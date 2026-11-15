Đi bộ vào buổi sáng hay buổi tối tốt cho lượng đường trong máu?

Cả đi bộ vào buổi sáng và buổi tối đều có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thời điểm vận động, bữa ăn và diễn biến đường huyết của mỗi người. Vậy đi bộ vào buổi sáng và buổi tối mang lại những lợi ích gì đối với việc kiểm soát đường huyết?

1. Lợi ích khi đi bộ buổi sáng với đường huyết

Mức đường huyết có thể cao hơn vào buổi sáng, ngay cả sau nhiều giờ nhịn ăn. Tập thể dục, chẳng hạn như đi bộ vào buổi sáng có thể giúp giải quyết tình trạng đường huyết cao, đặc biệt là do "hiện tượng bình minh". Đây là hiện tượng xảy ra khi các hormone phát tín hiệu cho gan giải phóng thêm glucose để chuẩn bị cho cơ thể thức dậy. Đối với người mắc bệnh đái tháo đường, cơ thể có thể không sản xuất đủ insulin để đối phó với sự gia tăng này.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, 30 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải trước bữa sáng đã được chứng minh là giúp giảm mức tăng đường huyết vào sáng sớm ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Tập thể dục buổi sáng cũng góp phần kiểm soát đường huyết tốt hơn trong suốt cả ngày.

Đối với một số người, đi bộ vào buổi sáng phù hợp với lịch trình hàng ngày hơn là buổi tối, thời điểm thường có nhiều hoạt động khác cần giải quyết. Ngoài ra, tập thể dục buổi sáng còn giúp duy trì thói quen vận động đều đặn tốt hơn.

Đi bộ là biện pháp hiệu quả giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Ảnh AI

2. Đi bộ buổi tối giảm đường huyết như thế nào?

Đi bộ vào buổi tối sau bữa ăn có thể giúp giảm tình trạng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, chỉ cần đi bộ 10 phút sau bữa ăn cũng có thể mang lại hiệu quả trong việc kiểm soát mức tăng đường huyết sau ăn.

Nhiều người thường dùng bữa lớn nhất hoặc bữa ăn chứa nhiều tinh bột nhất vào buổi tối, nên đi bộ vào thời điểm này có thể là lựa chọn hợp lý với trường hợp chỉ có thể dành thời gian tập thể dục sau một bữa ăn trong ngày.

Một số lưu ý khi đi bộ vào buổi tối bao gồm:

Không tập thể dục quá gần giờ đi ngủ vì có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Đối với người mắc bệnh đái tháo đường type 1 và những người phụ thuộc vào insulin, việc tập thể dục vào cuối ngày có thể dẫn đến tình trạng hạ đường huyết ban đêm.

Nếu gặp vấn đề về giấc ngủ hoặc bị hạ đường huyết vào ban đêm, đi bộ vào buổi sáng có thể là lựa chọn tốt hơn.

3. Những yếu tố cần cân nhắc khi chọn thời điểm đi bộ

Đi bộ vào buổi sáng có thể có lợi nếu lượng đường trong máu cao khi thức dậy, trong khi đi bộ vào buổi tối có thể giúp giảm mức tăng đường huyết sau bữa tối. Lựa chọn này phụ thuộc vào lịch trình, các loại thuốc mỗi người đang sử dụng và biến động đường huyết của cơ thể.

Việc chọn thời điểm nào tốt hơn phụ thuộc vào điều gì phù hợp nhất với từng cá nhân. Khi quyết định thời điểm đi bộ hay tập thể dục, người tập nên cân nhắc các yếu tố sau:

Dùng thuốc vào thời điểm nào và việc đi bộ, tập thể dục có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hay không?

Thời điểm nào dễ duy trì thói quen đi bộ, tập thể dục đều đặn và lâu dài nhất?

Có thể sắp xếp thời gian đi bộ, tập thể dục vào lúc nào?

Thông thường, lượng đường trong máu của mình thường tăng cao hoặc giảm thấp vào những thời điểm nào?

Thói quen ngủ và thức tự nhiên của cơ thể như thế nào?

Buổi sáng và buổi tối không phải là những thời điểm duy nhất mà việc đi bộ hay các hình thức tập thể dục khác mang lại lợi ích cho việc kiểm soát đường huyết. Dù là vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, đi bộ sau bữa ăn đều có thể mang lại hiệu quả tích cực. Việc lượng đường trong máu tăng lên sau bữa ăn là điều bình thường, xảy ra ở cả người mắc bệnh đái tháo đường và người không mắc bệnh. Tuy nhiên, đi bộ, dù chỉ trong 10 phút, sau khi ăn có thể giúp làm chậm quá trình tăng đường huyết này. Nếu việc đi bộ sau mỗi bữa ăn không khả thi đối với bạn, hãy cố gắng thực hiện sau nhiều bữa nhất có thể. Một số bằng chứng cho thấy tập thể dục đều đặn có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết lâu dài ở người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn đưa ra những kết quả khác nhau về thời điểm, thời lượng và cường độ lý tưởng cho việc tập thể dục sau bữa ăn. Do đó, mỗi người nên tìm lịch trình đi bộ phù hợp nhất với bản thân, chẳng hạn như lên kế hoạch đi bộ ít nhất 30 phút sau mỗi bữa ăn hoặc chia nhỏ khoảng thời gian đó thành các đợt ngắn hơn để có thể duy trì và thực hiện đều đặn.



