khấu, tâm sự với Khánh (Long Vũ), Phương (Lưu Ly) cảm thấy hồi hộp và ngại khi biểu diễn trước toàn trường.

Khi Phương thổ lộ tình cảm bằng cách đóng dấu mộc "K P" lên tay hai đứa và khẳng định: "Đây đau thì đây cũng đau đấy". Đáp lại lời của bạn gái, Khánh vui vẻ: "Đây vui thì đây cũng sẽ vui".

Khánh động viên Phương tự tin lên sân khấu. Ảnh VTV

Đến giờ biểu diễn, Khánh đứng ở cánh gà cổ vũ cho Phương và Tùng (Hà Thành).

Ở bệnh viện, bố và chị gái Phương cũng xem tiết mục của con gái qua livestream. Tuy nhiên, khi tiết mục đang diễn ra, Ly (Nguyễn Trinh) lại giục Khánh đi tìm Hoàng (Hoàng Hải).

Tiết mục biểu diễn của Phương tại chung kết học sinh thanh lịch của trường. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Khánh và Phương bịn rịn nói lời chia tay trước khi Phương chuẩn bị lên đường đi du học.

"Khánh mong khi Phương trở về, Khánh sẽ trở thành một người tốt hơn để có thể xứng đáng với Phương" - Khánh bày tỏ cũng như là một lời hẹn ước của hai đứa.

Khánh và Phương mới yêu nhau đã sắp phải xa nhau vì Phương đi du học. Ảnh VTV

Tập 9 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 25/8 trên VTV3.

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