6 điều nên làm nếu tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, đặc biệt lưu ý điều số 5

GĐXH - Đang ngủ ngon bỗng tỉnh giấc lúc 3h sáng, nhiều người lập tức nhìn đồng hồ, cầm điện thoại hoặc bắt đầu lo lắng “mai sẽ mệt lắm”. Chính những phản ứng này đôi khi lại khiến bạn càng khó ngủ lại.
Tỉnh giấc giữa đêm là hiện tượng không hiếm gặp. Một số người có thể tự ngủ lại sau vài phút, nhưng cũng có người bắt đầu suy nghĩ, kiểm tra giờ hoặc lướt điện thoại rồi tỉnh hẳn.
Theo các chuyên gia về giấc ngủ, thay vì cố ép bản thân phải ngủ ngay, điều quan trọng là giảm những kích thích khiến não tỉnh táo hơn. Dưới đây là 6 cách đơn giản có thể thử.
6 điều nên làm nếu tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng
1. Đừng nhìn đồng hồ, càng tính giờ càng dễ căng thẳng
Vừa tỉnh giấc đã nhìn đồng hồ và nghĩ “chỉ còn 4 tiếng nữa phải dậy” có thể khiến bạn bắt đầu lo lắng về việc thiếu ngủ. Việc liên tục theo dõi mình đã thức bao lâu cũng có thể làm tình trạng mất ngủ trở nên khó chịu hơn. Hãy tránh xa thói quen xem đồng hồ khi mất ngủ vì lo lắng về thời lượng ngủ có thể làm vấn đề trầm trọng hơn. Nếu có thể, hãy để đồng hồ ngoài tầm mắt và đặt điện thoại xa giường.
2. Thử “quét cơ thể” thay vì cố ép mình ngủ
3. Hít thở chậm, nhẹ nhàng
4. Đừng cầm điện thoại “giết thời gian”
5. Nếu nằm mãi không ngủ được, hãy rời khỏi giường
6. Đừng giải quyết những chuyện lớn vào lúc 3h sáng
Để không tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, hãy chăm giấc ngủ từ ban ngày
Không phải cứ tỉnh giấc lúc 3h sáng là có bệnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, việc xem lại thói quen ban ngày có thể hữu ích.
Nên duy trì giờ ngủ và thức tương đối ổn định, vận động thường xuyên, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, hạn chế caffeine vào cuối ngày và tránh uống rượu gần giờ ngủ. Rượu có thể khiến một người dễ buồn ngủ ban đầu nhưng làm giấc ngủ nhẹ hơn và tăng khả năng thức giấc về sau.
Nếu thường xuyên thức giấc và khó ngủ lại trong nhiều tuần, kèm buồn ngủ, mệt mỏi hoặc ảnh hưởng rõ đến công việc và sinh hoạt ban ngày, nên trao đổi với bác sĩ. Với mất ngủ kéo dài, hãy chú ý tới liệu pháp nhận thức hành vi cho chứng mất ngủ (CBT-I), được Hiệp hội Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM) và nhiều hướng dẫn y khoa quốc tế công nhận là tiêu chuẩn vàng (phương pháp điều trị đầu tay) trong điều trị mất ngủ mạn tính, thay vì chỉ dựa vào thuốc ngủ. Thông tin trên Website của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho hay.
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