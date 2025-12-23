Dịch vụ in thẻ cào: iPS cam kết chất lượng từ xưởng sản xuất
Thị trường in thẻ cào tại TP.HCM phát triển nhưng khách hàng vẫn khó tìm đơn vị uy tín. iPS với xưởng in trực tiếp và quy trình minh bạch đảm bảo chất lượng cao và mang đến sự an tâm cho khách hàng.
Công ty TNHH SX Thương Mại iPS là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực in thẻ cào trúng thưởng tại Việt Nam. Với hơn 10 năm khẳng định tên tuổi trên thị trường, iPS không ngừng mở rộng và đầu tư đồng bộ hệ thống nhân sự cũng như máy móc để đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Điểm khác biệt quan trọng của iPS là cam kết về chất lượng. Thay vì hướng đến sản phẩm giá rẻ nhất, iPS đảm bảo khách hàng sẽ có được những sản phẩm in ấn chất lượng tốt nhất với mức giá hợp lý.
iPS ứng dụng công nghệ cao trong in ấn, đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị tiên tiến nhằm mang đến các sản phẩm đạt chất lượng cao. Quy trình in thẻ cào tại đây áp dụng công nghệ in 4 màu offset cho độ sắc nét cao, kết hợp với lớp cào bạc chất lượng không bong tróc, không lộ mã và cào dễ dàng.
Bên cạnh máy móc, yếu tố con người cũng được iPS chú trọng phát triển. Đội ngũ nhân viên từ tư vấn, thiết kế, sản xuất đến chăm sóc khách hàng đều được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in thẻ cào. Uy tín lâu năm là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng dịch vụ của iPS. Với hơn 10 năm hoạt động, iPS đã phục vụ nhiều khách hàng lớn và nhận được sự tin tưởng từ thị trường. Trách nhiệm với công việc cũng là một trong những giá trị cốt lõi mà iPS luôn đặt lên hàng đầu - luôn đúng deadline giúp công việc của khách hàng không bị trì hoãn.
Quy trình 5 bước minh bạch - Từ cọc đến thu tiền
Quy trình cọc - thiết kế - sản xuất - giao hàng - thu tiền được công khai minh bạch từng bước, giúp khách hàng nắm rõ tiến độ và hoàn toàn yên tâm, đặc biệt với những khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ in thẻ cào.
Bước 1: Đặt cọc 50% - Cam kết hai chiều
Khách hàng chỉ cần đặt cọc 50% giá trị đơn hàng thay vì 70-100% như nhiều đơn vị khác. Chính sách này giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tài chính, tăng tính linh hoạt trong thanh toán, trong khi IPS vẫn đảm bảo cam kết nghiêm túc từ cả hai bên. Việc đặt cọc thực hiện qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, kèm hóa đơn đầy đủ.
Bước 2: Thiết kế miễn phí
Đội ngũ designer của IPS thiết kế hoàn toàn miễn phí, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. Mẫu đầu tiên được tạo trong 24-48 giờ, khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa không giới hạn lần cho đến khi hoàn toàn hài lòng. Designer không chỉ hỗ trợ thẩm mỹ mà còn tư vấn chuyên sâu về màu sắc phù hợp thương hiệu, bố cục tối ưu và các yếu tố bảo mật quan trọng như vị trí lớp cào, kích thước mã số.
Bước 3: Sản xuất chuyên nghiệp
IPS sử dụng công nghệ in offset 4 màu cho độ sắc nét cao, cắt chính xác từng milimét bằng máy tự động, và phủ lớp cào bạc chất lượng cao không bong tróc, không lộ mã. Mỗi lô sản phẩm trải qua kiểm tra QC kỹ lưỡng và đóng gói cẩn thận chống ẩm, chống va đập. Thời gian sản xuất chỉ 24 giờ (cấp tốc) hoặc 3-5 ngày (thông thường).
Bước 4: Giao hàng linh hoạt
Khách hàng nội thành thành phố Hồ Chí Minh được giao hàng miễn phí, thường trong ngày hoặc ngày hôm sau. Với khách ở các tỉnh thành, IPS hỗ trợ COD toàn quốc qua đối tác vận chuyển uy tín, đóng gói kỹ càng với bao bì chống nước, chống va đập, kèm mã tracking. Trước khi giao hàng đi xa, IPS chụp ảnh sản phẩm thực tế gửi khách xác nhận, đảm bảo yên tâm về chất lượng.
Bước 5: Thu COD tận nơi - Kiểm tra trước khi thanh toán
Khách hàng nội thành thành phố Hồ Chí Minh được kiểm tra kỹ lưỡng về số lượng, chất lượng in ấn, lớp cào bạc và mã số trước khi thanh toán 50% còn lại. Nếu phát hiện lỗi từ phía sản xuất, IPS đổi trả ngay không tính phí. Khách hàng các tỉnh thành cũng thanh toán 50% còn lại khi shipper giao hàng tận nơi. Chính sách này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm, không lo "tiền mất tật mang" trong giao dịch.
iPS khẳng định uy tín trong ngành in thẻ cào với mô hình xưởng trực tiếp và quy trình 5 bước minh bạch. Chính sách cọc 50%, thiết kế miễn phí và thu COD tận nơi giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối. Dịch vụ giao hàng toàn quốc đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp đến cá nhân muốn làm đại lý. Liên hệ ngay qua website để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Công ty TNHH SX Thương Mại iPS
Địa chỉ: 16/20 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0932114242
Email: info@vinaips.com
Website: vinaips.com/inthecao.com/tuigiaycosan.com
Giờ làm việc:
7h30-16h30 thứ 2 đến thứ 7
Chủ nhật không làm việc
