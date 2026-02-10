Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 9/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 10/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/2/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/2/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/2/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 10/2/2026

13

21

22

26

32

55

20 Giá trị Jackpot 1: 56,260,371,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,363,958,700 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 56,260,371,000 Jackpot 2 O O O O O | O 1 4,363,958,700 Giải Nhất O O O O O 21 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,030 500.000 Giải Ba O O O 21,076 50.000

Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.