Bộ phận của con lợn ăn vừa giòn vừa ngon nhưng 4 nhóm người này nên cẩn trọng

Tràng lợn (dồi trường) là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ độ giòn sần sật, vị béo đặc trưng và có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Thực phẩm này cung cấp protein, sắt, kẽm cùng một số vi chất, nhưng cũng chứa cholesterol và chất béo. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, không phải ai cũng phù hợp với món ăn này, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tràng lợn có giá trị dinh dưỡng nhưng không nên ăn thường xuyên

Tràng lợn, còn gọi là dồi trường, là phần thực phẩm có nguồn gốc từ nội tạng lợn, thường được chế biến thành các món như tràng lợn luộc, hấp gừng, xào dưa hoặc nướng. Nhờ kết cấu giòn, vị béo và hương vị đặc trưng, món ăn này thường xuất hiện trong các bữa tiệc, bữa nhậu hoặc mâm cơm gia đình.

Xét về thành phần dinh dưỡng, tràng lợn có protein, sắt, kẽm và một số vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, thực phẩm này đồng thời chứa cholesterol và chất béo. Vì vậy, việc sử dụng cần được cân nhắc về khẩu phần và tần suất, thay vì chỉ chú ý đến hương vị hoặc quan niệm nội tạng là thực phẩm bổ dưỡng.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, người dân không nên ăn tràng lợn liên tục hoặc sử dụng với số lượng lớn. Đặc biệt, một số nhóm người cần thận trọng hơn khi lựa chọn món ăn này.

Dồi trường là món ăn khoái khẩu của nhiều người, thường xuất hiện trong các bữa tiệc và mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với món ăn này.

Những ai không nên ăn tràng lợn?

Người mỡ máu cao, mắc bệnh tim mạch không nên ăn tràng lợn

Tràng lợn và các loại nội tạng động vật có thể góp phần làm tăng lượng cholesterol và chất béo bão hòa trong khẩu phần nếu ăn nhiều. Đây là điều người mắc rối loạn lipid máu, có LDL-cholesterol cao hoặc thuộc nhóm có nguy cơ tim mạch cần lưu ý.

Với những người này, việc thường xuyên sử dụng các món nội tạng có thể khiến chế độ ăn khó kiểm soát về lượng chất béo và cholesterol. Do đó, nên hạn chế tràng lợn, đồng thời chú ý tổng lượng chất béo trong các bữa ăn hằng ngày.

Thay vì ưu tiên nội tạng, người dân nên đa dạng nguồn cung cấp protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa và các loại đậu, kết hợp với rau xanh để xây dựng chế độ ăn cân đối hơn.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Tràng lợn có hàm lượng protein và chất béo tương đối cao. Khi ăn nhiều, một số người có thể gặp cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc buồn nôn, đặc biệt nếu hệ tiêu hóa vốn nhạy cảm.

Người đang bị đau bụng, tiêu chảy hoặc có biểu hiện rối loạn tiêu hóa nên cân nhắc, tốt nhất tránh sử dụng món ăn này trong thời gian có triệu chứng. Việc lựa chọn thực phẩm dễ tiêu, chế biến đơn giản và ăn với lượng phù hợp sẽ giúp hạn chế thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Người cao tuổi, thừa cân, béo phì

Người lớn tuổi thường cần chú ý hơn đến chất lượng và thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, nhất là khi có kèm theo các bệnh lý chuyển hóa hoặc tim mạch.

Trong khi đó, người thừa cân, béo phì cần kiểm soát tổng năng lượng và lượng chất béo tiêu thụ. Nếu thường xuyên ăn các món nội tạng chế biến cùng nhiều dầu mỡ, việc kiểm soát cân nặng và xây dựng chế độ ăn lành mạnh có thể trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, những nhóm người này nên chú ý khẩu phần, không ăn tràng lợn quá thường xuyên và cần cân đối với các thực phẩm khác trong bữa ăn.

Người có nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi sử dụng nội tạng không rõ nguồn gốc

Nội tạng động vật là nhóm thực phẩm cần được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận. Nếu nguyên liệu không tươi, bị nhiễm khuẩn hoặc bảo quản không đúng cách, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể tăng lên.

Khi mua tràng lợn, người tiêu dùng nên chọn cơ sở kinh doanh uy tín, ưu tiên nguyên liệu tươi, không có mùi lạ, không nhớt hoặc có màu sắc bất thường.

Đặc biệt, cần thận trọng với những sản phẩm có màu trắng bất thường, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu đã để lâu. Không nên mua thực phẩm chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt mà bỏ qua thông tin về xuất xứ và điều kiện bảo quản.

Cách sơ chế và chế biến tràng lợn để bảo đảm an toàn

Bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, khâu sơ chế và chế biến cũng đóng vai trò quan trọng khi sử dụng tràng lợn. Đây là thực phẩm có nguồn gốc nội tạng động vật nên cần được xử lý vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín.

Theo khuyến cáo của ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, người nội trợ cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

Sơ chế kỹ: Làm sạch nguyên liệu trước khi chế biến, bảo quản lạnh nếu chưa nấu ngay.

Làm sạch nguyên liệu trước khi chế biến, bảo quản lạnh nếu chưa nấu ngay. Dùng dụng cụ riêng: Không sử dụng chung dao, thớt và dụng cụ chế biến thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín nếu chưa được vệ sinh đúng cách.

Không sử dụng chung dao, thớt và dụng cụ chế biến thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín nếu chưa được vệ sinh đúng cách. Rửa tay: Rửa tay trước và sau khi xử lý nội tạng động vật.

Rửa tay trước và sau khi xử lý nội tạng động vật. Nấu chín kỹ: Không ăn tràng lợn còn sống hoặc chưa chín hoàn toàn.

Không ăn tràng lợn còn sống hoặc chưa chín hoàn toàn. Không để thức ăn quá lâu: Món ăn đã chế biến không nên để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Món ăn đã chế biến không nên để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Không sử dụng thực phẩm hỏng: Loại bỏ tràng lợn có mùi ôi, nhớt hoặc màu sắc bất thường, không cố tận dụng.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình lưu ý, người không có bệnh lý đặc biệt vẫn có thể ăn tràng lợn thỉnh thoảng với lượng vừa phải. Tuy nhiên, không nên vì món ăn ngon hoặc được cho là bổ dưỡng mà sử dụng liên tục.

Để bảo đảm chế độ ăn đa dạng và cân đối, người dân nên ưu tiên các nguồn protein như cá, thịt nạc, trứng, sữa, các loại đậu, đồng thời tăng cường rau xanh trong bữa ăn. Nội tạng động vật nói chung và tràng lợn nói riêng chỉ nên là món ăn xen kẽ, không nên trở thành thực phẩm được sử dụng thường xuyên.

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