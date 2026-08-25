Phương (Lưu Ly) chia tay Khánh (Long Vũ) để đi du học

| Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khánh mong rằng khi Phương du học trở về, anh sẽ trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với bạn gái.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 phim "Mùa hè năm ấy", buổi biểu diễn chung kết học sinh thanh lịch ở trường đã diễn ra. Trước giờ lên sân khấu, tâm sự với Khánh (Long Vũ), Phương (Lưu Ly) cảm thấy hồi hộp và ngại khi biểu diễn trước toàn trường. 

Khi Phương thổ lộ tình cảm bằng cách đóng dấu mộc "K P" lên tay hai đứa và khẳng định: "Đây đau thì đây cũng đau đấy". Đáp lại lời của bạn gái, Khánh vui vẻ: "Đây vui thì đây cũng sẽ vui".

Mùa hè năm ấy - Tập 9: Phương chia tay Khánh lên đường đi du học- Ảnh 1.

Khánh động viên Phương tự tin lên sân khấu. Ảnh VTV

Đến giờ biểu diễn, Khánh đứng ở cánh gà cổ vũ cho Phương và Tùng (Hà Thành). 

Ở bệnh viện, bố và chị gái Phương cũng xem tiết mục của con gái qua livestream. Tuy nhiên, khi tiết mục đang diễn ra, Ly (Nguyễn Trinh) lại giục Khánh đi tìm Hoàng (Hoàng Hải).

Mùa hè năm ấy - Tập 9: Phương chia tay Khánh lên đường đi du học- Ảnh 4.

Tiết mục biểu diễn của Phương tại chung kết học sinh thanh lịch của trường. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Khánh và Phương bịn rịn nói lời chia tay trước khi Phương chuẩn bị lên đường đi du học. 

"Khánh mong khi Phương trở về, Khánh sẽ trở thành một người tốt hơn để có thể xứng đáng với Phương" - Khánh bày tỏ cũng như là một lời hẹn ước của hai đứa.

Mùa hè năm ấy - Tập 9: Phương chia tay Khánh lên đường đi du học- Ảnh 6.

Khánh và Phương mới yêu nhau đã sắp phải xa nhau vì Phương đi du học. Ảnh VTV

Tập 9 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 25/8 trên VTV3.

Phương (Lưu Ly) chia tay Khánh (Long Vũ) để đi du học - Ảnh 4.Phản ứng bất ngờ của Vân Dung khi phát hiện con trai yêu sớm

GĐXH - Nghệ sĩ Vân Dung thu hút sự quan tâm từ khán giả khi có phản ứng hài hước trước việc con trai Long Vũ yêu sớm trong phim "Mùa hè năm ấy".

Phương (Lưu Ly) chia tay Khánh (Long Vũ) để đi du học - Ảnh 5.Khen Nghiệm hết lời, Phù Sa bị bà ngoại chỉnh đốn

GĐXH - Phù Sa hết lời khen ngợi Nghiệm là người làm nhiều việc tốt, tuy nhiên bà Tư Mót thấy cháu gái hơi lố nên đã thẳng thắn góp ý.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bán kết MC nhí toàn quốc 2026 gây bất ngờ khi đồng dao và trò chơi dân gian thành 'sân khấu' rèn bản lĩnh cho trẻ

Bán kết MC nhí toàn quốc 2026 gây bất ngờ khi đồng dao và trò chơi dân gian thành 'sân khấu' rèn bản lĩnh cho trẻ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Vòng bán kết MC nhí toàn quốc 2026 mang đến không gian trải nghiệm độc đáo với thanh âm đồng dao và trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, Nu na nu nống... Các thí sinh nhí thể hiện khả năng dẫn chương trình qua hoạt động thú vị và thử thách sáng tạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.