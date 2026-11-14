Người đàn ông 30 tuổi đột quỵ sau khi tắm nước nóng giữa ngày lạnh: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Người đàn ông 30 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não sau khi tắm

Suckhoe24h dẫn thông tin từ truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Trần Đức Viễn, chuyên khoa Ngoại thần kinh tại Bệnh viện E-Da chia sẻ về trường hợp một người đàn ông 30 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não sau khi tắm nước nóng trong một đợt không khí lạnh tràn về.

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông vốn không có thói quen đo huyết áp thường xuyên. Trong ngày trời lạnh, anh tắm nước nóng tại nhà. Sau khi tắm xong, anh mặc quần áo mỏng, đi chân trần từ phòng tắm ra ngoài và đặt chân xuống nền nhà lạnh.

Ngay sau đó, người đàn ông xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Sau khi ngồi nghỉ một lúc, anh nhận thấy tay phải và chân phải yếu đi. Người nhà còn phát hiện anh nói chuyện không rõ ràng nên lập tức đưa đến bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu, huyết áp của người bệnh được đo ở mức trên 200 mmHg. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ xuất huyết não.

Ảnh minh họa.

Vì sao trời lạnh, việc tắm cũng cần thận trọng?

Theo VnExpress, tắm vào ban đêm không đúng cách, chẳng hạn sử dụng nước quá lạnh hoặc quá nóng, có thể gây xáo trộn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi cơ thể đang ở môi trường lạnh rồi đột ngột tiếp xúc với nước nóng, nhiệt độ thay đổi nhanh có thể khiến hệ tim mạch phải thích nghi với sự biến động của mạch máu và huyết áp. Ngược lại, tắm nước quá lạnh cũng có thể khiến mạch máu co lại, làm tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Đặc biệt, người vừa đi ngoài trời lạnh về, cơ thể còn lạnh run hoặc chưa kịp thích nghi với nhiệt độ trong nhà không nên vội vàng tắm nước nóng. Việc chuyển đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm huyết áp biến động, gây thêm áp lực cho hệ tim mạch, nhất là ở người có bệnh nền.

Những người vừa làm việc căng thẳng hoặc vận động mạnh cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, để cơ thể ổn định trước khi tắm, thay vì lập tức vào phòng tắm khi còn mệt hoặc thở gấp.

Người trung niên, cao tuổi và người mắc bệnh nền cần chú ý

Khi trời lạnh, người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính cần đặc biệt chú ý đến việc giữ ấm, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhóm cần thận trọng gồm người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu và người từng có tiền sử đột quỵ. Đây cũng là những đối tượng cần duy trì việc theo dõi sức khỏe, kiểm soát bệnh nền và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Đối với người cao tuổi, phòng tắm và khu vực thay quần áo cần được giữ ấm phù hợp. Sau khi tắm, cần lau khô người, mặc đủ ấm, tránh đi chân trần hoặc lập tức bước ra khu vực có nhiệt độ thấp.

Người có bệnh tim mạch hoặc sức khỏe yếu cũng không nên tắm một mình nếu có nguy cơ chóng mặt, choáng ngất hoặc mất thăng bằng. Người thân nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của họ, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ giảm sâu.

Cách tắm an toàn trong mùa lạnh

Theo các khuyến cáo y tế về phòng ngừa tác động của nhiệt độ thấp, người dân nên làm ấm cơ thể từ từ sau khi đi ngoài trời lạnh về, không vội bước vào phòng tắm và sử dụng nước nóng ngay lập tức.

Trước khi tắm nên chuẩn bị quần áo ấm, giữ phòng tắm và khu vực thay đồ đủ ấm. Tránh để cơ thể phải liên tục chuyển từ môi trường nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Nước tắm không nên quá nóng và thời gian tắm cần vừa phải, tránh ngâm mình quá lâu.

Ngoài ra, không nên tắm khi cơ thể quá mệt mỏi, đang đói hoặc quá no, sau khi uống rượu bia. Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc có bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ về những lưu ý phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Đối với người cao tuổi, việc tắm vào thời điểm nhiệt độ môi trường ổn định hơn, tránh sáng sớm hoặc đêm muộn khi trời rét sâu, cũng là điều nên cân nhắc.

Đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân, nói khó: Cảnh giác đột quỵ

Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột với những biểu hiện như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói không rõ lời, đau đầu dữ dội, chóng mặt hoặc mất thăng bằng.

Khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay. Người nhà không nên chờ đợi triệu chứng tự hết, tự ý cho người bệnh uống thuốc hoặc tìm cách xử lý tại nhà, bởi thời gian cấp cứu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng điều trị và phục hồi.

Để giảm nguy cơ các biến cố tim mạch trong mùa lạnh, người trung niên và cao tuổi cần giữ ấm cơ thể, theo dõi huyết áp thường xuyên, kiểm soát tốt bệnh nền và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.