Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều.

Mở cửa phiên giao dịch 10/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 179-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 10/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch 9/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 177,4-180,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước, kết phiên ở mức 176,9-179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần trước, giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng so với mức kết tuần trước, niêm yết ở mức 176,9-179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 8h56' ngày 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.030,7 USD/ounce, tăng 15,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 10/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Vào 6h54' ngày 10/2, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 5.035 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.015 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.014 USD/ounce.