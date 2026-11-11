Người bị bệnh này tuyệt đối không nên ăn đậu phộng và thực phẩm, đồ uống không nên ăn cùng

Một số thực phẩm không nên được dùng chung với đậu phộng

Bia

Trên bàn nhậu của rất nhiều người thường có một đĩa đạu phộng rang muối để nhâm nhi với cốc bia lạnh. Theo VTC News, thói quen này lại không có lợi với sức khoẻ. Hàm lượng muối cao có thể gây ra tình trạng mất nước khi đậu phộng được uống cùng bia. Cơ thể bị mất nước có thể dẫn đến nhiều vấn đề cho sức khỏe của bạn.

Hơn nữa, sự va chạm giữa đồ ăn nóng và lạnh, đồ ăn nhiều dầu mỡ (đậu phộng) và đồ uống lạnh (bia) trong dạ dày và ruột có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn đến rối loạn tiêu hóa và đầy hơi, tiêu chảy, khó tiêu. Đặc biệt, với những người tiêu hóa kém, đĩa đậu phộng rang uống với bia lạnh rất có thể là thủ phạm gây ra chứng đi vệ sinh giữa đêm.

Cua

Cua rất ngon và giá trị dinh dưỡng cao nên được mọi người yêu thích; nhưng nếu bạn kết hợp cua với đậu phộng, chúng có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy. Nguyên nhân là do cả cua và lạc đều có tính lạnh.

Việc kết hợp đậu phộng với một số thực phẩm không tương thích, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Thực phẩm giàu chất béo

Thông tin trên VOV, đậu phộng chứa nhiều chất béo. Do vậy, nếu ăn kết hợp đậu phộng với các thực phẩm giàu chất béo khác, chẳng hạn như thịt mỡ, đồ chiên rán, bạn sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng cho túi mật và tuyến tụy.

Đối với những người đã bị sỏi mật, viêm túi mật hoặc viêm tụy mãn tính, sự kết hợp này có thể dễ dàng gây ra đau bụng cấp tính, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Quả hồng

Quả hồng là loại quả chín vào mùa thu, hàm lượng nước tương đối dồi dào, giá trị dinh dưỡng cao. Nhưng axit tannic trong quả hồng có thể phản ứng với protein trong lạc tạo cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa, khi ăn 2 loại thực phẩm này bạn nên ăn ít hoặc không ăn cùng nhau.

Người mắc bệnh này không nên ăn đậu phộng

Người mắc các bệnh về gan mật

Báo Sưc khỏe và Đời sống đưa tin, những loại thực phẩm như đậu phộng có hàm lượng protein và chất béo cao khi tiêu thụ vào cơ thể sẽ làm cho túi mật kích thích tiết mật rất mạnh. Dịch mật được bài tiết ra nhiều để giúp tiêu hóa và hấp thu.

Nếu muốn ăn thực phẩm này thì chọn cách nấu lạc cùng cháo để tiêu hóa dễ hơn. Tránh ăn lạc dưới dạng chiên, tẩm muối, dầu mỡ.

Người mắc các bệnh về gan mật nếu vô tình ăn quá nhiều đậu phộng, sẽ làm tăng gánh nặng lên gan và túi mật, khiến tình trạng bệnh càng trở nên nặng hơn.

Nếu muốn ăn thực phẩm này thì chọn cách nấu lạc cùng cháo để tiêu hóa dễ hơn. Tránh ăn lạc dưới dạng chiên, tẩm muối, dầu mỡ.

Người bệnh gout

Bệnh gout xảy ra do rối loạn chuyển hóa purin, thường có biểu hiện là tăng hàm lượng axit uric trong máu. Vậy nên, bệnh nhân gout không nên ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều chất béo như lạc, nhất là trong lúc bệnh đang trong giai đoạn cấp tính bởi sẽ làm giảm sự bài tiết axit uric, làm tình trạng bệnh diễn biến xấu đi.

Ngoài ra, đậu phộng chứa nhiều calo, ăn vào dễ gây tăng cân, được coi là nguyên nhân gián tiếp hình thành bệnh gout Vì vậy, người bệnh gout chỉ nên ăn một lượng rất nhỏ đậu phộng khi bệnh đã thuyên giảm, hoặc không ăn là tốt nhất.

Người mắc bệnh tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường cần phải kiểm soát chế độ dinh dưỡng và không nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo vì chúng làm cho lượng đường trong máu tăng cao. Đậu phộng có hàm lượng chất béo cao, cần tránh thực phẩm này.

6 công dụng tuyệt vời của rau muống, sử dụng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe GĐXH - Ăn rau muống một cách hợp lý sẽ có rất nhiều công dụng như: Giảm cholesterol, phòng chống tiểu đường, phòng chống các bệnh tim mạch...

Những người cần hạn chế ăn loại rau này để tránh gây hại cho sức khỏe GĐXH - Rau muống là một loại rau thân thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại rau này.