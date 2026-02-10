Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 - 15/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 10 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Khu vực 18; 19, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 8, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 15, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5, Ấp 7,Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5,Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, Ấp 4, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:30:00 ngày 13/02/2026

Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Đông Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/2/2026.