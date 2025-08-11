Mới nhất
Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Thứ hai, 19:40 11/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Dự kiến sáng sớm 16/8, hàng trăm ngàn người khắp cả nước sẽ mặc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, hát quốc ca và đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".

Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025). 

Ban tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Theo đó, hoạt động đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" diễn ra từ ngày 25/7 đến 16/8, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến và đi bộ mỗi ngày, cùng đóng góp vào hành trình 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới. Đây là một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh và giảm phát thải khí carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'- Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ thông tin về thoạt động Cùng Việt Nam tiến bước - Ảnh: BTC

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân, trưởng ban chỉ đạo hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" - cho biết vào lúc 6h-7h30 ngày 16/8, trước khi diễn ra hoạt động đi bộ toàn quốc, chương trình sẽ có phần kết nối trực tiếp (livestream trên nền tảng của báo Nhân Dân) với lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Tất cả những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững. Đây sẽ là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'- Ảnh 2.

34 tỉnh, thành phố tham gia hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Về phía Bộ Công an, tại họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - khẳng định đây không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị - xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở việc phát động, từ tình hình thực tế tại địa phương Công an cấp tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp phường, xã, đặc khu báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai đồng loạt hoạt động; kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề đến quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tội phạm (an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử…), vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ban tổ chức, tính đến thời điểm này, trên cổng đăng ký trực tuyến cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, chỉ trong một tuần, số bước chân đã đạt hơn 150 triệu, bằng 1/7 mục tiêu đề ra.


An Khánh
