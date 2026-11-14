Trời lạnh, huyết áp dễ tăng cao: Những sai lầm người trung niên và cao tuổi cần tránh

Vì sao trời lạnh khiến huyết áp dễ tăng cao?

Vào mùa đông, nhiều người nhận thấy huyết áp của mình cao hơn bình thường. Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm hạn chế mất nhiệt, duy trì thân nhiệt ổn định. Tuy nhiên, sự thay đổi này có thể gây bất lợi cho những người vốn mắc bệnh nền tim mạch, đặc biệt là người đang bị tăng huyết áp.

Khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp, các mạch máu ngoại vi có xu hướng co lại để hạn chế thất thoát nhiệt, giúp cơ thể duy trì thân nhiệt. Tuy nhiên, hiện tượng co mạch cũng khiến sức cản của dòng máu tăng lên, từ đó làm huyết áp có thể tăng cao.

Ở người khỏe mạnh, cơ thể có khả năng điều chỉnh để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, ở người cao tuổi và người mắc bệnh nền tim mạch, quá trình điều hòa này có thể kém hiệu quả hơn.

Đặc biệt, người đang bị tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường cần thận trọng khi nhiệt độ giảm đột ngột. Nếu huyết áp không được kiểm soát tốt, nguy cơ xảy ra các biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim có thể gia tăng.

Đây cũng là lý do người có bệnh nền cần chú ý theo dõi huyết áp và duy trì các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp trong mùa lạnh.

Ảnh minh họa.

5 nguyên tắc giúp kiểm soát huyết áp khi trời lạnh

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, để giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp khi thời tiết chuyển lạnh, người trung niên và cao tuổi cần chú trọng giữ ấm, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Giữ ấm cơ thể đúng cách

Nhiệt độ thấp là yếu tố khiến mạch máu co lại, vì vậy giữ ấm là việc quan trọng đối với người có nguy cơ tăng huyết áp. Nên mặc nhiều lớp áo thay vì chỉ mặc một chiếc áo dày; chú ý giữ ấm đầu, bàn tay, bàn chân vì đây là những vùng dễ mất nhiệt.

Duy trì lối sống lành mạnh

Chế độ ăn uống hợp lý góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người bệnh nên ăn nhạt hơn, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn; tăng cường rau xanh, hoa quả, cá và ngũ cốc nguyên hạt.

Duy trì vận động đều đặn

Trong mùa đông, có thể lựa chọn các hình thức tập luyện trong nhà như yoga, đi bộ tại chỗ hoặc các bài tập phù hợp với thể trạng. Người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch nên lựa chọn cường độ vận động vừa sức.

Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái

Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp ổn định sức khỏe và hạn chế căng thẳng – một yếu tố có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

Theo dõi huyết áp và tuân thủ điều trị

Người có tiền sử tăng huyết áp nên đo huyết áp thường xuyên, tốt nhất vào buổi sáng, ghi lại kết quả để theo dõi sự thay đổi. Nếu phát hiện chỉ số huyết áp bất thường, cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn.

4 việc người bệnh tăng huyết áp cần tránh khi trời lạnh

Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, người bệnh tăng huyết áp cần lưu ý một số thói quen sinh hoạt trong mùa lạnh để hạn chế nguy cơ huyết áp tăng cao và phòng ngừa biến chứng.

Ảnh minh họa.

1. Tránh ra ngoài trời lạnh đột ngột

Người bệnh nên hạn chế ra ngoài khi trời quá lạnh nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm. Nếu phải ra ngoài, cần mặc đủ ấm, che chắn các vùng cơ thể dễ mất nhiệt và dành thời gian thích nghi với nhiệt độ bên ngoài trước khi di chuyển.

Đối với người không có nhà vệ sinh trong nhà, nếu cần ra ngoài vào sáng sớm, nên thức dậy, mặc đủ ấm và chuẩn bị cơ thể từ từ trước khi tiếp xúc với không khí lạnh.

2. Tránh thức dậy quá sớm để tập thể dục

Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể cần thời gian thích nghi với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Việc vừa thức dậy đã bước ra ngoài trời lạnh, đặc biệt khi gặp gió lạnh vào sáng sớm, có thể khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng.

Vì vậy, người cao tuổi và người mắc bệnh tăng huyết áp không nên duy trì thói quen tập thể dục quá sớm khi nhiệt độ ngoài trời còn thấp. Có thể chuyển sang tập muộn hơn khi trời ấm, lựa chọn không gian trong nhà kín gió và vận động phù hợp với sức khỏe.

3. Không tự ý ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp

Một sai lầm thường gặp là người bệnh tự ý ngừng uống thuốc khi thấy huyết áp đã trở về mức bình thường. Một số người chỉ uống thuốc trở lại khi đo thấy huyết áp tăng cao.

Người bệnh tăng huyết áp tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý dừng điều trị có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, xuất huyết não.

Tránh tắm nước lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột

Khi trời lạnh, người bệnh tăng huyết áp nên tắm bằng nước ấm, tránh sử dụng nước lạnh khiến cơ thể phải thích nghi đột ngột với sự thay đổi nhiệt độ.

Khi tắm, không nên xối nước lên toàn bộ cơ thể ngay lập tức mà nên làm ướt tay, chân trước, sau đó mới đến các vùng khác. Phòng tắm cũng cần đủ ấm, tránh gió lùa để hạn chế nguy cơ cơ thể bị nhiễm lạnh.

Nhận biết dấu hiệu bất thường để đi khám kịp thời

Bên cạnh việc giữ ấm và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, người trung niên và cao tuổi cần chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể trong mùa lạnh.

Theo khuyến cáo từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, khi xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, yếu chi, nói khó, đau tức ngực, mất vận động hoặc mất thị lực thoáng qua, người bệnh cần được đánh giá y tế kịp thời.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như yếu liệt đột ngột một bên cơ thể, méo miệng, nói khó hoặc rối loạn thị lực đột ngột, cần gọi cấp cứu ngay, không chờ đo huyết áp hay chờ triệu chứng tự hết.

Chủ động giữ ấm, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và tuân thủ điều trị là những biện pháp quan trọng giúp người trung niên, người cao tuổi kiểm soát huyết áp tốt hơn khi thời tiết chuyển lạnh, hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch nguy hiểm.