Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 10/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 179-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 10/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên giao dịch 9/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 177,4-180,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước, kết phiên ở mức 176,9-179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần trước, giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng so với mức kết tuần trước, niêm yết ở mức 176,9-179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 8h56' ngày 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.030,7 USD/ounce, tăng 15,7 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 10/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Vào 6h54' ngày 10/2, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 5.035 USD/ounce.
Lúc 21h ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.015 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.014 USD/ounce.
